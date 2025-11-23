Ảnh thực tế VinFast VF 3 bản nâng cấp tại Việt Nam: Giá 302 triệu đồng, vô-lăng mới, có CarPlay

Trên website của VinFast, mẫu xe VF 3 đã thay đổi giá từ 299 triệu lên 302 triệu đồng. Trang bị của VF 3 trên website vẫn chưa được cập nhật thay đổi, tuy nhiên, những hình ảnh từ phía đại lý cho thấy mẫu xe mini cho đô thị này có 2 điểm mới ở bên trong.

Nội thất VinFast VF 3 mới có thay đổi dễ nhận thấy ở vô-lăng mới. Ảnh: Đại lý

Cụ thể, VinFast VF 3 bản nâng cấp lần này thay vô-lăng mới và màn hình có thêm tính năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto - thứ mà nhiều người tiêu dùng đang chờ đợi lâu nay, khi mà phiên bản tại Indonesia đã có. Vô-lăng của xe nay có thêm 2 lỗ trống, có thể để dễ cầm nắm hơn, tích hợp nút loa thoại rảnh tay.

Những nâng cấp trên VF 3 ở Việt Nam theo sau mẫu xe bán tại Indonesia trước đó. Ảnh: Đại lý

Quan sát từ hình ảnh, có thể thấy, ngoài kết nối Apple CarPlay/Android Auto, màn hình của VF 3 vẫn có thiết kế và kích thước 10 inch y hệt bản cũ. Các tính năng khác dường như giữ nguyên.

Thiết kế ngoại thất và tổng thể nội thất VF 3 mới cũng sẽ không thay đổi. Động cơ xe vẫn là loại công suất 30 kW và pin LFP 18,64 kWh. Theo công bố của nhà sản xuất, tầm vận hành của VF 3 là khoảng 215 km. Xe hỗ trợ sạc nhanh 10-70% tront 36 phút.

VinFast VF 3 dù tăng giá 3 triệu đồng nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung giá nhóm ô tô hạng A cho đô thị. Ảnh: Đại lý

Mặc dù có điều chỉnh giá, VF 3 vẫn là mẫu xe có giá dễ tiếp cận bậc nhất trên thị trường. Mẫu xe này cũng vẫn đang duy trì độ "hot" khi bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 10, với doanh số hơn 4.600 xe. Cộng dồn từ đầu năm, VF 3 đã bán được hơn 36.000 xe. Nhiều khả năng, VF 3 sẽ trở thành xe bán chạy nhất Việt Nam năm nay.

Tại Car Choice Awards 2025, VF 3 nhận được 2 giải thưởng là "Xe dẫn dắt thị trường" và "Xe GenZ của năm".