Honor lại chơi lớn: Tặng pin dự phòng và "khịa" thẳng mặt smartphone gập pin yếu của hãng S và hãng O

Trong một động thái khiến cộng đồng công nghệ phải bật cười khẩy, Honor Việt Nam bất ngờ tung ra chương trình tặng pin dự phòng Baseus 20.000 mAh cho tất cả người dùng điện thoại gập có pin dưới 5.820 mAh. Nghe thì hào phóng, nhưng đọc kỹ mới thấy đây chẳng khác nào lời "tuyên chiến" với những điện thoại gập của hãng S hay hãng O, vốn cũng đang bán chính hãng tại Việt Nam, và cũng mang tiếng mỏng sang trọng nhưng đi kèm viên pin khiêm tốn.

Chương trình tặng pin cho điện thoại gập có pin dưới 5.820mAh của Honor khiến cư dân mạng chia sẻ rầm rộ - Ảnh: Honor Việt Nam

Bởi lẽ, con số 5.820 mAh không phải ngẫu nhiên. Đó chính là dung lượng pin của chiếc Honor Magic V5, mẫu máy gập mới sẽ ra mắt ngày 10/10 tới. Trong khi điện thoại gập mới nhất của hãng S chỉ dừng lại ở dung lượng 4.400 mAh, hãng O thì khá hơn với pin 5.600 mAh, và ngay cả đàn anh Magic V3 ra mắt cuối năm ngoái cũng mới 5.150 mAh, thì Honor Magic V5 đã ung dung chạm mốc cao nhất trong thế giới gập. Thậm chí, Honor từng tự tin đến mức... mang (một lớp) viên pin của Magic V5 ra để thái đậu phụ, nhấn mạnh công nghệ silicon-carbon cho phép vừa mỏng vừa trữ năng lượng lớn.

Clip quảng cáo pin silicon carbon siêu mỏng của Honor Magic V5, mỏng tới mức thái được cả đậu phụ - Nguồn: Weibo

Slogan "Đẳng cấp là phải đánh đổi?" nay bỗng thành một nhát dao găm nửa đùa nửa thật. Vì nếu "đẳng cấp" theo cách của điện thoại gập hãng S là siêu mỏng nhưng pin yếu, thì Honor lại muốn chứng minh rằng mỏng và trâu pin hoàn toàn có thể song hành. Việc tặng pin dự phòng cho tất cả người dùng gập pin nhỏ chẳng khác nào Honor đứng giữa phố, chỉ thẳng mặt đối thủ mà nói: "Các anh em gập khác thì cứ xài thêm cục dự phòng đi, còn tôi thì... không cần."

Chiến dịch này, xét trên khía cạnh truyền thông, là màn dọn đường khéo léo cho Magic V5. Vừa tạo tiếng vang trước ngày ra mắt, vừa nhấn mạnh yếu tố "pin lớn", một trong những điểm yếu cố hữu của dòng máy gập mà hãng S hay hãng O chưa xử lý triệt để. Nếu ngày 10/10 tới Honor công bố mức giá 39,99 triệu đồng như tin đồn, thì rõ ràng V5 không chỉ đối đầu về giá, cấu hình hay camera, mà còn đánh thẳng vào trải nghiệm người dùng: cầm máy gập nhưng không phải sống chung với nỗi ám ảnh pin yếu.