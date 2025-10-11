Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HONOR Magic V5 về Việt Nam: Smartphone gập mỏng nhất, giá 44 triệu đối đầu Galaxy Z Fold7

11-10-2025 - 10:34 AM | Thị trường

Đại diện HONOR cho biết họ đặt nhiều kỳ vọng vào mẫu Magic V5 ở phân khúc gập với thiết kế siêu mỏng nhưng đạt kỷ lục Guiness về độ bền, pin lớn và hàng loạt công nghệ AI.

HONOR vừa chính thức giới thiệu Magic V5 tại thị trường Việt Nam, mang đến thêm một lựa chọn mới cho người dùng trong nước ở phân khúc smartphone gập cao cấp. Theo đại diện hãng, mẫu Magic V3 khi mở bán đã tạo ấn tượng tốt với người dùng Việt khi có hàng nghìn sản phẩm bán ra. Với Magic V5, hãng kỳ vọng doanh số sẽ cao gấp vài lần.

Với độ mỏng chỉ 4,1mm ở phiên bản Trắng Ánh Trăng, HONOR Magic V5 hiện là smartphone gập mỏng nhất thế giới, đồng thời đạt kỷ lục Guinness nhờ khả năng chịu tải lên tới 104kg.

HONOR Magic V5 về Việt Nam: Smartphone gập mỏng nhất, giá 44 triệu đối đầu Galaxy Z Fold7- Ảnh 1.

Magic V5 sở hữu pin Silicon–Carbon thế hệ mới dung lượng 5.820mAh, giúp kéo dài thời lượng sử dụng mà không tăng trọng lượng hay độ dày. Trước khi sản phẩm này ra mắt, hãng thậm chí còn tung ra chiêu tặng pin sạc dự phòng cho bất cứ người dùng nào sở hữu điện thoại gập có pin dung lượng thấp hơn 5.820 mAh - như một hình thức quảng bá cho sản phẩm. 

Cùng với vi xử lý Snapdragon 8 Elite, công nghệ quản lý năng lượng thông minh HONOR E2, thiết bị duy trì hiệu suất mạnh mẽ, kiểm soát nhiệt tốt và hoạt động bền bỉ - theo nhà sản xuất. Dù có thân máy siêu mỏng 8,8mm, điện thoại vẫn đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP58/IP59, đồng thời được bảo vệ bằng lớp phủ Nano Crystal Shield giúp chống xước, chống va đập hiệu quả.

HONOR Magic V5 về Việt Nam: Smartphone gập mỏng nhất, giá 44 triệu đối đầu Galaxy Z Fold7- Ảnh 2.
HONOR Magic V5 về Việt Nam: Smartphone gập mỏng nhất, giá 44 triệu đối đầu Galaxy Z Fold7- Ảnh 3.
HONOR Magic V5 về Việt Nam: Smartphone gập mỏng nhất, giá 44 triệu đối đầu Galaxy Z Fold7- Ảnh 4.

Về hiển thị, Magic V5 được trang bị màn hình ngoài 6,43 inch và màn hình chính 7,95 inch đều dùng tấm nền LTPO OLED, đạt độ sáng tối đa 5.000 nits và tần số quét 120Hz. HONOR còn tích hợp công nghệ PWM dimming 4.320Hz giúp giảm mỏi mắt và tính năng chống say tàu xe, nâng cao trải nghiệm khi di chuyển. Các tác vụ đa nhiệm, chia đôi màn hình hay kéo – thả ứng dụng được tối ưu, biến Magic V5 trở thành thiết bị hữu dụng cho cả công việc và giải trí.

Một điểm nhấn khác là tính năng Phát hiện giả mạo AI (AI Deepfake Detection) – công nghệ giúp nhận diện hình ảnh, giọng nói bị làm giả chỉ trong ba giây, hoạt động trực tiếp trên các ứng dụng phổ biến như Messenger, Zalo, Viber hay Google Meet. Kết hợp cùng MagicOS 9.0.1, Magic V5 mang đến loạt tính năng AI thông minh như Dịch thuật AI, Ghi chú AI, Xóa vật thể AI hay Siêu Zoom AI, phục vụ linh hoạt cho công việc và sáng tạo nội dung.

HONOR Magic V5 về Việt Nam: Smartphone gập mỏng nhất, giá 44 triệu đối đầu Galaxy Z Fold7- Ảnh 5.
HONOR Magic V5 về Việt Nam: Smartphone gập mỏng nhất, giá 44 triệu đối đầu Galaxy Z Fold7- Ảnh 6.
HONOR Magic V5 về Việt Nam: Smartphone gập mỏng nhất, giá 44 triệu đối đầu Galaxy Z Fold7- Ảnh 7.

HONOR Magic V5 ra mắt với bốn màu sắc gồm Vàng Bình Minh, Trắng Ánh Trăng, Đỏ Đôn HoàngĐen Tuyệt Tác, giá bán lẻ 44,99 triệu đồng. Để so sánh, mẫu Galaxy Z Fold7 hiện có giá bán 42,99 triệu cho bản 256 GB và 46,99 triệu cho bản 512 GB. 

Khách hàng mua trong thời gian từ 11/10 đến 31/10/2025 sẽ được tặng bút cảm ứng HONOR Magic Pen, ưu đãi lên đời 2 triệu đồng, trả góp 0%gói bảo hành Premium Care+ gồm 6 tháng 1 đổi 1, bảo hành 24 tháng và bảo hiểm rơi vỡ màn hình 12 tháng.



Đức Nam

An ninh tiền tệ

Sự kiện: Tiêu dùng thông minh

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ukraine bất ngờ đưa hàng trăm tấn hàng vào Việt Nam chỉ trong 1 tháng: Thuế nhập khẩu 0%, nước ta đứng top tiêu thụ trên thế giới

Ukraine bất ngờ đưa hàng trăm tấn hàng vào Việt Nam chỉ trong 1 tháng: Thuế nhập khẩu 0%, nước ta đứng top tiêu thụ trên thế giới Nổi bật

Trung Quốc quay lưng với nông sản Mỹ, một quốc gia bất ngờ trúng lớn: Xuất khẩu đậu tương bằng cả năm cộng lại - Ngô, thịt bò đều bội thu đơn hàng

Trung Quốc quay lưng với nông sản Mỹ, một quốc gia bất ngờ trúng lớn: Xuất khẩu đậu tương bằng cả năm cộng lại - Ngô, thịt bò đều bội thu đơn hàng Nổi bật

Hé lộ bất ngờ về trào lưu trà sữa 7.000 đồng, lẩu 69k đang 'làm mưa làm gió'

Hé lộ bất ngờ về trào lưu trà sữa 7.000 đồng, lẩu 69k đang 'làm mưa làm gió'

10:02 , 11/10/2025
Giá cà phê hôm nay 11-10: Chốt tuần giảm, xuất khẩu cà phê toàn cầu ra sao?

Giá cà phê hôm nay 11-10: Chốt tuần giảm, xuất khẩu cà phê toàn cầu ra sao?

09:05 , 11/10/2025
Đây là chiếc điện thoại "Pro Max" hơn cả iPhone 17 Pro Max

Đây là chiếc điện thoại "Pro Max" hơn cả iPhone 17 Pro Max

07:38 , 11/10/2025
Bảng giá xe máy Honda Air Blade mới nhất tháng 10/2025

Bảng giá xe máy Honda Air Blade mới nhất tháng 10/2025

07:29 , 11/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên