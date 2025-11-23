Ô tô nhập: Xe Nhật và Đức sụt giảm, Trung Quốc tăng mạnh

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, trong tháng 10, cả nước nhập khoảng 16.300 ô tô nguyên chiếc, giảm gần 1.000 xe so với tháng trước. Dù giảm về số lượng, song trị giá nhập khẩu lại tăng, đạt khoảng hơn 430 triệu USD, tăng khoảng 28 triệu USD, cho thấy tỷ trọng xe giá cao có xu hướng tăng.

Đáng chú ý nhất vẫn là nhóm ô tô dưới 9 chỗ, chiếm hơn 70% tổng lượng xe nhập khẩu với khoảng 11.500 chiếc. Tuy nhiên, lượng xe phân khúc này cũng giảm hơn 1.100 chiếc so với tháng trước.

Về xuất xứ, Indonesia tiếp tục dẫn đầu nhưng giảm mạnh khoảng 30,4%; cùng đó xe từ Nhật Bản và Đức giảm sâu (giảm lần lượt khoảng 46% và 71%), phản ánh sự sụt giảm nhập khẩu xe cao cấp trong tháng 10.

Xe ô tô từ Trung Quốc nhập khẩu về trong tháng 10 tăng mạnh.

Ngược lại, ô tô nhập khẩu từ Thái Lan tăng gần 30%, trở lại vị trí cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc xe phổ thông. Đặc biệt, xe nhập khẩu từ Trung Quốc tăng gần 40% cho thấy tốc độ thâm nhập thị trường đang tăng rất nhanh.

Ngoài ra, lượng xe tải nhập khẩu trong tháng 10 cũng đạt khoảng 2.400 chiếc, tăng trên 6% về số lượng và tăng gần 24% về trị giá; dấu hiệu cho thấy hoạt động vận tải - logistics và nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp tăng trở lại. Trong đó, xe tải từ Trung Quốc tăng mạnh và chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Nhóm “xe loại khác” đạt khoảng 2.400 chiếc, trị giá 119 triệu USD, giữ mức ổn định về số lượng nhưng giá trị tăng gần 19%, chủ yếu là dòng xe chuyên dụng, phần lớn xuất xứ từ Trung Quốc.

Tính chung 10 tháng, Việt Nam đã nhập hơn 171.000 ô tô nguyên chiếc, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, xe tải tăng gần 80%, trở thành điểm sáng của thị trường. Trị giá nhập khẩu xe nguyên chiếc 10 tháng đạt khoảng 3,8 tỷ USD, tăng 31%, cho thấy cấu trúc thị trường đang dịch chuyển sang các dòng xe đắt tiền và nhu cầu của doanh nghiệp tăng mạnh.



