Cả tháng bán không nổi 500 chiếc, 3 nhóm xe gầm thấp này thất thế rõ tại Việt Nam: Mazda3, Grand i10 gồng gánh cả phân khúc, Camry gần ‘một mình một chợ’

Trong tháng 9/2025, thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận sự sụt giảm đáng kể của các dòng sedan truyền thống. Ba phân khúc hạng A, C và D – vốn từng là trụ cột doanh số của thị trường – đều không có mẫu xe nào vượt mốc 300 chiếc. Tổng doanh số từng phân khúc đều dừng ở mức dưới 500 xe, phản ánh rõ xu hướng người tiêu dùng đang chuyển hướng mạnh sang SUV và Crossover.

Xe hạng A

Phân khúc xe hạng A – vốn hướng đến khách hàng mua xe lần đầu – cũng cho thấy sự sụt giảm rõ rệt. Hyundai Grand i10 tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với 224 xe bán ra, chiếm 61,2% thị phần. Toyota Wigo đứng thứ hai với 110 xe, trong khi Kia Morning chỉ đạt 32 xe.

Doanh số phân khúc hạng A giảm rõ rệt. Nguồn số liệu: VAMA, Hyundai

Dù giữ vững ngôi đầu, Hyundai Grand i10 cũng không tránh khỏi xu hướng giảm chung của phân khúc. Tổng cộng, xe hạng A chỉ tiêu thụ 366 chiếc trong tháng, phản ánh việc người dùng đang dịch chuyển sang các mẫu SUV cỡ nhỏ có giá bán không chênh lệch nhiều.

Giá bán cao khiến phân khúc A trở nên kém hấp dẫn. Ảnh: AP Team

Một phần khiến phân khúc hạng A trở nên kém hấp dẫn là do giá bán. Theo chuyên gia Đinh Văn Nam cho biết: “Tuy nhiên, vì phân khúc này không còn quá sôi động nên các hãng ít đầu tư và duy trì mức giá khá cao. Trong khi các dòng xe gầm cao cỡ C đang giảm giá mạnh, từ 800 triệu xuống 700 triệu (tức giảm khoảng 10%), thì hạng A lại gần như “án binh bất động”. Nếu i10 hay Morning được giảm 10%, giá khởi điểm chỉ còn khoảng 400 triệu đồng, chắc chắn phân khúc này sẽ sôi động trở lại. Khi đó, khoảng cách giữa hatchback hạng A và sedan hạng B sẽ đủ lớn để người mua có lý do lựa chọn.”

Sedan hạng C

Trong nhóm xe hạng C, Mazda3 tiếp tục là lựa chọn phổ biến nhất với 246 xe bán ra, chiếm 51,5% thị phần. Tuy nhiên, con số này vẫn khá khiêm tốn so với giai đoạn trước đây khi mẫu xe này thường đạt doanh số cao hơn đáng kể.

Mazda3 vẫn là đầu tàu của phân khúc sedan hạng C. Nguồn: VAMA, Hyundai

Các đối thủ khác như Kia K3 (100 xe), Honda Civic (71 xe), Hyundai Elantra (44 xe) và Toyota Corolla Altis (17 xe) đều duy trì mức bán thấp. Tổng doanh số toàn phân khúc chỉ đạt 478 xe, thấp hơn cả doanh số của một mẫu SUV cỡ B trung bình trên thị trường hiện nay.

Sedan hạng D

Tình hình ở phân khúc sedan hạng D còn ảm đạm hơn. Toyota Camry gần như độc tôn với 78 xe bán ra, chiếm 76,5% thị phần. Kia K5 chỉ đạt 19 xe, Honda Accord bán được 5 xe, trong khi Mazda6 không ghi nhận doanh số trong tháng.

Không có mẫu xe nào bán được hơn 100 xe. Nguồn: VAMA, Hyundai

Cả phân khúc chỉ đạt tổng cộng 102 xe, mức thấp hiếm thấy trong nhiều năm, cho thấy phân khúc sedan cỡ D đang mất dần vị thế trước các dòng SUV 5+2 chỗ trong cùng tầm giá.

Phân khúc sedan hạng D đang dần thưa thớt. Ảnh: ST

Trước đó, một mẫu xe được xem như đối trọng của Toyota Camry là Mazda6 đã ngừng bán tại thị trường Việt Nam. “Tôi nghĩ phân khúc sedan hạng D ở Việt Nam vốn khá hạn chế đang ngày càng bị thu hẹp. Sự ra đi của Mazda6 chỉ khiến cho các mẫu xe còn lại “dễ thở” hơn đôi chút.”, chuyên gia Đinh Văn Nam chia sẻ.

Kết quả kinh doanh tháng 9/2025 tiếp tục khẳng định xu hướng rõ ràng: sedan không còn là lựa chọn ưu tiên của người Việt. Sự lên ngôi của SUV, cùng với nhu cầu di chuyển linh hoạt và gầm cao, khiến các dòng xe truyền thống ngày càng khó cạnh tranh.

Nếu tình hình không được cải thiện trong thời gian tới, nhiều mẫu sedan có thể sẽ phải rút khỏi thị trường, nhường lại sân chơi cho các dòng xe gầm cao vốn đang chiếm ưu thế tuyệt đối.