'Tân binh' xe ga 125cc giá 27 triệu đồng ra mắt: ngoại hình như Vespa, trang bị áp đảo Honda Vision

15-10-2025 - 16:38 PM | Thị trường

Mẫu xe tay ga mới phù hợp với những ai thích phong cách cổ điển nhưng vẫn muốn một chiếc xe tay ga hiện đại, tiết kiệm.

Thương hiệu xe máy Zonshen (Trung Quốc) vừa giới thiệu mẫu xe tay ga hoàn toàn mới mang tên TF125 , hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách cổ điển. Dù sở hữu thiết kế retro tinh tế và loạt trang bị hiện đại, TF125 gây chú ý với mức giá chỉ 7.280 nhân dân tệ , tương đương gần 27 triệu đồng tại thị trường nội địa.

Zongshen TF125 áp dụng ngôn ngữ thiết kế bo tròn cổ điển , gợi nhớ những mẫu xe châu Âu thập niên trước. Cụm đèn pha “mũi lợn” mạ crôm là điểm nhấn nổi bật, mang lại diện mạo thanh lịch, đồng thời cho độ sáng lên tới 30.000 cd , giúp chiếu xa tốt trong điều kiện đô thị.

'Tân binh' xe ga 125cc giá 27 triệu đồng ra mắt: ngoại hình như Vespa, trang bị áp đảo Honda Vision- Ảnh 1.

'Tân binh' xe ga 125cc giá 27 triệu đồng ra mắt: ngoại hình như Vespa, trang bị áp đảo Honda Vision- Ảnh 2.

Các chi tiết kim loại sáng bóng, yên da nâu và màu sơn pastel như Trắng Ngọc Trai, Trắng Skyline và Xám Đá càng làm tăng vẻ hoài cổ nhưng vẫn thời trang. Người dùng cũng có thể chọn thêm cốp sau có khóa – vừa tiện dụng, vừa tôn dáng xe.

Về sức mạnh, TF125 được trang bị động cơ xi-lanh đơn 125cc , làm mát bằng không khí, cho công suất cực đại 9,1 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 9,6 Nm tại 6.000 vòng/phút . Với bình xăng dung tích 8,8 lít , mẫu xe có thể di chuyển hơn 300 km mỗi lần đổ đầy , đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu.

Kích thước tổng thể của xe là 1.888 x 720 x 1.110 mm , chiều dài cơ sở 1.315 mm , trọng lượng 110 kg và chiều cao yên 740 mm , phù hợp với vóc dáng của đa số người châu Á, kể cả nữ giới. Hệ thống giảm xóc thủy lực và bánh trước 12 inch – bánh sau 10 inch giúp xe vận hành linh hoạt, dễ xoay trở trên đường phố đông đúc.

'Tân binh' xe ga 125cc giá 27 triệu đồng ra mắt: ngoại hình như Vespa, trang bị áp đảo Honda Vision- Ảnh 3.

'Tân binh' xe ga 125cc giá 27 triệu đồng ra mắt: ngoại hình như Vespa, trang bị áp đảo Honda Vision- Ảnh 4.

'Tân binh' xe ga 125cc giá 27 triệu đồng ra mắt: ngoại hình như Vespa, trang bị áp đảo Honda Vision- Ảnh 5.

Dù có giá rẻ hơn nhiều so với các đối thủ như Honda Vision hay Yamaha Janus , Zongshen TF125 lại được trang bị khá phong phú. Xe sử dụng phanh đĩa ở cả hai bánh với kẹp phanh piston kép , mang đến cảm giác phanh chắc chắn và tuyến tính. Ngoài ra, xe còn có chìa khóa thông minh Smartkey , hai cổng sạc USB Type-A và Type-C , cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD hiển thị rõ ràng, dễ theo dõi.

Hệ thống treo trước thẳng đứng và ống xả êm ái giúp xe vận hành êm dịu, giảm tối đa tiếng ồn. Khoảng sáng gầm 94 mm đủ để TF125 vượt qua gờ giảm tốc hay đoạn đường gồ ghề mà không bị cạ gầm.

Với thiết kế retro bắt mắt, trang bị thực dụng và giá bán cạnh tranh , Zongshen TF125 được xem là lựa chọn hấp dẫn cho những ai yêu thích phong cách cổ điển nhưng vẫn muốn một chiếc xe tay ga hiện đại, tiết kiệm và dễ lái trong đô thị.

SYM sắp mở bán mẫu xe ga hoàn toàn mới tại Việt Nam: thiết kế ấn tượng, có phanh ABS 2 kênh, đối thủ của Honda Vision

Khánh Vy

