Hãng xây nhà máy ở Bình Dương ra mắt xe tay ga hybrid đầu tiên: phanh ABS, siêu tiết kiệm xăng, đe dọa thay thế Honda SH125

Tại Triển lãm Xe máy Milan (EICMA) 2025, hãng xe máy Kymco đã chính thức giới thiệu People R Hybrid 125, xe tay ga hybrid đầu tiên của hãng, đánh dấu bước tiến mới trong công nghệ tiết kiệm nhiên liệu. Dù giá bán chính thức chưa được công bố, mẫu xe này được kỳ vọng sẽ mở ra xu hướng “lai điện” trong phân khúc xe ga 125cc tại châu Âu.

Với trọng lượng 134 kg, kích thước tổng thể 2.050 x 700 x 1.160 mm, chiều cao yên 800 mm và chiều dài cơ sở 1.395 mm, People R Hybrid 125 dễ điều khiển, phù hợp với người mới lái hoặc phái nữ tại đô thị châu Âu.

Phong cách thiết kế của xe mang hơi hướng kiến trúc hiện đại với các đường nét thẳng, gọn gàng và tinh tế. Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng đều sử dụng công nghệ LED, cho khả năng chiếu sáng mạnh và tiết kiệm điện. Bảng đồng hồ LCD âm bản hiển thị thông tin rõ nét, trong khi hệ thống khóa thông minh Keyless thế hệ 3 cho phép người dùng khởi động, mở cốp hoặc nắp bình xăng chỉ bằng thao tác chạm.

People R Hybrid 125 được phát triển dựa trên dòng People vốn nổi tiếng với phong cách thanh lịch. Xe sử dụng bánh trước 16 inch và bánh sau 14 inch, kết hợp lốp có rãnh sâu tăng độ bám đường. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi có thể điều chỉnh tải trước phía sau, mang lại khả năng vận hành êm ái trên nhiều loại địa hình.

Kymco còn trang bị cho People R Hybrid 125 nắp bình xăng đặt phía trước giúp việc đổ xăng thuận tiện hơn, không cần mở yên. Dưới yên là khoang chứa đồ rộng rãi, kèm theo hai cổng sạc USB Type-A và Type-C phục vụ nhu cầu sạc thiết bị di động.

Hệ thống phanh gồm đĩa 260 mm phía trước và 240 mm phía sau, đều dùng kẹp phanh hai piston, kết hợp ABS hai kênh và kiểm soát lực kéo TCS, cấu hình an toàn tương tự Honda SH, giúp người lái tự tin trong điều kiện đường trơn trượt hoặc phanh gấp.

Điểm quan tâm nhất là "trái tim" của People R Hybrid 125, động cơ xi-lanh đơn 125cc, 4 van, làm mát bằng chất lỏng, cho công suất 12,6 mã lực và mô-men xoắn cực đại 11,2 Nm, gần tương đương với Honda SH 125i. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất nằm ở hệ thống truyền động Tri-Power Hybrid độc quyền, lần đầu xuất hiện trên xe tay ga 125cc.

Công nghệ Hybrid Boost được điều khiển bởi bộ vi xử lý thông minh IGS, cho phép mô-tơ điện hỗ trợ ngay từ khi xe khởi động, giúp tăng phản ứng ga và giảm độ trễ động cơ. Khi người lái tăng tốc, hệ thống TPT Boost (Tri-Power Technology Boost) tự động kích hoạt mô-tơ điện để bổ trợ sức kéo, giúp xe tăng tốc nhanh và mượt hơn.

Theo Kymco, nhờ hệ thống này, People R Hybrid 125 tăng tốc 0–100m nhanh hơn 5%, chỉ mất 8,28 giây, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu hơn 13,2% so với động cơ xăng thuần túy. Tổng công suất kết hợp đạt 9,3 kW, mạnh hơn 13,6% so với động cơ 125cc thông thường.

Đặc biệt, mẫu xe này không cần sạc điện ngoài như các xe plug-in hybrid. Toàn bộ nguồn điện được tạo ra và sạc lại trong quá trình vận hành, nên người dùng không phải thay đổi thói quen sử dụng hay lo lắng về pin lithium dung lượng lớn.

People R Hybrid 125 được xem là mẫu xe tiên phong của Kymco trong lộ trình phổ cập công nghệ hybrid cho xe máy đô thị. Với việc loại bỏ hệ thống pin đắt đỏ, chi phí sản xuất được kiểm soát tốt, giúp hãng duy trì mức giá gần tương đương các mẫu 125cc truyền thống.

Nếu được định giá hợp lý, Kymco People R Hybrid 125 có thể trở thành một trong những đại diện đầu tiên thúc đẩy xu hướng “lai điện hóa” trong phân khúc xe tay ga tầm trung, cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe xăng của Honda và Yamaha tại thị trường châu Âu trong thời gian tới.