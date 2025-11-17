Không phải Tesla, ai đang bán nhiều xe điện nhất thế giới?

Thị trường xe điện toàn cầu tiếp tục bứt phá mạnh mẽ trong năm 2025. Chỉ trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8, lượng xe giao hàng đã đạt 12,8 triệu chiếc, phản ánh đà mở rộng nhanh chưa từng có của ngành công nghiệp xe không phát thải. Sự bùng nổ này đi kèm với sự dịch chuyển lớn trong cán cân thị phần, khi các nhà sản xuất Trung Quốc nổi lên áp đảo, dẫn đầu cả về tốc độ tăng trưởng lẫn quy mô.

BYD giữ vững ngôi vương với gần 20% thị phần

Đứng đầu thị trường toàn cầu là BYD, với 2,6 triệu xe giao đến tay khách hàng, tương đương 19,9% thị phần. Hãng xe đến từ Thâm Quyến tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng ngoài biên giới, khai thác mạnh mẽ các thị trường châu Âu, Brazil và Mexico. Riêng tại Anh, doanh số tháng 9 đạt 11.271 xe, tăng tới 880% so với cùng kỳ 2024 — một con số thể hiện rõ sức hút của thương hiệu Trung Quốc tại phương Tây.

Thành công của BYD đến từ chiến lược đa dạng hóa danh mục sản phẩm, bao gồm cả xe thuần điện và plug-in hybrid, cùng việc sở hữu toàn bộ chuỗi cung ứng pin – yếu tố then chốt giúp hãng duy trì lợi thế cạnh tranh về giá và công nghệ.

Geely và Chery tăng tốc mạnh, trở thành “ngựa ô” của thị trường

Xếp thứ hai là Geely, với 1,3 triệu xe được giao và 10,2% thị phần. Đáng chú ý hơn, Geely ghi nhận mức tăng trưởng tới 68%, nhanh nhất trong nhóm các hãng xe hàng đầu. Năm nay, tập đoàn đã mở rộng hoạt động sang gần 90 thị trường, trong đó có Úc, Hy Lạp và Việt Nam. Chiến lược xe điện giá rẻ giúp Geely tiếp cận lượng lớn khách hàng mới tại các nền kinh tế mới nổi.

Chery – một cái tên khác từ Trung Quốc – cũng duy trì quỹ đạo tăng trưởng cao với 395.000 xe, tăng 63% so với cùng kỳ, chiếm 3,1% thị phần toàn cầu. Việc hãng đẩy mạnh xuất khẩu sang châu Âu và Mỹ Latin đang giúp doanh số tiếp tục đi lên.

Cùng với SAIC và Changan, năm hãng xe Trung Quốc hiện nắm giữ 43% thị phần EV toàn cầu, trở thành lực lượng dẫn dắt sự chuyển dịch năng lượng của ngành ô tô thế giới.

Tesla hụt hơi

Trong khi các đối thủ từ Trung Quốc tăng tốc, Tesla – thương hiệu từng thống trị thị trường EV – đang dần mất lợi thế. Hãng ghi nhận 985.000 xe, chỉ chiếm 7,7% thị phần, và doanh số giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thị trường Mỹ, thị phần EV của Tesla trong tháng 8 giảm xuống 38%, mức thấp nhất trong 8 năm. Đây là sự sụt giảm mạnh nếu so với đỉnh điểm 80% vào năm 2020. Áp lực cạnh tranh từ các mẫu EV giá rẻ của Trung Quốc và xe hybrid của Nhật Bản đang khiến Tesla gặp nhiều thách thức.

Các hãng châu Âu và Hàn Quốc chật vật giữ thị phần

Khối doanh nghiệp châu Âu và Hàn Quốc tiếp tục đóng vai trò quan trọng nhưng đang bị thu hẹp khoảng cách với các đối thủ Trung Quốc: Volkswagen Group 854.000 xe (6,7%), Hyundai Motor Group 416.000 xe (3,2%), BMW Group 389.000 xe (3,0%), Stellantis 342.000 xe (2,7%)

Dù vẫn duy trì hiện diện mạnh tại châu Âu và Bắc Mỹ, các tập đoàn này đang chịu áp lực lớn về chi phí sản xuất và tốc độ đổi mới công nghệ so với các đối thủ phương Đông.

Kỷ nguyên thống trị mới của các hãng xe Trung Quốc

Tổng cộng, các nhà sản xuất Trung Quốc đóng góp đến hơn 5,5 triệu xe, tương đương gần một nửa doanh số EV toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng nhanh, giá cạnh tranh và mạng lưới xuất khẩu mở rộng đang giúp họ củng cố vị thế trong kỷ nguyên xe điện.

Khi nhu cầu xe điện tiếp tục tăng trong những năm tới, cuộc đua thị phần hứa hẹn còn nhiều biến động. Tuy nhiên, bức tranh hiện tại cho thấy rất rõ: Trung Quốc đang trở thành tâm điểm của ngành ô tô điện toàn cầu, dẫn đầu cả về quy mô lẫn tốc độ phát triển.