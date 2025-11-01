Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một đối thủ của Toyota Camry vừa trình làng: Giá khởi điểm hơn 500 triệu đồng, 1 lần sạc đi 630 km

01-11-2025 - 12:23 PM | Thị trường

Mẫu xe điện đến từ Trung Quốc có 2 tùy chọn phạm vi hoạt động là 560 km và 630 km.

Một đối thủ của Toyota Camry vừa trình làng: Giá khởi điểm hơn 500 triệu đồng, 1 lần sạc đi 630 km- Ảnh 1.

Hãng ô tô Trung Quốc GAC vừa chính thức giới thiệu mẫu coupe điện mới Hyptec GT Lite Edition, với hai phiên bản có giá khởi điểm từ 153.800 đến 158.800 nhân dân tệ (tương đương 21.500 – 22.200 USD). Xe cung cấp hai tùy chọn phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện theo chuẩn CLTC, lần lượt là 560 km và 630 km.

Một đối thủ của Toyota Camry vừa trình làng: Giá khởi điểm hơn 500 triệu đồng, 1 lần sạc đi 630 km- Ảnh 2.

Hyptec GT, được định vị là coupe điện cỡ trung đến lớn, phát triển trên nền tảng điện chuyên dụng AEP3.0. Phiên bản Lite Edition giữ nguyên thiết kế ngoại thất của mẫu hiện hành, với cản trước kín và đèn pha hiện đại. Đáng chú ý, cản dưới tích hợp khe gió điều khiển điện, có thể đóng mở tùy tốc độ nhằm giảm lực cản khi đi nhanh và tăng hiệu quả tản nhiệt khi đi chậm.

Một đối thủ của Toyota Camry vừa trình làng: Giá khởi điểm hơn 500 triệu đồng, 1 lần sạc đi 630 km- Ảnh 3.

Về trang bị, Hyptec GT Lite Edition được cung cấp hệ thống ASTC “Eagle Claw” và công nghệ phanh CST giúp xe vận hành ổn định, êm ái. Phiên bản 630 km còn được nâng cấp với kẹp phanh cố định bốn piston phía trước. Cửa không khung là chi tiết thiết kế được khách hàng trẻ tuổi ưa chuộng. Cụm đèn hậu tách rời ở đuôi xe tạo điểm nhấn khác biệt so với xu hướng đèn xuyên suốt phổ biến hiện nay.

Kích thước của xe gồm chiều dài 4.886 mm, rộng 1.885 mm, cao 1.449 mm và chiều dài cơ sở 2.920 mm. Nội thất trang bị cụm đồng hồ LCD đầy đủ, vô lăng ba chấu đa chức năng, cùng màn hình cảm ứng trung tâm nổi, loại bỏ hoàn toàn các nút bấm vật lý.

Hyptec GT Lite Edition sử dụng động cơ điện đơn, sản sinh công suất tối đa 180 kW (241 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 355 N·m. Hai phiên bản có phạm vi thuần điện CLTC là 560 km và 630 km.

Hyptec là thương hiệu năng lượng mới được đổi tên từ GAC Aion Hyper, với tên gọi xuất phát từ “Hyper” (cực đoan, đỉnh cao) và “Technology” (khoa học, công nghệ). Thương hiệu hướng tới hình ảnh xe điện hiệu suất cao, kết hợp thiết kế hiện đại và công nghệ tiên tiến.

GAC (Guangzhou Automobile Group Co., Ltd) là một trong những tập đoàn ô tô lớn nhất Trung Quốc, thành lập năm 1955 tại Quảng Châu. Hãng sản xuất đa dạng các dòng xe từ xe truyền thống, SUV đến xe điện, với nhiều thương hiệu con như GAC Motor và HYCET.

Năm 2024, GAC bán tổng cộng khoảng 2.003.058 xe, giảm 20% so với năm trước, với doanh thu hợp nhất đạt 107,8 tỷ nhân dân tệ. Trong khi đó, doanh số xuất khẩu tăng mạnh 67,6%, đạt khoảng 127.000 xe, cho thấy nỗ lực mở rộng thị trường quốc tế và phát triển xe năng lượng mới.

Theo CNC﻿

Trung Quốc rót 143 tỷ USD quyết thâu tóm một lĩnh vực quan trọng của thế giới: Đầu tư mạnh tay từ Âu sang Á nhưng mới chỉ 25% dự án hoàn thiện

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

