VinFast Limo Green lần đầu ra mắt tại Indonesia: Giá quy đổi hơn 470 triệu đồng, dự kiến bàn giao năm sau

24-11-2025 - 16:26 PM | Thị trường

Sự xuất hiện của VinFast Limo Green tại Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 cho thấy hãng xe Việt đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng sang thị trường Indonesia với một mẫu MPV điện chú trọng tính thực dụng, chi phí dễ tiếp cận và hướng tới nhóm khách hàng gia đình lẫn dịch vụ.

VinFast Limo Green lần đầu ra mắt tại Indonesia: Giá quy đổi hơn 470 triệu đồng, dự kiến bàn giao năm sau- Ảnh 1.

VinFast Limo Green tại Gaikindo Jakarta Auto Week 2025. Ảnh: detikcom

VinFast đã mang mẫu MPV điện 7 chỗ Limo Green đến triển lãm Gaikindo Jakarta Auto Week 2025, đánh dấu lần xuất hiện đầu tiên của mẫu xe này trước công chúng Indonesia. Đây là nước đi quan trọng trong chiến lược thâm nhập thị trường Đông Nam Á, đặc biệt khi phân khúc MPV điện đang phát triển mạnh mẽ.

Tại sự kiện, VinFast cho biết Limo Green đã được mở đặt hàng với mức giá khoảng 300 triệu Rupiah (tương đương 473 triệu đồng). Mức giá này lập tức thu hút sự chú ý bởi nó đặt Limo Green vào nhóm những MPV điện dễ tiếp cận nhất tại Indonesia.

VinFast Limo Green lần đầu ra mắt tại Indonesia: Giá quy đổi hơn 470 triệu đồng, dự kiến bàn giao năm sau- Ảnh 2.

VinFast Limo Green gây ấn tượng với nội thất rộng rãi. Ảnh: detikcom

Về kỹ thuật, VinFast trang bị pin dung lượng 60,1kWh cho tầm hoạt động tối đa 450km theo tiêu chuẩn NEDC. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC 80kW, cho phép sạc pin từ 10% lên 70% chỉ trong khoảng nửa giờ, phù hợp cho những người dùng cần khả năng vận hành liên tục. Động cơ điện công suất 201 mã lực.

Điểm đáng chú ý khác là VinFast sẽ sản xuất Limo Green ngay tại nhà máy Subang (Indonesia). Điều này không chỉ giúp tối ưu chi phí sản xuất và giá bán, mà còn thể hiện cam kết của hãng trong việc đầu tư lâu dài vào thị trường sở tại.

VinFast Limo Green lần đầu ra mắt tại Indonesia: Giá quy đổi hơn 470 triệu đồng, dự kiến bàn giao năm sau- Ảnh 3.

VinFast Limo Green sẽ bàn giao đến khách hàng Indonesia vào năm sau. Ảnh: detikcom

Theo kế hoạch, mức giá chính thức của Limo Green sẽ được công bố vào tháng 3/2026 khi mẫu xe chính thức bán ra thị trường. Tuy nhiên, với mức giá tạm tính hiện tại và cấu hình trang bị hấp dẫn, Limo Green đang cho thấy tiềm năng trở thành “tân binh nặng ký” trong cuộc đua MPV điện tại Indonesia.

Theo Bảo Lâm

Đời sống và Pháp luật

Limo Green

