VinFast làm ăn ở Ấn Độ như thế nào mà vừa ra nhập thị trường đã đoạt ngay 2 giải thưởng lớn thế này?

28-11-2025 - 13:44 PM | Thị trường

VinFast làm ăn ở Ấn Độ như thế nào mà vừa ra nhập thị trường đã đoạt ngay 2 giải thưởng lớn thế này?

Vừa qua, VinFast Ấn Độ, công ty con của nhà sản xuất xe điện đến từ Việt Nam, đã nhận được danh hiệu "Nhà sản xuất xe điện của năm" tại lễ trao giải Jagran Hi-Tech Awards 2025. Đồng thời, mẫu xe VF 7 của hãng cũng nhận được giải thưởng "Xe điện đột phá của năm".

Thông tin này được tờ ANI News, một hãng thông tấn đa phương tiện hàng đầu tại khu vực Nam Á đưa tin.

Theo ANI News, Jagran Hi-Tech Awards là sự kiện có sự tham gia của các chuyên gia và nhà chiến lược hàng đầu ở Ấn Độ. Giải thưởng này được xem là một thước đo đáng tin cậy, công nhận các thành tựu và đổi mới trong lĩnh vực công nghệ và ô tô tại Ấn Độ. Hai giải thưởng mà VinFast được trao đã cho thấy những bước tiến quan trọng của thương hiệu ô tô điện Việt Nam tại thị trường Ấn Độ.

VinFast làm ăn ở Ấn Độ như thế nào mà vừa ra nhập thị trường đã đoạt ngay 2 giải thưởng lớn thế này?- Ảnh 1.

Ông Lưu Thanh Tới, Giám đốc nhà máy VinFast Ấn Độ đại diện hãng lên nhận giải thưởng "Nhà sản xuất xe điện của năm". Ảnh: ANI News

Việc được vinh danh là "Nhà sản xuất xe điện của năm" đã nhấn mạnh vai trò của VinFast trong việc định hình tương lai giao thông bền vững tại quốc gia Nam Á. Các giải thưởng này cũng phản ánh sự công nhận từ cộng đồng chuyên gia Ấn Độ dành cho VinFast và mẫu xe VF 7.

Trong một thời gian ngắn, nhà sản xuất ô tô Việt Nam đã trở thành một trong những cái tên có nhiều triển vọng tại thị trường xe điện đầy cạnh tranh như Ấn Độ. Điều đó thể hiện qua tầm nhìn dài hạn của hãng xe và cam kết cung cấp các phương tiện xe điện chất lượng cao, dễ tiếp cận cho khách hàng.

Ông Phạm Sanh Châu, Tổng Giám đốc VinFast Châu Á, cho biết công ty vinh dự nhận giải thưởng này tại Jagran Hi-Tech Awards. Giải thưởng phản ánh những gì VinFast đã đạt được trong thời gian ngắn tại Ấn Độ. 

Đồng thời, vị tổng giám đốc cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự tin tưởng của khách hàng. Phản ứng tích cực từ thị trường và niềm tin ngày càng tăng vào các mẫu SUV điện VF 6 và VF 7 khẳng định Ấn Độ đã sẵn sàng cho kỷ nguyên di chuyển xanh. 

VinFast làm ăn ở Ấn Độ như thế nào mà vừa ra nhập thị trường đã đoạt ngay 2 giải thưởng lớn thế này?- Ảnh 2.

VinFast VF7 là mẫu xe điện đột phá của năm tại Ấn Độ.

Ông Châu cũng nhấn mạnh, VinFast mong muốn xây dựng đà phát triển thông qua việc mở rộng mạng lưới, củng cố hoạt động tại địa phương và mang lại trải nghiệm xe điện chất lượng cho khách hàng Ấn Độ.

Ngoài ra, ông Arjit Garg, Biên tập viên chuyên mục Ô tô của Jagran New Media, đánh giá cao vai trò của VinFast trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi xe điện của Ấn Độ. Những bước tiến nhanh chóng của hãng về công nghệ, thiết kế và tính bền vững giúp hãng trở thành một động lực toàn cầu định hình tương lai di chuyển bằng điện. 

"VinFast là nhà sản xuất xe điện duy nhất khánh thành nhà máy tại Thoothukudi, Tamil Nadu trong năm nay. Điều này cho thấy thương hiệu đã đạt được những bước tiến lớn trong không gian di chuyển Ấn Độ với tầm nhìn đặt con người lên hàng đầu và lộ trình đầu tư dài hạn. Do đó, các danh hiệu "Nhà sản xuất xe điện của năm" và "Xe điện đột phá của năm" cho mẫu VF 7 mới ra mắt là hoàn toàn xứng đáng", ông Arjit Garg nhấn mạnh. 

Để đẩy mạnh hoạt động tại Ấn Độ, VinFast sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái xe điện toàn diện. Hệ sinh thái này bao gồm bán lẻ, sạc và dịch vụ hậu mãi nhằm đảm bảo trải nghiệm khách hàng liền mạch. Với 24 đại lý đang hoạt động tại các thành phố lớn và kế hoạch mở rộng lên 35 đại lý vào cuối năm 2025. 

Trọng tâm của sự phát triển này là cơ sở sản xuất, lắp ráp xe của VinFast tại Thoothukudi, Tamil Nadu, trải rộng trên 400 mẫu Anh (161,874 hecta). Trong giai đoạn đầu, nhà máy sẽ lắp ráp các mẫu VF 6 và VF 7 với công suất ban đầu 50.000 xe mỗi năm. Công suất này có thể được nâng cấp lên 150.000 chiếc. 

VinFast cũng xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với các ngân hàng và tổ chức tài chính hàng đầu tại Ấn Độ để cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp. 

Bên cạnh đó, những thỏa thuận hợp tác với các đối tác về hạ tầng như RoadGrid, myTVS và Global Assure cũng đang góp phần hình thành mạng lưới trạm sạc và dịch vụ hậu mãi. Hãng cũng hợp tác với BatX Energies để tái chế pin tiên tiến, nhằm tạo ra chuỗi giá trị pin tuần hoàn, củng cố cam kết về tính bền vững.


Đức Minh

An ninh tiền tệ

