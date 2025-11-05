Mitsubishi Xpander đang rẻ kỷ lục tại Việt Nam: Còn từ dưới 500 triệu đồng nếu 'trừ hết', dễ hút thêm dân chạy dịch vụ

Càng về gần cuối năm, một số mẫu xe của Mitsubishi càng được khuyến mãi lớn hơn, đặc biệt với những mẫu vẫn còn sót lại bản cũ như Xpander. Hiện mẫu MPV này được phân phối với cả bản nâng cấp mới nhất (MY 2026) và các bản thấp hơn thuộc mẫu trước. Các bản đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ kèm quà tặng.

Đáng chú ý nhất là Xpander MT, với mức hỗ trợ 100% trước bạ thay vì 50% trước bạ như ở tháng trước, quy đổi tương đương 56 triệu đồng. Ngoài ra, người mua bản này còn được tặng bảo hiểm vật chất trị giá 8 triệu đồng và camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng.

Như vậy, nếu “trừ sạch” các khuyến mãi thì giá bán thực tế của Xpander MT chỉ tương đương khoảng hơn 493 triệu đồng. Đây là phiên bản phù hợp để kinh doanh dịch vụ vận tải chở khách.

Phiên bản số sàn tiêu chuẩn của Xpander đang có giá lăn bánh thấp hơn hẳn tháng trước. Ảnh: Đại lý

Trong khi đó, các phiên bản cao hơn như Xpander AT (VIN 2025), AT Premium (MY 2026) và Xpander Cross AT Premium (MY 2026) vẫn giữ khuyến mãi “mạnh tay” tương tự tháng trước.

Cụ thể, Xpander AT Premium được hỗ trợ 100% trước bạ (66 triệu đồng) và tặng 1 năm bảo hiểm vật chất (10 triệu đồng); Xpander AT nhận khuyến mãi tương đương 60 triệu đồng lệ phí trước bạ cùng bảo hiểm vật chất 1 năm (8 triệu đồng); Xpander Cross AT Premium (MY2026) được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (70 triệu đồng) và bảo hiểm vật chất 1 năm (10 triệu đồng).

So với bản cũ, bản Xpander và Xpander Cross mới (MY 2026) có một số nâng cấp đắt giá, như mâm 17 inch thiết kế mới, đèn sương mù LED, màn hình trung tâm 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, cụm đồng hồ kỹ thuật số và 6 túi khí. Tuy nhiên, mẫu MPV của Mitsubishi vẫn chưa có ADAS như một số đối thủ.

Xpander nâng cấp một số trang bị đắt giá, trong khi vẫn tiếp tục được hỗ trợ 100% trước bạ. Ảnh: Đại lý

Lần khuyến mãi “mạnh tay” này cùng với những nâng cấp đắt giá trên phiên bản cao cấp của Xpander có thể giúp mẫu xe này ngày càng nới rộng khoảng cách doanh số với các đối thủ. Hiện Xpander là mẫu MPV bán chạy nhất phân khúc và là xe xăng bán chạy nhất thị trường trong 3 quý đầu năm 2025, với tổng cộng 12.438 xe bán ra theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA).

Ngoài Xpander, 3 mẫu xe khác của Mitsubishi cũng được hỗ trợ 50-100% trước bạ kèm quà tặng. Trong đó, riêng Xforce có tới 2 phiên bản là GLX và Premium được hỗ trợ 100% trước bạ (quy đổi 60-68 triệu đồng tùy bản). Bản Ultimate cao cấp nhất được hỗ trợ 50% trước bạ nhưng lại có thêm phiếu nhiên liệu trị giá 15-20 triệu đồng tùy cấu hình màu sơn.

Xforce cũng là mẫu xe bán chạy của Mitsubishi và liên tục được hỗ trợ tới 100% trước bạ. Ảnh: Đại lý

Với Attrage, tùy phiên bản mà có mức hỗ trợ trước bạ và quà tặng khác nhau. Phiên bản MT được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (38 triệu đồng), tặng phiếu nhiên liệu trị giá 8 triệu đồngvà camera lùi 2,5 triệu đồng. Bản CVT Premium được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (24,5 triệu đồng), kèm phiếu nhiên liệu 20 triệu đồng và ăng ten vây cá 1,5 triệu đồng.

Tương tự, mẫu bán tải Triton cũng có hỗ trợ 100% trước bạ với bản tiêu chuẩn 2WD AT GLX, quy đổi 40 triệu đồng, kèm quà tặng 10 triệu đồng. Hai bản cao hơn gồm 2WD AT Premium và 4WD AT Athlete được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (23-28 triệu đồng) cùng quà trị giá 10 triệu đồng.