HONOR Magic V5 về Việt Nam: Smartphone gập mỏng nhất, giá 44 triệu đối đầu Galaxy Z Fold7

HONOR vừa chính thức giới thiệu Magic V5 tại thị trường Việt Nam, mang đến thêm một lựa chọn mới cho người dùng trong nước ở phân khúc smartphone gập cao cấp. Theo đại diện hãng, mẫu Magic V3 khi mở bán đã tạo ấn tượng tốt với người dùng Việt khi có hàng nghìn sản phẩm bán ra. Với Magic V5, hãng kỳ vọng doanh số sẽ cao gấp vài lần.

Với độ mỏng chỉ 4,1mm ở phiên bản Trắng Ánh Trăng, HONOR Magic V5 hiện là smartphone gập mỏng nhất thế giới, đồng thời đạt kỷ lục Guinness nhờ khả năng chịu tải lên tới 104kg.

Magic V5 sở hữu pin Silicon–Carbon thế hệ mới dung lượng 5.820mAh, giúp kéo dài thời lượng sử dụng mà không tăng trọng lượng hay độ dày. Trước khi sản phẩm này ra mắt, hãng thậm chí còn tung ra chiêu tặng pin sạc dự phòng cho bất cứ người dùng nào sở hữu điện thoại gập có pin dung lượng thấp hơn 5.820 mAh - như một hình thức quảng bá cho sản phẩm.

Cùng với vi xử lý Snapdragon 8 Elite, công nghệ quản lý năng lượng thông minh HONOR E2, thiết bị duy trì hiệu suất mạnh mẽ, kiểm soát nhiệt tốt và hoạt động bền bỉ - theo nhà sản xuất. Dù có thân máy siêu mỏng 8,8mm, điện thoại vẫn đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP58/IP59, đồng thời được bảo vệ bằng lớp phủ Nano Crystal Shield giúp chống xước, chống va đập hiệu quả.

Về hiển thị, Magic V5 được trang bị màn hình ngoài 6,43 inch và màn hình chính 7,95 inch đều dùng tấm nền LTPO OLED, đạt độ sáng tối đa 5.000 nits và tần số quét 120Hz. HONOR còn tích hợp công nghệ PWM dimming 4.320Hz giúp giảm mỏi mắt và tính năng chống say tàu xe, nâng cao trải nghiệm khi di chuyển. Các tác vụ đa nhiệm, chia đôi màn hình hay kéo – thả ứng dụng được tối ưu, biến Magic V5 trở thành thiết bị hữu dụng cho cả công việc và giải trí.

Một điểm nhấn khác là tính năng Phát hiện giả mạo AI (AI Deepfake Detection) – công nghệ giúp nhận diện hình ảnh, giọng nói bị làm giả chỉ trong ba giây, hoạt động trực tiếp trên các ứng dụng phổ biến như Messenger, Zalo, Viber hay Google Meet. Kết hợp cùng MagicOS 9.0.1, Magic V5 mang đến loạt tính năng AI thông minh như Dịch thuật AI, Ghi chú AI, Xóa vật thể AI hay Siêu Zoom AI, phục vụ linh hoạt cho công việc và sáng tạo nội dung.

HONOR Magic V5 ra mắt với bốn màu sắc gồm Vàng Bình Minh, Trắng Ánh Trăng, Đỏ Đôn Hoàng và Đen Tuyệt Tác, giá bán lẻ 44,99 triệu đồng. Để so sánh, mẫu Galaxy Z Fold7 hiện có giá bán 42,99 triệu cho bản 256 GB và 46,99 triệu cho bản 512 GB.

Khách hàng mua trong thời gian từ 11/10 đến 31/10/2025 sẽ được tặng bút cảm ứng HONOR Magic Pen, ưu đãi lên đời 2 triệu đồng, trả góp 0% và gói bảo hành Premium Care+ gồm 6 tháng 1 đổi 1, bảo hành 24 tháng và bảo hiểm rơi vỡ màn hình 12 tháng.







