Hãng xe Nhật mở bán mẫu sedan hybrid đối đầu Toyota Camry đẹp long lanh nhưng giá rẻ khó tin – khởi điểm tương đương 400 triệu đồng

Sau thành công của mẫu xe chạy thuần điện N7, liên doanh Dongfeng của Nissan đã ra mắt mẫu sedan hybrid cắm sạc N6 mới. Hiện xe đã nhận đặt hàng trước, với mức giá khởi điểm chỉ từ 106.900 Yên (15.000 USD), được trang bị đầy đủ tiện nghi ngay cả ở phiên bản tiêu chuẩn. Sự xuất hiện của Nissan N6 một lần nữa chứng minh rằng trong cuộc chiến giá cả không ngừng nghỉ tại Trung Quốc, luôn có chỗ cho những mức giá thấp hơn.

N6 lần đầu tiên được giới thiệu vào tháng 8 và có thiết kế gần giống với N7. Mặc dù có chung ngôn ngữ thiết kế, những chiếc sedan do Dongfeng sản xuất không sử dụng chung các linh kiện chính và có kích thước tổng thể hơi khác biệt.

N6 nhỏ gọn hơn một chút, dài 4.831 mm (190,1 inch) với chiều dài cơ sở 2.815 mm (110,8 inch) và có dung tích khoang hành lý 570 lít (20,1 feet khối). Điều này có nghĩa là nó có kích thước của nó nhỏ hơn một chút so với mẫu sedan hạng D trứ danh trên thị trường là Toyota Camry (dài 4.915 mm, chiều dài cơ sở 2.825 mm).

Nissain N6 sử động cơ đốt trong đặt dưới nắp ca-pô, mặc dù hầu hết phần vận hành vẫn do động cơ điện đảm nhiệm. Hệ thống hybrid cắm sạc này tạo ra tổng công suất 208 mã lực (155 kW/211 PS) và mô-men xoắn 320 Nm, giúp xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (0–62 mph) trong 6,8 giây. Bộ pin LFP 21,1 kWh lớn hỗ trợ phạm vi hoạt động chỉ bằng điện là 180 km (112 dặm) theo tiêu chuẩn CLTC.

Người mua có thể lựa chọn từ ba phiên bản Pro, Max và Max+, tất cả đều có chung nền tảng kỹ thuật. Phiên bản Pro cơ bản được trang bị mâm xe 17 inch, cửa sổ trời chỉnh điện, đèn viền nội thất, cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình thông tin giải trí 14,6 inch.

Phiên bản Max+ cao cấp nhất được trang bị màn hình cảm ứng lớn hơn 15,6 inch và "Ghế thảm không áp suất AI" của Nissan dành cho người lái. Ghế tích hợp 49 cảm biến áp suất và có thể điều chỉnh điện 14 hướng, hỗ trợ chân và thắt lưng, cùng với chức năng sưởi ấm, thông gió và thậm chí cả massage.

Các điểm nổi bật khác bao gồm công nghệ chống say xe, nhận dạng khuôn mặt cho người lái và chip Qualcomm Snapdragon 8775, trong khi các phiên bản thấp hơn sử dụng bộ xử lý 8155. Hệ thống này cũng hỗ trợ các tính năng hỗ trợ người lái tiên tiến hơn.

Giá khởi điểm của Nisan N6 tại Trung Quốc là 109.900 Yên (15.500 USD – khoảng 395 triệu đồng), rẻ hơn 10.000 Yên (1.400 USD) so với N7. Người dùng Trung Quốc thậm chí còn được giảm giá thêm trong giai đoạn đặt hàng. Việc giao hàng dự kiến bắt đầu từ ngày 8/12.

Mặc dù có giá bán được xem là “rẻ giật mình” so với tiêu chuẩn tại Mỹ hay châu Âu, các đối thủ đến từ các thương hiệu nội địa Trung Quốc vẫn có giá rẻ hơn so với N6. Geely Galaxy A7 có giá khởi điểm từ 81.800 Yên (11.500 đô la), trong khi BYD Qin L có giá khởi điểm từ 96.800 Yên (13.600 đô la). Với Nissan, hãng đặt cược vào sự cân bằng giữa sự tinh tế và công nghệ để thu hút những người mua đang tìm kiếm một chiếc xe hybrid cao cấp hơn.

Trong buổi ra mắt N6 tại thị trường nội địa, Nissan đã công bố rằng đến cuối năm 2027, hang sẽ bổ sung bốn mẫu SUV với hệ truyền động chạy bằng pin, hybrid cắm sạc và hệ truyền động mở rộng phạm vi hoạt động (EREV).