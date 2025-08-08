Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nuôi xe VinFast Limo Green và Mitsubishi Xpander: Mua xe điện tốn nhiều hơn 12 triệu đồng nhưng chạy dịch vụ có thể tiết kiệm 171 triệu đồng/năm

08-08-2025 - 07:15 AM | Thị trường

VinFast Limo Green có chi phí mua mới đắt hơn Mitsubishi Xpander, nhưng xét về mặt chi phí sử dụng sẽ rẻ hơn đáng kể.

Chi phí mua xe

Nuôi xe VinFast Limo Green và Mitsubishi Xpander: Mua xe điện tốn nhiều hơn 12 triệu đồng nhưng chạy dịch vụ có thể tiết kiệm 171 triệu đồng/năm- Ảnh 1.

Nuôi xe VinFast Limo Green và Mitsubishi Xpander: Mua xe điện tốn nhiều hơn 12 triệu đồng nhưng chạy dịch vụ có thể tiết kiệm 171 triệu đồng/năm- Ảnh 2.

  VinFast Limo Green Mitsubishi Xpander Premium
Giá niêm yết 749 triệu đồng 658 triệu đồng
Lệ phí trước bạ (tại Hà Nội) 0 đồng 78,96 triệu đồng
Lệ phí đăng ký biển số 20 triệu đồng 20 triệu đồng
Phí đường bộ (1 năm) 1,56 triệu đồng 1,56 triệu đồng
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) 794.000 đồng 794 nghìn đồng
Phí đăng kiểm (đối với xe miễn đăng kiểm lần đầu) 139,68 nghìn đồng 139,68 nghìn đồng
Tổng chi phí lăn bánh 771.493.680 đồng 759.453.680 đồng

Có thể thấy nếu tính giá niêm yết, VinFast Limo Green đắt hơn Mitsubishi Xpander Premium khoảng 91 triệu đồng. Nhưng sau khi tính thêm chi phí đăng ký biển số, mẫu MPV của Nhật chỉ rẻ hơn khoảng 12 triệu đồng. Lý do bởi xe điện tại Việt Nam đang được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ tới hết 28/2/2027.

Chi phí sử dụng

Nuôi xe VinFast Limo Green và Mitsubishi Xpander: Mua xe điện tốn nhiều hơn 12 triệu đồng nhưng chạy dịch vụ có thể tiết kiệm 171 triệu đồng/năm- Ảnh 3.

Nuôi xe VinFast Limo Green và Mitsubishi Xpander: Mua xe điện tốn nhiều hơn 12 triệu đồng nhưng chạy dịch vụ có thể tiết kiệm 171 triệu đồng/năm- Ảnh 4.

  VinFast Limo Green Mitsubishi Xpander Premium
Quãng đường di chuyển dự tính trong 1 tháng 10.000km 10.000km
Chi phí sạc đầy pin/đổ đầy bình xăng 0 đồng 907.000 đồng (giá xăng tại thời điểm là 20.170 đồng/lít)
Mức tiêu hao năng lượng/nhiên liệu theo công bố nhà sản xuất - 7,1 lít/100km (hỗn hợp)
Quãng đường dự kiến đi được khi đầy pin/đầy bình 450km (theo công bố NSX) 630km (tính theo mức nhiên liệu tiêu thụ)
Tổng chi phí sạc pin/đổ xăng dự kiến trong tháng (chưa tính phí cầu đường, gửi xe,...) 0 đồng ~ 14,3 triệu đồng
Tổng chi phí sạc pin/đổ xăng dự kiến trong 1 năm (chưa tính phí cầu đường, gửi xe,...) 0 đồng ~171,6 triệu đồng

Dù VinFast Limo Green có chi phí ra biển số cao hơn khoảng 12 triệu đồng, nhưng chủ xe sẽ được miễn phí chi phí sạc xe tới hết tháng 6/2027. Đây là một lợi thế cực lớn của Limo Green khi so sánh với Xpander, đặc biệt là với tệp khách hàng chạy dịch vụ mà VinFast đang hướng tới.

Chi phí bảo dưỡng

Một người dùng Mitsubishi Xpander đã đăng tải hóa đơn bảo dưỡng xe ở mốc 40.000km trong hội nhóm nhằm tham khảo ý kiến và cho hay, mốc bảo dưỡng 4 vạn của mẫu MPV Nhật Bản theo một đại lý đưa ra là khoảng hơn 4 triệu đồng, bao gồm các hạng mục như thay dầu máy, lọc dầu, thay dầu phanh, các dung dịch vệ sinh buồng đốt,... Tất nhiên, các chủ xe có thể tham khảo và lược bỏ những hạng mục bảo dưỡng mà họ cho rằng không cần thiết để tiết kiệm hơn.

Nuôi xe VinFast Limo Green và Mitsubishi Xpander: Mua xe điện tốn nhiều hơn 12 triệu đồng nhưng chạy dịch vụ có thể tiết kiệm 171 triệu đồng/năm- Ảnh 5.

Tham khảo báo giá bảo dưỡng mốc 40.000km của một chủ xe Mitsubishi Xpander.

Trong khi đó, VinFast Limo Green vẫn là một mẫu xe mới nên chưa có những con số cụ thể do người dùng đưa ra. Tuy nhiên tham khảo một chủ xe VinFast VF 8, người này cho biết các mốc bảo dưỡng xe thuần điện nói chung và VinFast nói riêng là khá hợp lý. Ở mốc 40.000km, anh tốn khoảng 500 nghìn đồng bởi có nhu cầu thay lọc gió điều hòa, còn không thì chỉ hết khoảng 300 nghìn đồng. Lý do bởi kết cấu của xe điện khá đơn giản, không có dầu máy hay nhiều chi tiết cơ khí nên các hạng mục chủ yếu là kiểm tra hệ thống pin, điện, phanh, nước làm mát,...

Tất nhiên, những so sánh trên chỉ mang tính chất tham khảo bởi xe điện cũng sẽ có những chi tiết cần phải sữa chữa hay thay thế khá tốn kém nếu hỏng hóc. Nhưng chỉ riêng các khoản phí bảo dưỡng định kỳ đã giúp các bác tài chạy dịch vụ tiết kiệm một khoản tiền không hề nhỏ.

Nuôi xe VinFast Limo Green và Mitsubishi Xpander: Mua xe điện tốn nhiều hơn 12 triệu đồng nhưng chạy dịch vụ có thể tiết kiệm 171 triệu đồng/năm- Ảnh 6.

Tham khảo báo giá bảo dưỡng mốc 40.000km của một chủ xe VinFast VF 8.

Chưa hết, VinFast Limo Green có ưu thế hơn với khách hàng chạy dịch vụ, sử dụng xe nhiều khi hưởng chính sách bảo hành xe là 7 năm hoặc 160.000km và bảo hành pin là 8 năm hoặc 160.000km (tùy điều kiện nào đến trước). Trong khi Mitsubishi Xpander ngắn hơn khi hưởng chính sách bảo hành là 3 năm hoặc 100.000km.

VinFast chính thức bàn giao mẫu MPV Limo Green đầu tiên cho khách hàng: giá 749 triệu đồng, trang bị xịn xò đe dọa Xpander, XL7, Veloz Cross

Theo Hoàng Dũng

Đời sống Pháp luật

