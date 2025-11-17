Xe ga 110cc 'sang, xịn, mịn' của Honda ra mắt phiên bản mới: thiết kế ấn tượng, 'ăn' xăng chỉ 1,69L/100 km, trang bị không kém cạnh Vision

PT Astra Honda Motor (AHM) vừa giới thiệu diện mạo mới cho mẫu xe tay ga New Honda Scoopy tại Indonesia, với loạt màu sắc trẻ trung và thời trang hơn. Sự đổi mới này tiếp tục củng cố vị thế của Scoopy, mẫu xe luôn dẫn đầu xu hướng trong phân khúc xe ga phong cách, được đông đảo người dùng trẻ săn đón.

Ở lần nâng cấp này, AHM phân chia Scoopy thành hai phiên bản với ba dòng khác nhau, mỗi dòng sở hữu bảng màu riêng nhằm đáp ứng nhiều cá tính người dùng. Dòng Fashion mang đến bốn tông rực rỡ và hiện đại gồm Fashion Black, Red, Cream và Mint, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích vẻ ngoài nổi bật và mềm mại đặc trưng của phong cách đô thị.

Dòng Prestige, vốn được yêu thích bởi sự sang trọng, tiếp tục được làm mới với màu Prestige Red hoàn toàn mới, bên cạnh hai tùy chọn quen thuộc Prestige Black và Prestige White. Nhờ hệ thống Smart Key, dòng này mang dấu ấn cao cấp và độc quyền hơn. Trong khi đó, dòng Stylish được bổ sung màu Stylish Grey đầy tinh tế, kết hợp cùng Stylish Green và Stylish Beige, tạo nên tổng thể thanh lịch nhưng vẫn hiện đại.

Theo AHM, việc đổi mới bảng màu nhằm đáp ứng thị hiếu ngày càng đa dạng của người dùng trẻ. Ông Octavianus Dwi, Giám đốc Tiếp thị AHM, cho biết: “Honda Scoopy luôn là biểu tượng phong cách sống của giới trẻ Indonesia. Những màu mới không chỉ thời trang hơn mà còn tạo thêm lựa chọn để họ thể hiện cá tính và sự tự tin.”

Dù tập trung làm mới màu sắc, New Honda Scoopy vẫn giữ thiết kế đậm chất retro, yếu tố đã làm nên bản sắc của dòng xe, kết hợp các trang bị hiện đại. Cụm đèn pha LED crystal block tạo điểm nhấn cho phần đầu xe, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa cải thiện khả năng chiếu sáng. Khu vực tay lái được tinh chỉnh với màn hình Digital Panel Meter rõ nét và bảng điều khiển liền khối. Xe cũng tích hợp cổng sạc USB Type-C, phù hợp nhu cầu sử dụng thiết bị di động của giới trẻ.

Bộ mâm 5 chấu thiết kế cổ điển, cùng bộ lốp không săm đường kính 12 inch giúp Scoopy giữ vững phong cách retro nhưng vẫn mang lại cảm giác lái ổn định. Sàn để chân rộng rãi và tiện lợi cho việc chở thêm người, phù hợp với đặc thù di chuyển nội đô. Tổng thể, Scoopy tiếp tục là lựa chọn hấp dẫn cho cư dân thành thị muốn một mẫu xe nhỏ gọn, tiết kiệm.

Phiên bản Smart Key của Scoopy được trang bị hệ thống Honda Smart Key tích hợp báo động chống trộm và tính năng Answer Back tăng sự tiện lợi khi tìm xe. Màn hình Digital Panel Meter hiển thị đầy đủ các thông tin cần thiết như vận tốc, mức nhiên liệu trung bình, báo trạng thái Smart Key, đèn ECO hỗ trợ lái tiết kiệm và nhiều thông số khác. Xe còn có móc treo đa năng có thể gập lại khi không sử dụng.

Về sức mạnh, New Honda Scoopy sử dụng động cơ 110cc SOHC trang bị công nghệ eSP (enhanced Smart Power) và hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Động cơ cho công suất 6,6 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 9,2 Nm tại 6.000 vòng/phút — đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển dày đặc tại đô thị. Mức tiêu hao nhiên liệu đạt 59 km/l (tương đương 1,69L/100 km), đồng thời đạt chuẩn khí thải Euro 3 thân thiện với môi trường.

Tại thị trường Jakarta, New Honda Scoopy được bán với giá từ 22.876.000 Rupiah (khoảng 36 triệu đồng) cho dòng Fashion và 23.681.000 Rupiah (khoảng 37,3 triệu đồng) cho dòng Stylish và Prestige. Với lần nâng cấp màu sắc này, Scoopy tiếp tục duy trì sức hút mạnh mẽ trong phân khúc xe tay ga thời trang tại Indonesia.

Hiện, Honda Scoopy 2025 tại Việt Nam đang được bán thông qua nhập khẩu tư nhân, với giá khoảng 38-50 triệu đồng, cạnh tranh cùng Honda Vision hoặc Yamaha Janus.﻿