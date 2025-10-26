Suzuki ra mắt 'huyền thoại xe ga' 125cc: giá chưa tới 50 triệu đồng, thách thức Honda Air Blade

Suzuki vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga Avenis 125 phiên bản mới tại thị trường Nhật Bản, dự kiến mở bán từ ngày 28/10/2025 . Mẫu xe này được định vị trong phân khúc tay ga đô thị giá rẻ, hướng tới nhóm khách hàng trẻ yêu thích sự linh hoạt, tiết kiệm nhưng vẫn đề cao phong cách thể thao. Mức giá bán lẻ đề xuất của Suzuki Avenis 125 mới vẫn giữ nguyên ở mức 284.900 yên (khoảng hơn 48 triệu đồng ).

Suzuki Avenis 125 mới sở hữu kích thước 1.895 x 710 x 1.175 mm , chiều dài cơ sở 1.265 mm , chiều cao yên 780 mm và khoảng sáng gầm 160 mm . Với trọng lượng chỉ 107 kg , Avenis 125 là một trong những mẫu xe nhẹ nhất phân khúc, dễ điều khiển và cực kỳ linh hoạt khi di chuyển trong đô thị đông đúc.

Về thiết kế, Avenis 125 mang dáng dấp thể thao với thân xe vuốt thẳng, các đường gân nổi sắc nét và phần đuôi nhô cao, tạo cảm giác khỏe khoắn. Cụm đèn pha và đèn hậu đều sử dụng công nghệ LED hiện đại , không chỉ giúp tăng cường khả năng chiếu sáng mà còn mang lại diện mạo trẻ trung, hiện đại.

Dù nằm ở tầm giá phổ thông, Suzuki vẫn trang bị cho Avenis 125 loạt tiện ích đáng chú ý. Xe được trang bị màn hình LCD kỹ thuật số , hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành như tốc độ, mức nhiên liệu và quãng đường đi. Hộc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB tiện lợi, trong khi cốp xe 21,5 lít bên dưới yên có thể chứa vừa mũ bảo hiểm ¾ hoặc nhiều vật dụng cá nhân — đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày trong thành phố.

Avenis 125 sử dụng động cơ 4 thì, xi-lanh đơn, dung tích 124cc , làm mát bằng không khí và phun xăng điện tử. Khối động cơ này cho công suất tối đa 8,58 mã lực tại 6.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10 Nm tại 5.500 vòng/phút , đủ đáp ứng cho việc di chuyển linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu trong đô thị.

Hệ thống bánh xe gồm bánh trước 12 inch và bánh sau 10 inch , đi kèm bộ lốp 90/90-12 44J và 90/100-10 53J . Xe được trang bị phanh đĩa ở bánh trước và phanh tang trống ở bánh sau , kết hợp hệ thống phanh CBS , mang lại khả năng kiểm soát tốt và an toàn trong các tình huống phanh khẩn cấp.

Về trải nghiệm người lái, Suzuki chú trọng đến sự thoải mái khi di chuyển. Yên xe dày, mềm và rộng, mang đến cảm giác ngồi dễ chịu ngay cả khi di chuyển quãng đường dài. Thiết kế sàn để chân phẳng giúp tư thế ngồi thoải mái hơn, đồng thời tối ưu không gian để đồ. Hệ thống đèn chiếu sáng cường độ cao hỗ trợ người dùng khi lái xe ban đêm, trong khi phần khung bảo vệ bên hông giúp hạn chế trầy xước khi va quệt nhẹ.

Điểm nhấn trong lần ra mắt này là ba phối màu mới bắt mắt gồm: ﻿ Đỏ Pearl Mira/Đen Glass Sparkle (BGX) – tông đỏ đen thể thao, năng động. ﻿ Trắng Pearl Glacier/Đen Glass Sparkle (DVX) – phối màu thanh lịch, hiện đại. ﻿ Đen Glass Sparkle (6UX) – phong cách tối giản, mạnh mẽ.

Với giá bán cạnh tranh cùng thiết kế thể thao, tiện ích đầy đủ và khả năng vận hành ổn định, Avenis 125 được kỳ vọng sẽ là đối thủ đáng gờm của Honda Air Blade và Vario trong phân khúc tay ga 125cc tại châu Á.