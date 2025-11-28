Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Doanh số tăng trở lại, điều gì khiến Hyundai Accent hút khách dịp cuối năm?

28-11-2025 - 11:09 AM | Thị trường

Tháng gần nhất, doanh số của Hyundai Accent lấy lại đà tăng trưởng với 929 xe bán ra.

Trước hết, Accent là một chiếc xe dễ được cư dân các thành phố ưa chuộng, ngoài kiểu dáng bắt mắt, thời trang, gọn gàng có thể di chuyển trong đô thị với mức giá hợp lý, từ 439 triệu đồng, chưa kể đi kèm những ưu đãi khác.

Doanh số tăng trở lại, điều gì khiến Hyundai Accent hút khách dịp cuối năm?- Ảnh 1.

Hyundai Accent có thiết kế dạng fastback thể thao, nhanh nhẹn.

Xe được cung cấp với nhiều phiên bản khác nhau, đáp ứng tốt nhu cầu và khả năng tài chính đa dạng của khách hàng. Bản cao cấp trang bị màn hình 8 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây, cửa gió sau, ghế trước chỉnh điện 6 hướng, có tính năng làm mát - một điều ít thấy trong phân khúc.

Theo Thuỳ Linh -  tư vấn bán hàng của Hyundai: “Khách hàng mua Accent thường chọn bản cao cấp, với nhiều tuỳ chọn đáng giá như: Smart Cruise Control, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù  và các tính năng hỗ trợ người lái ADAS như SmartSense.

Doanh số tăng trở lại, điều gì khiến Hyundai Accent hút khách dịp cuối năm?- Ảnh 2.

Lẫy chuyển số trên Accent mang lại cảm giác lái thể thao phấn khích.

Accent sử dụng động cơ xăng Smartstream 1.5L, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số CVT, cộng với hệ thống kim phun xăng kép mới, cho khả năng tăng tốc mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu hơn đời trước. Đặc biệt, có thêm cần lẫy số để người lái có thể chủ động bứt tốc, hoặc hãm tua khi đi đường đèo dốc.

Doanh số tăng trở lại, điều gì khiến Hyundai Accent hút khách dịp cuối năm?- Ảnh 3.

Xe có kích cỡ nhỏ gọn, nhưng khoang lái rộng đem lại nhiều không gian cho hành khách.

Được định vị là một chiếc xe gia đình, Accent không có thiết kế phá cách, cũng không trang bị động cơ “quái vật” với những cú nhấn ga, nhưng Accent lại là chiếc xe có đủ tất cả những thứ mà mọi người đều cần: Gọn gàng, tiết kiệm xăng, chi phí sở hữu rẻ, động cơ vừa đủ mạnh và đặc biệt là lịch sử bền bỉ của dòng xe này.

Trong bối cảnh người dùng Việt Nam vẫn dành sự  ưa chuộng cho những chiếc xe nhỏ gọn, linh hoạt và đa dụng, Hyundai Accent với mức giá chỉ từ 439 là một lựa chọn hợp lý.

Đặc biệt, trong bối cảnh người dùng sau hào hứng ban đầu, đã thấy một số bất cập của xe điện cỡ nhỏ như: Thời gian sạc pin lâu, viễn cảnh chai pin như điện thoại trong tương lai hay trong mùa nóng, điều hoà đôi khi ưu tiên làm lạnh pin trước dẫn đến không gian sử dụng xe không phải lúc nào cũng thoải mái.

Tiêu Dao

