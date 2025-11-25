Thị trường ô tô Việt sẽ có kỷ lục doanh số mới?

Theo số liệu từ Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công tổng lượng xe tiêu thụ trong tháng 10 đạt 63.550 xe. Đây là con số cao nhất kể từ đầu năm.

Tính chung cả năm, toàn thị trường ô tô đã đạt 454.659 xe bán ra và chỉ còn cách mốc đỉnh doanh thu 509.141 xe được thiết lập vào năm 2022 đúng 54.482 xe.

Doanh số ô tô tháng 10 tăng mạnh so với các tháng trước đó.

Trong nhóm này, VinFast gây ấn tượng mạnh mẽ nhất với tổng doanh số hơn 124.000 xe bàn giao sau 10 tháng. Riêng tháng 10, hãng xe Việt ghi nhận 20.380 xe bán ra, tăng gần 6.000 xe so với tháng trước - cũng là kỷ lục chưa từng có của thị trường ô tô Việt Nam.

Các thành viên của VAMA, bao gồm những tên tuổi lớn như Toyota, Ford, Honda hay Mazda, cũng ghi nhận tổng doanh số 289.331 xe sau 10 tháng. Còn tính riêng doanh số của tháng 10, nhóm này bán được gần 38.000 xe, tăng 21% so với tháng trước.

Hyundai Thành Công, đơn vị phân phối các dòng xe Hyundai tại Việt Nam ghi nhận lũy kế 10 tháng đạt 41.062 xe. Trong tháng 10, Hyundai cũng có doanh số đạt 5260 xe, tăng nhẹ 23% so với tháng 9.

Với việc còn đến 2 tháng để "chốt sổ" năm 2025 và lượng xe cần bán ra chỉ khoảng 54.000 xe để tái lập kỷ lục năm 2022, khả năng rất cao thị trường sẽ "phá đỉnh" trong năm nay. Thậm chí, thị trường có thể đạt mức doanh số 600.000 xe khi VinFast vẫn đang tăng tốc bàn giao xe để hướng tới cột mốc bàn giao 200.000 xe/năm trong khi các hãng khác cũng mạnh tay khuyến mại trước khi kết thúc năm.

Doanh số ô tô Việt Nam nhiều khả năng sẽ "phá đỉnh" 2022.

Ai cũng nói khó khăn, vì sao thị trường sắp phá đỉnh?

Thực tế, không thể nói 2025 là năm dễ dàng cho các nhà sản xuất ô tô tại thị trường Việt Nam. Trong các tháng đầu năm, doanh số thị trường khá lẹt đẹt, buộc các nhà sản xuất phải mạnh tay tung hàng loạt khuyến mại 50% đến 100% phí trước bạ cho nhiều mẫu xe để kích cầu. Ngay cả với những động thái đó, sức tiêu thụ vẫn không quá đột biến, thậm chí nhiều mẫu xe còn tồn hàng 2024 cho đến giữa năm 2025.

Mức tăng doanh số mạnh của toàn thị trường phần nhiều đến từ "ngòi nổ" mang tên VinFast. Nên nhớ, trong 10 tháng đầu năm 2024, doanh số của VinFast chỉ đạt 55.000 xe trong khi cùng kỳ 2025 là hơn 124.000 xe - tức là phần dôi ra so với 2024 là gần 70.000 xe.

VinFast đang dần chiếm lĩnh miếng bánh "thị phần" của các hãng xe khác.

Với 124.264 xe đến tay khách hàng tính từ đầu năm đến hết tháng 10, VinFast đã chiếm hơn 27% thị phần xe tại Việt Nam. Còn nếu nếu tính riêng tháng 10, hãng xe này cũng chiếm tới 37,5% thị phần. Mức thị phần này cao gấp 2,6 lần so với hãng đứng thứ 2 là Toyota (khoảng hơn 14% thị phần) và gần 4 lần so với hãng đứng thứ 3 là Hyundai (9,7%).

Nếu không cộng thêm doanh số của VinFast, thì thị trường xe hơi Việt Nam tính đến hết tháng 10 mới chỉ đạt 330.395 xe và sẽ có nguy cơ chạm đáy doanh số trong 5 năm.

Tất nhiên, không thể phủ nhận nỗ lực của hàng loạt hãng sản xuất khác với các chiến dịch kích cầu, kéo dài bảo hành hoặc đưa về các sản phẩm mới mẻ như xe hybrid để "lấy lòng" người tiêu dùng.

Theo một số chuyên gia, năm 2025 được ghi nhận là năm bản lề, mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới, nơi xe điện đóng vai trò là đầu tàu dẫn dắt. Sự thay đổi này cũng đặt ra bài toán buộc các hãng xe truyền thống phải đẩy nhanh hơn nữa lộ trình điện hóa sản phẩm nếu muốn giữ vững thị phần tại một trong những thị trường ô tô tiềm năng nhất khu vực Đông Nam Á.



