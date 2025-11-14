Hai chiếc xe điện VinFast mới tinh xuất hiện ở một trường đua châu Âu: Sắp mở bán tại nước sát Ukraine

Trường đua Tor Modlin ở Ba Lan, nơi VinFast giới thiệu hai mẫu xe mới.

Vừa mới đây, VinFast đã đưa hai chiếc xe điện hoàn toàn mới của mình tới một trường đua ở châu Âu để giới thiệu. Cụ thể hơn, hai chiếc xe được mang tới sự kiện là VinFast EB 8 và VinFast EB 12 - hai mẫu xe buýt điện mới, vừa ra mắt chính thức thị trường châu Âu cách đây chưa lâu.

Thay vì trình diễn tại triển lãm như thường thấy, VinFast đã đưa hai chiếc xe này tới trường đua Tor Modlin ở Ba Lan - quốc gia thuộc khu vực Trung Âu, nằm phía tây của Ukraine.

Sau triển lãm BusWorld Europe, VinFast mang hai mẫu xe buýt điện mới tới trường đua.

Nhiều đơn vị vận hành phương tiện công cộng và các đối tác từ cả Trung Âu và Đông Âu của hãng đã có mặt tại sự kiện và trải nghiệm xe. Ba Lan, cùng với các quốc gia thuộc khu vực Baltic (gồm Estonia, Latvia, và Litva) được xem là một trong những thị trường châu Âu trọng điểm đối với VinFast.

Theo thông tin từ truyền thông châu Âu, Estonia là nơi đầu tiên đặt hàng xe buýt điện của VinFast.

VinFast EB 12 chạy thử trong trường đua.

Hiện nay, VinFast đang có dải sản phẩm xe điện rất đa dạng; với riêng xe buýt điện, hãng đã giới thiệu mẫu EB 6, EB 8, EB 10, và EB 12 với chiều dài lần lượt khoảng 6 mét, 8 mét, 10 mét, và 12 mét.

Trong khi mẫu EB 6 vừa được giới thiệu tại Việt Nam, sẽ vận hành trong vai trò xe chuyên chở học sinh, EB 8 và EB 10 đã được đưa vào vận hành trên nhiều tuyến công cộng. Mẫu EB 12 chưa được giới thiệu chính thức tại thị trường Việt Nam.

EB 8 và EB 12 là hai mẫu xe buýt điện được lựa chọn ra mắt trước tiên tại châu Âu.

Tại châu Âu, mẫu EB 8 và EB 12 là hai mẫu được lựa chọn để thâm nhập thị trường. Thực tế, EB 8 và EB 12 cũng đã được giới thiệu tại triển lãm xe buýt lớn hàng đầu thế giới Busworld Europe 2025 vừa diễn ra tại Bỉ.

Cũng tại triển lãm, đại diện VinFast cho biết hãng đã nhận được một số đơn đặt hàng xe buýt điện tại châu Âu.

VinFast EB 12 chưa được giới thiệu chính thức tại Việt Nam.

Theo thông tin đã được công bố, xe buýt điện VinFast sẽ được sản xuất tại Việt Nam và xuất khẩu tới các thị trường nước ngoài. Châu Âu dường như là thị trường nước ngoài đầu tiên của dòng sản phẩm này, trong khi các mẫu xe điện phổ thông đã được đưa tới cả các nước châu Á.

VinFast từng cho biết nhà máy xe buýt điện của hãng có thể sản xuất tới 2.000 chiếc mỗi năm. Theo kế hoạch hiện tại, VinFast EB 8 và EB 12 sẽ chính thức được bàn giao và đi vào vận hành từ năm sau.