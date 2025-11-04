Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hãng xe rục rịch về Việt Nam ra mắt SUV nhỏ gọn thế hệ mới: Giá khởi điểm hơn 500 triệu đồng, 1 lần sạc đi hơn 560km

04-11-2025 - 07:36 AM | Thị trường

Hãng xe điện Zeekr vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên trước khi ra mắt mẫu SUV vào ngày 5/11 tới đây.

Hãng xe rục rịch về Việt Nam ra mắt SUV nhỏ gọn thế hệ mới: Giá khởi điểm hơn 500 triệu đồng, 1 lần sạc đi hơn 560km- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo trang Auto-home, hãng xe điện Zeekr (thuộc Geely) vừa công bố những hình ảnh đầu tiên của Zeekr X 2026, mẫu SUV chạy điện nhỏ gọn sẽ chính thức ra mắt tại Trung Quốc vào ngày 5/11. Phiên bản nâng cấp mang đến nhiều cải tiến về hiệu suất và phong cách, đồng thời duy trì thiết kế đặc trưng từng giúp mẫu xe này tạo dấu ấn trong phân khúc.

Về tổng thể, Zeekr X 2026 vẫn giữ nguyên tỷ lệ và dáng xe quen thuộc với chiều dài 4.450 mm, rộng 1.836 mm, cao 1.572 mm và chiều dài cơ sở 2.750 mm. Xe sở hữu thân xe hai tông màu nổi bật, kết hợp lớp sơn mờ “Seattle Green” mới với mui đen tương phản, tạo cảm giác thể thao và hiện đại hơn.

Hãng xe rục rịch về Việt Nam ra mắt SUV nhỏ gọn thế hệ mới: Giá khởi điểm hơn 500 triệu đồng, 1 lần sạc đi hơn 560km- Ảnh 2.

Các chi tiết thiết kế đặc trưng như đèn pha LED tách rời, tay nắm cửa ẩn, cửa không khung và dải đèn hậu dạng thấu kính dài 1,5 m tiếp tục được giữ lại. Cửa sổ trời toàn cảnh kích thước 1,21 m² vẫn là trang bị tiêu chuẩn. Zeekr cũng cung cấp nhiều tùy chọn mâm xe 18–20 inch với thiết kế và kẹp phanh khác nhau, hướng tới nhóm khách hàng trẻ và yêu thích cá tính.

Theo dữ liệu từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT), Zeekr X 2026 sẽ được cung cấp hai cấu hình truyền động:

- Bản RWD (dẫn động cầu sau): sử dụng động cơ sau 250 kW (tương đương 335 mã lực), kết hợp pin lithium sắt phosphate (LFP).

- Bản AWD (dẫn động bốn bánh): trang bị hai động cơ – 115 kW ở cầu trước và 250 kW ở cầu sau, tổng công suất đạt 365 kW (489 mã lực), dùng pin lithium ba thành phần.

Cả hai phiên bản đều có tốc độ tối đa 190 km/h. Hệ thống pin “Golden Brick” (Pin Gạch Vàng) mới hứa hẹn giúp tăng phạm vi hoạt động so với con số 560 km CLTC hiện tại của bản 2025.

Dù chưa công bố hình ảnh nội thất, nguồn tin từ D-Auto cho biết Zeekr đã nâng cấp vật liệu và chi tiết hoàn thiện, trong khi vẫn giữ bố cục tối giản đặc trưng. Xe được trang bị màn hình cảm ứng nổi 14,6 inch có thể trượt 353 mm về phía hành khách, cụm đồng hồ kỹ thuật số, màn hình hiển thị trên kính lái (HUD) và chip Qualcomm Snapdragon 8155 phục vụ hệ thống giải trí.

Hiện Zeekr X đang được phân phối tại Trung Quốc với giá từ 149.000–179.000 nhân dân tệ (tương đương 20.900–25.100 USD). Trong tháng 8/2025, Zeekr bán được 465 chiếc Zeekr X, nâng tổng doanh số năm lên 4.611 chiếc.

Với phiên bản 2026, Zeekr kỳ vọng tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ cùng phân khúc như Smart #3, BYD Yuan Plus hay MG Mulan, đồng thời củng cố vị thế trong nhóm SUV điện cỡ nhỏ cao cấp tại thị trường nội địa.

Theo CNC﻿

Trung Quốc rót 143 tỷ USD quyết thâu tóm một lĩnh vực quan trọng của thế giới: Đầu tư mạnh tay từ Âu sang Á nhưng mới chỉ 25% dự án hoàn thiện

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một mặt hàng ‘ngon bổ rẻ’ của Việt Nam đang đắt hàng từ Á đến Âu: Vừa thu về hơn 200 triệu USD, Thái Lan, Hàn Quốc đua nhau săn lùng

Một mặt hàng ‘ngon bổ rẻ’ của Việt Nam đang đắt hàng từ Á đến Âu: Vừa thu về hơn 200 triệu USD, Thái Lan, Hàn Quốc đua nhau săn lùng Nổi bật

Ký thoả thuận đất hiếm trị giá 6 nghìn tỷ USD với Mỹ - một quốc gia châu Á chưa kịp mơ ‘đổi đời’ đã ‘tỉnh mộng’ vì nhớ ra Trung Quốc

Ký thoả thuận đất hiếm trị giá 6 nghìn tỷ USD với Mỹ - một quốc gia châu Á chưa kịp mơ ‘đổi đời’ đã ‘tỉnh mộng’ vì nhớ ra Trung Quốc Nổi bật

Loài cá được ví là “nhân sâm dưới nước”: Nuôi ở nơi đặc biệt, cả Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ đều muốn mua

Loài cá được ví là “nhân sâm dưới nước”: Nuôi ở nơi đặc biệt, cả Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ đều muốn mua

07:12 , 04/11/2025
Game do người Việt sản xuất gây bão mạng, dân tình đổ xô tìm một địa chỉ

Game do người Việt sản xuất gây bão mạng, dân tình đổ xô tìm một địa chỉ

06:28 , 04/11/2025
Thêm hãng xe lắp trạm sạc ô tô điện tại Việt Nam

Thêm hãng xe lắp trạm sạc ô tô điện tại Việt Nam

21:02 , 03/11/2025
Tình cảnh bí ẩn của K+ lúc này: Ai là "kẻ ám hại" đế chế truyền hình trả tiền nức tiếng số 1 Việt Nam?

Tình cảnh bí ẩn của K+ lúc này: Ai là "kẻ ám hại" đế chế truyền hình trả tiền nức tiếng số 1 Việt Nam?

20:05 , 03/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên