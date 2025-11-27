VinFast dàn trận tại quốc gia 280 triệu dân, đây là cách ông Phạm Nhật Vượng chiếm thị trường trọng điểm

VinFast Indonesia công bố đã ký kết các Biên bản Ghi nhớ hợp tác (MOU) với Goodyear Indonesia, Dunlop, Denso Sales Indonesia, CARfix và Scuto Paint. Cột mốc này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược của VinFast nhằm xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hậu mãi toàn diện cho xe điện tại đất nước vạn đảo.

Theo MOU giữa VinFast và Goodyear Indonesia, Goodyear sẽ cung cấp lốp cho các mẫu xe điện VinFast, đồng thời phối hợp triển khai các chương trình bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ tại hệ thống trung tâm dịch vụ của Goodyear. Với mạng lưới các trung tâm Autocare rộng khắp, Goodyear sẽ giúp tăng độ phủ dịch vụ và tối ưu hiệu suất vận hành của phương tiện, mang đến sự an tâm cho khách hàng VinFast.

VinFast Indonesia củng cố mạng lưới dịch vụ hậu mãi.

Trong khi đó, Dunlop và VinFast sẽ hợp tác phát triển các trung tâm dịch vụ đa chức năng thông qua việc chứng nhận các cửa hàng Dunlop Shops trở thành xưởng dịch vụ ủy quyền VinFast tại Indonesia. Các trung tâm này sẽ cung cấp đầy đủ dịch vụ như bảo dưỡng xe điện, cập nhật phần mềm, thay lốp, lắp đặt - bảo trì trạm sạc, và chăm sóc xe toàn diện. Dunlop hiện sở hữu mạng lưới trung tâm dịch vụ quy mô lớn, trải dài trên nhiều khu vực, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ chất lượng cao trên toàn quốc.

Tương tự, theo MOU với Denso, VinFast sẽ chỉ định và chứng nhận chuỗi xưởng dịch vụ Denso Sales Indonesia trở thành Xưởng dịch vụ ủy quyền VinFast. Denso sẽ cung cấp các dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng và chăm sóc xe theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời hỗ trợ đào tạo kỹ thuật viên và chuyển giao công nghệ để đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng bộ trên toàn mạng lưới. Với hệ thống rộng khắp, Denso sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc tăng cường năng lực và tốc độ phản hồi dịch vụ của VinFast.

Trong khi đó, CARfix sẽ cung cấp trọn bộ dịch vụ hậu mãi cho khách hàng VinFast, bao gồm bảo dưỡng định kỳ, thay dầu, tinh chỉnh động cơ, cân chỉnh bánh, kiểm tra chẩn đoán, và sửa chữa tổng quát. Tất cả đều được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo và chứng nhận theo tiêu chuẩn chất lượng của VinFast, đảm bảo khách hàng nhận được sự hỗ trợ chuyên nghiệp và tin cậy trên phạm vi toàn quốc.

Và theo văn bản ký kết với VinFast, Scuto Paint thuộc Tập đoàn Scuto sẽ trở thành đối tác chính thức của VinFast tại Indonesia, chịu trách nhiệm sửa chữa thân vỏ và sơn cho toàn bộ dải sản phẩm. Mạng lưới của Scuto tại các thành phố lớn, cùng đội ngũ kỹ thuật viên được chứng nhận tay nghề sửa chữa xe điện và hệ thống trang thiết bị hiện đại, sẽ giúp đảm bảo chất lượng sửa chữa tin cậy cho khách hàng VinFast.

Ông Kariyanto Hardjosoemarto, Tổng Giám đốc VinFast Indonesia, chia sẻ: “ Hợp tác với 5 doanh nghiệp hàng đầu gồm Goodyear, Dunlop, Denso Sales, CARfix, và Scuto Paint là bước đi chiến lược giúp VinFast nâng tầm chất lượng dịch vụ hậu mãi, đồng thời tạo nền tảng cho hệ sinh thái dịch vụ hiện đại, bền vững và tiêu chuẩn hóa. Đây cũng là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành thương hiệu xe điện toàn cầu và đóng góp vào quá trình chuyển đổi xanh của Indonesia ”.

VinFast chính thức gia nhập thị trường Indonesia từ năm 2024 với tham vọng trở thành thương hiệu xe điện dẫn đầu Đông Nam Á. Indonesia được xem là thị trường chiến lược của VinFast nhờ dân số lớn, nhu cầu di chuyển xanh tăng mạnh và sự ủng hộ tích cực từ chính phủ đối với xe điện.