Vừa mở bán tháng đầu tiên, VinFast Limo Green đã chấm dứt kỷ lục doanh số phân khúc kéo dài 1.136 ngày của Mitsubishi Xpander

12-10-2025 - 10:28 AM | Thị trường

Danh hiệu "vua doanh số" của Mitsubishi Xpander trong phân khúc đã bị giành bởi mẫu xe điện mới từ VinFast.

Báo cáo doanh số tháng 9/2025 từ VinFast cho thấy Limo Green đạt 2.120 xe bán ra, vượt qua 1.792 xe của Mitsubishi Xpander trong cùng kỳ. Đây là lần đầu tiên sau gần ba năm, vị trí số một trong phân khúc MPV có sự thay đổi.

Vừa mở bán tháng đầu tiên, VinFast Limo Green đã chấm dứt kỷ lục doanh số phân khúc kéo dài 1.136 ngày của Mitsubishi Xpander- Ảnh 1.

VinFast Limo Green có doanh số đứng top phân khúc ngay tháng đầu mở bán. Ảnh: Đức Khôi

Lần gần nhất Xpander bị đối thủ vượt qua là vào tháng 9/2022, khi Toyota Veloz Cross đạt doanh số 2.572 xe, cao hơn 2.416 xe của Xpander. Tuy nhiên, chỉ sau một tháng, mẫu MPV của Mitsubishi đã nhanh chóng lấy lại vị trí và duy trì ngôi đầu trong suốt 1.136 ngày liên tiếp, cho đến khi VinFast Limo Green chính thức mở bán.

Vừa mở bán tháng đầu tiên, VinFast Limo Green đã chấm dứt kỷ lục doanh số phân khúc kéo dài 1.136 ngày của Mitsubishi Xpander- Ảnh 2.

Mitsubishi Xpander cũng có doanh số ấn tượng nhưng vẫn chưa đủ. Ảnh: Hoàng Dũng

Việc Limo Green chấm dứt chuỗi thống trị của Xpander cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt trong lựa chọn của người dùng sang xe điện, đặc biệt ở nhóm khách hàng chạy dịch vụ. Điều này phần lớn đến từ chính sách sạc miễn phí của VinFast. Mẫu MPV điện 7 chỗ này cũng góp phần giúp VinFast lập nên cột mốc doanh số mới.

Tính đến hết tháng 9/2025, VinFast đã bán ra tổng cộng 103.884 xe, vượt mốc 100.000 xe chỉ sau 3 quý. Trong đó, VF 3 tiếp tục là mẫu bán chạy nhất với 31.386 xe, riêng tháng 9 đạt 2.682 xe. VF 5 xếp thứ hai với 30.956 xe, trong đó tháng 9 có 3.847 xe. Phiên bản chuyên cho dịch vụ là Herio Green đạt 8.604 xe lũy kế, riêng tháng 9 có 2.173 xe. VF 6 giữ vị trí thứ ba với 14.425 xe bán ra từ đầu năm, còn VF 7 đạt 5.877 xe sau 9 tháng.

Vừa mở bán tháng đầu tiên, VinFast Limo Green đã chấm dứt kỷ lục doanh số phân khúc kéo dài 1.136 ngày của Mitsubishi Xpander- Ảnh 3.

Limo Green có thể sẽ thay đổi cục diện phân khúc MPV tại Việt Nam trong thời gian tới. Ảnh: VinFast

So với những dòng xe điện nói trên, doanh số Limo Green tuy mới chỉ 2.120 xe nhưng lại tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ trong phân khúc MPV, vốn lâu nay do xe xăng chiếm ưu thế.

Dù xét tổng doanh số 9 tháng, Mitsubishi Xpander vẫn bỏ xa đối thủ với 12.438 xe, nhưng sự xuất hiện của Limo Green khiến cuộc đua ở nhóm MPV trở nên đáng chú ý hơn bao giờ hết. Đây cũng là tín hiệu cho thấy người dùng Việt đã bắt đầu cởi mở hơn với lựa chọn xe điện trong các phân khúc truyền thống.

VinFast đón tin vui lớn: Bán 100.000 xe chỉ sau 3 quý đầu năm, lập kỷ lục Việt Nam

Theo Bảo Lâm

Đời sống Pháp luật

