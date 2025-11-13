Nhìn doanh số của Limo Green - Xpander và Veloz có cảm thấy sợ?





Limo Green bán gấp 1,5 lần Xpander, gấp 5 lần Veloz

Theo kết quả báo cáo doanh số tháng 10/2025 của VinFast, hãng xe điện Việt Nam đã bàn giao tổng cộng 20.380 ô tô điện các loại trong tháng. Trong đó, riêng mẫu MPV 7 chỗ Limo Green đạt 4.160 xe bàn giao cho khách hàng.

Limo Green bán gấp 1,5 lần Xpander trong tháng 10/2025.

Con số trên hoàn toàn vượt trội nếu đem so với hai đối thủ nặng ký trong cùng phân khúc là Mitsubishi Xpander (2.644 xe) và Toyota Veloz Cross (817 xe). Màn "bứt tốc" rất nhanh của Limo Green đang khiến nhiều người lo ngại cho những cái tên vốn đang thống trị phân khúc MPV phổ thông.

Trong nhiều năm qua, phân khúc MPV 7 chỗ tại Việt Nam gần như là “sân chơi riêng” của các mẫu xe Nhật. Mitsubishi Xpander là cái tên dẫn đầu tuyệt đối về doanh số, từng có tháng đạt hơn 3.000 xe, hay trước đó là "huyền thoại" Innova. Sân chơi này sau đó có thêm nhiều cái tên khác như Hyundai Stargazer, Kia Carens (mặc dù thường được hãng định vị là SUV), Honda BR-V nhưng chưa mẫu xe nào đủ sức để tranh vị với Xpander.

Về phía “đồng hương” của Xpander là Toyota Veloz, đây cũng được xem là một lựa chọn lý tưởng cho nhiều tài xế chạy dịch vụ và các gia đình đông người bởi sự sang trọng và công nghệ đi kèm.

Tuy nhiên, bức tranh có thể đang đổi màu khi Limo Green, mẫu MPV điện đầu tiên sản xuất tại Việt Nam xuất hiện và nhanh chóng tạo ra cú hích lớn. 4.160 xe bán ra trong một tháng không chỉ là một con số ấn tượng với riêng VinFast, mà còn là sự thách thức thực sự cho bất kỳ đối thủ nào ở phân khúc MPV.

“Gió có đổi chiều”

Tuy vậy, cần nhìn nhận một cách thận trọng rằng doanh số cao trong tháng 10 có thể chưa phản ánh hoàn toàn sức hút “bền vững” của Limo Green. Bởi, lượng xe bàn giao lớn có thể đến do đơn hàng dồn từ những tháng trước hoặc các hợp đồng mua lô của doanh nghiệp vận tải, taxi công nghệ.

Đây là nhóm khách hàng đang có xu hướng chuyển sang xe điện để tiết kiệm chi phí nhiên liệu và hưởng lợi chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Không thể phủ nhận rằng Limo Green đang nhận được nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, để khẳng định mẫu MPV điện này có thực sự “đe dọa” ngôi vương của Xpander và Veloz hay không, thị trường cần thêm thời gian để chứng minh. Doanh số trong vài tháng tới, khi các đơn hàng đặt trước được giao hết sẽ là thước đo thực tế nhất về sức hút lâu dài của mẫu xe này.

Về phía các đối thủ, Mitsubishi Xpander vẫn thể hiện sự ổn định với 2.644 xe bán ra trong tháng 10. Dù đã không còn giữ ngôi đầu, nhưng Xpander vẫn là mẫu xe được lòng nhiều gia đình nhờ độ bền, dễ sửa chữa và giá trị bán lại cao.

"Ngai vàng" MPV của Xpander có đang lung lay?

Câu hỏi nhiều người đặt ra là xu hướng thị trường MPV liệu có đang dịch chuyển. Từ chỗ người dùng chỉ quan tâm tới tính thực dụng, tiết kiệm nhiên liệu, thì nay họ bắt đầu cân nhắc đến yếu tố công nghệ và thân thiện môi trường.

Nếu VinFast tiếp tục duy trì mức sản xuất ổn định, mạng lưới sạc và dịch vụ hậu mãi tiếp tục được mở rộng hơn nữa, Limo Green hoàn toàn có thể trở thành đối thủ đáng gờm đối với các mẫu MPV truyền thống, thậm chí là có thể thống lĩnh phân khúc.

Dù thế nào đi nữa, tháng 10/2025 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của thị trường ô tô Việt Nam, nơi mà một mẫu MPV điện nội địa có thể vượt mặt những thương hiệu Nhật lâu năm, nổi tiếng về độ bền bỉ. Và nếu đây không chỉ là “cơn sóng ngắn hạn”, có lẽ Xpander và Veloz thực sự nên cảm thấy lo sợ.



