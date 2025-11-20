Ghế an toàn cho trẻ trên ô tô: Quy định đã có, sao phụ huynh vẫn bối rối?

Những ngày qua, trên các diễn đàn, mạng xã hội, nhiều phụ huynh bày tỏ sự lúng túng trước quy định về việc trang bị thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2026, theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024: "Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em".

Trước quy định này, một số ý kiến cho rằng khái niệm "thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em" chưa được quy định rõ ràng trong luật. Có phụ huynh thắc mắc, thiết bị an toàn cho trẻ em nếu được hiểu là dây đai an toàn thì có đúng không.

Quy định về thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em nhận được sự quan tâm của chủ xe ô tô. (Ảnh: TrendsetterImages)

Theo Quy chuẩn QCVN 123:2024/BGTVT, thiết bị an toàn cho trẻ em là thiết bị có khả năng bảo đảm an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên xe ô tô, được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc xe ô tô giảm tốc độ đột ngột bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em.

Cụ thể, thiết bị an toàn cho trẻ em bao gồm Hệ thống ghế trẻ em CRS (Child Restraint System) và Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS (Enhanced Child Restraint System).

Như vậy, các loại thiết bị an toàn cho trẻ em mà Luật quy định không phải là dây đai an toàn như một số phụ huynh hiểu.

Thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em dạng nôi. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Ông Phạm Thanh Lê, quản trị viên Cộng đồng Otofun, cho rằng QCVN 123:2024/BGTVT đã có phân biệt rất rõ quy cách kỹ thuật đối với trang thiết bị an toàn cho trẻ em khi đi ô tô theo các độ tuổi, cân nặng khác nhau. Vì vậy chỉ cần áp dụng quy chuẩn này là đầy đủ.

"Ghế an toàn có tác dụng giống với dây đai an toàn là giữ trẻ ở tư thế ngồi hoặc nằm ổn định khi có sự cố (xe phanh gấp hoặc va chạm). Điều này giúp trẻ tránh được va đập, qua đó đảm bảo an toàn cho trẻ. Ngoài ra, ghế cũng là một lớp đệm, vừa tạo sự thoải mái, vừa đỡ trẻ trong các trường hợp có sự cố", ông Lê chia sẻ thêm với phóng viên Báo Điện tử VTC News .

Cục Cảnh sát giao thông cũng đã đưa ra một số lý do giải thích cho việc trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m phải dùng thiết bị an toàn phù hợp độ tuổi.

Thứ nhất, khi trẻ dưới 1,35 m, việc sử dụng dây đai an toàn theo xe sẽ không đảm bảo an toàn khi có va chạm xảy ra. Bởi với chiều cao đó của trẻ, dây đai an toàn chỉ kéo tới phần đầu, không đảm bảo độ an toàn của dây với trẻ.

Thứ hai, trẻ trên 10 tuổi có thể nghe lời, tiếp thu khi bố mẹ, người lớn nói nhưng độ tuổi dưới 10 là tầm tuổi trẻ đang nghịch ngợm, cần sự giám sát của người lớn.

Thứ ba, nhiều người nghĩ rằng ôm trẻ vào lòng là an toàn, nhưng điều này không chính xác. Khi xảy ra va chạm, trẻ em có thể bị văng ra, gây chấn thương. Hoặc khi tài xế phanh gấp, đứa trẻ cũng có thể bị dúi người về phía trước, gây nguy hiểm.

Việc cơ quan chức năng đưa quy định mới vào luật cũng đã dựa trên nhiều nghiên cứu theo quy chuẩn quốc tế.

Theo khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe ô tô không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em trên ô tô theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.



