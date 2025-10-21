Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

21-10-2025 - 20:27 PM | Thị trường

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình

Sự xuất hiện của Mercedes-Benz E-Class với điểm nhấn là màn hình superscreen siêu lớn trên phiên bản E 300 AMG nhận về nhiều ý kiến trái chiều của giới chuyên môn cũng như người sử dụng.

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 186 phát sóng ngày 21/10 trên HTV9.

Mercedes-Benz E-Class 2025 đã ra mắt tại Việt Nam vào ngày 16/10. Trong số Trên Ghế phát sóng ngày 21/8, các chuyên gia, KOL ngành xe Việt Nam sẽ có những nhận định đầu tiên về mẫu sedan hạng sang cỡ trung này.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 1.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 2.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 3.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 4.

Nhiều người đánh giá cao thiết kế của E-Class.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 5.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 6.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 7.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 8.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 9.

E-Class 2025 sở hữu thiết kế hoàn toàn mới.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 10.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 11.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 12.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 13.

Công nghệ cũng là yếu tố được nhiều người đánh giá cao.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 14.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 15.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 16.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 17.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 18.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 19.

Màn hình bổ sung thêm trước ghế phụ trên phiên bản E 300 AMG là chi tiết gây ra tranh cãi.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 20.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 21.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 22.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 23.

Phiên bản E 200 Exclusive.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 24.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 25.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 26.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 27.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 28.

Phiên bản E 200 Avantgarde thấp nhất.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 29.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 30.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 31.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 32.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 33.

Giá bán của E-Class mới bị đánh giá là đắt so với kỳ vọng của người tiêu dùng khi khởi điểm là 2,449 tỷ đồng thay vì là 2,2 tỷ đồng.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 34.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 35.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 36.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 37.

Phiên bản E 300 AMG có giá cao hơn bản 530i M Sport số tiền 110 triệu đồng.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 38.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 39.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 40.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 41.

Phiên bản giữa là E 200 Exclusive có giá 2,589 tỷ đồng.

Mercedes-Benz E-Class thêm màn hình ghế phụ: Chuyên gia nói dễ mất tập trung, chủ xe khen vì phục vụ gia đình- Ảnh 42.

Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel.

Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 2 đến thứ 7 và phát lại lúc 20h00 trên đa nền tảng VCCorp.


Theo Thuỳ Trag

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
trên ghế

