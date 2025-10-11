VinFast đón tin vui lớn: Bán 100.000 xe chỉ sau 3 quý đầu năm, lập kỷ lục Việt Nam

Theo số liệu từ VinFast, trong tháng 9/2025, hãng đã bán ra thị trường 13.914 xe ô tô điện các loại, nâng tổng số lũy kế từ đầu năm đến nay lên 103.884 xe - mức doanh số chưa từng có trong lịch sử thị trường ô tô Việt Nam.

Trong đó, mẫu xe bán chạy nhất vẫn là VF 3 với 31.386 xe bán ra trong 9 tháng, riêng tháng 9/2025 là 2.682 xe.

Xếp thứ 2 là VF 5 với 30.956 xe bán ra trong 3 quý đầu năm và 3.847 xe riêng trong tháng qua. Phiên bản tối ưu cho chạy dịch vụ của VF 5 là Herio Green cũng đã đạt 8.604 xe lũy kế, trong đó riêng tháng 9 đạt 2.173 xe.

Đvt: chiếc

Mẫu xe xếp thứ 3 trong danh sách bán chạy của VinFast là VF 6, với 14.425 xe bán ra từ đầu năm, trong đó có 1.933 xe trong tháng 9 và nhiều đơn hàng vẫn đang chờ được bàn giao.

VF 7 cũng đạt kết quả kinh doanh ấn tượng, là một trong những mẫu C-SUV được ưa chuộng nhất hiện nay với lũy kế 9 tháng đạt 5.877 xe và 778 xe bán ra trong tháng 9.

Mẫu xe MPV 7 chỗ tối ưu cho kinh doanh dịch vụ Limo Green có màn bứt phá mạnh mẽ trong tháng 9, vươn lên top đầu phân khúc với 2.120 xe được bàn giao cho khách hàng.

Với 3 tháng kinh doanh cao điểm của quý 4 còn ở phía trước, năng lực sản xuất đã được mở rộng với hai nhà máy tại Hải Phòng và Hà Tĩnh, VinFast dự kiến sẽ thiết lập những kỷ lục mới ấn tượng hơn vào cuối năm 2025.

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing VinFast toàn cầu cho biết: “Phía sau doanh số hơn 100.000 xe là hàng triệu sự ủng hộ và tin tưởng của khách hàng dành cho VinFast. Chúng tôi vô cùng biết ơn người tiêu dùng và cam kết sẽ nỗ lực không ngừng để tiếp tục mang đến nhiều lợi ích thiết thực hơn cho khách hàng, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc chuyển đổi xanh tại Việt Nam.”

Con số này cũng là chỉ báo cho thấy xe điện đã trở thành xu hướng tiêu dùng chủ đạo tại Việt Nam, khẳng định khả năng hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đi đầu về phổ cập xe điện trên thế giới trong tương lai gần.