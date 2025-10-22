Theo thông tin được đăng tải trên các hội nhóm mua bán xe máy, một đại lý xe máy tư nhân tại TP. Hồ Chí Minh vừa chính thức đưa mẫu xe tay ga độc lạ Honda Today 50 thế hệ mới về Việt Nam. Theo ghi nhận, Today 50 vừa về Việt Nam được mở bán với 3 mẫu gồm Trắng Hello Kitty, Vàng Premium và Xám Special Edition.

Honda Today 50 được đại lý chào bán với giá 65 triệu đồng, mức giá này không khó tiếp cận so với các mẫu xe tay ga nhập khẩu nguyên chiếc. Tại thị trường nội địa, Today 50 có giá niêm yết là 5.980 Nhân dân tệ (khoảng 22 triệu đồng).﻿

Về thiết kế, Today 50 2025 vẫn giữ nguyên phong cách cổ điển quen thuộc từ thế hệ trước, các điểm nhấn mạ crôm bạc trên đèn pha tạo cảm giác tinh tế và sang trọng. Kích thước tổng thể dài 1.626 mm, rộng 658 mm, cao 1.048 mm, cùng chiều dài cơ sở 1.187 mm.

Trọng lượng không tải chỉ khoảng 80 kg, nhẹ hơn 40% so với hầu hết các xe tay ga 125cc, kết hợp với yên xe đặt ở độ cao 715 mm, mang lại sự thoải mái và dễ dàng kiểm soát cho cả những người có vóc dáng nhỏ chỉ khoảng 1m5.

Cụm đồng hồ trên Today 50 được thiết kế dạng tròn nền đen, hiển thị đầy đủ thông tin cơ bản như tốc độ, quãng đường hay mức nhiên liệu. Xe còn được trang bị hệ thống chẩn đoán lỗi OBD, giúp phát hiện và sửa chữa sự cố nhanh chóng.

Thân và yên xe đều sử dụng tông màu đen, yên có thiết kế dày dặn, êm ái, mang lại trải nghiệm thoải mái. Phần đầu xe được tạo hình hẹp và hơi hất lên, góp phần tăng sự cân đối trong dáng vẻ tổng thể.

Về trang bị, xe sử dụng giảm xóc hành trình ngược phía trước và giảm xóc đơn phía sau. Cả hai bánh đều được lắp vành hợp kim nhôm đúc và lốp không săm. Hệ thống phanh sử dụng phanh tang trống trước và sau với hệ thống phân phối lực phanh tuyến tính, đủ để đối phó với tốc độ dưới 50km/h, nhưng cần phải giữ khoảng cách phanh dài hơn.

﻿Cốp xe dung tích 22L có thể chứa một mũ bảo hiểm nửa đầu và vẫn còn chỗ để găng tay và áo mưa, đủ cho việc đi chợ hàng ngày.

Sức mạnh của Today 50 2025 là khối động cơ 50cc, xi-lanh đơn, hút khí tự nhiên, làm mát bằng gió, cho công suất tối đa 3,75 mã lực tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 3,5 Nm tại 7.000 vòng/phút.

Dù không thể so sánh sức mạnh với các mẫu xe tay ga lớn hơn như Honda Vision hay LEAD, mức hiệu năng này vẫn đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị. Xe được trang bị hộp số vô cấp CVT, tốc độ tối đa 50 km/h, mức tiêu thụ chỉ 1,8 Lít. Với dung tích bình xăng 4,7 lít, xe có thể di chuyển quãng đường 200 km mà không gặp vấn đề gì.



