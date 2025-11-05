Nhận ưu đãi tối đa 64 triệu, có nên mua Hyundai Accent ngay hay đợi thêm?

Theo cập nhật đầu tháng 11/2025, Hyundai Accent được phân phối với 4 phiên bản, giá niêm yết từ 439 - 569 triệu đồng. Đáng chú ý, trong tháng này, khách hàng còn được hưởng ưu đãi lên tới 64 triệu đồng (tùy khu vực và phiên bản), gồm giảm giá trực tiếp, thẻ hội viên Hyundai Bạch kim và gia hạn bảo hành lên đến 8 năm hoặc 120.000 km.

Nhờ đó, giá bán thực tế của Accent chỉ còn dưới 400 triệu đồng, mức hiếm thấy trong phân khúc sedan cỡ B, tạo cơ hội tốt cho người mua xe thời điểm này.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Giá lăn bánh tạm tính (triệu đồng) 1.5 MT 439 486-514 1.5 AT 489 541-570 1.5 Đặc biệt 529 585-614 1.5 Cao cấp 569 629-659

Hyundai Accent 2025 có thiết kế trẻ trung, hiện đại.

Với mức giá từ 439 - 569 triệu đồng cùng ưu đãi lên đến 64 triệu đồng trong tháng 11, Hyundai Accent đang rẻ hơn Toyota Vios (từ 479 triệu đồng) và Honda City (từ 559 triệu đồng).

Accent 2025 sở hữu thiết kế hiện đại và năng động hơn, với chiều dài cơ sở 2.670 mm, tăng 70 mm so với thế hệ trước, giúp không gian bên trong rộng rãi hơn.

Hệ thống đèn LED ban ngày kéo dài toàn chiều ngang cùng cụm đèn pha đặt thấp tạo dấu ấn nhận diện rõ nét. Ở phía sau, dải đèn hậu LED hình chữ L ngược kết hợp chi tiết chrome giúp xe trông cao cấp hơn.

Hyundai Accent có chiều dài cơ sở 2.670 mm.

Không gian nội thất của Accent cũng được đánh giá cao nhờ màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, cùng nhiều tiện nghi đáng chú ý như điều hòa tự động, sạc không dây, cảm biến áp suất lốp, khởi động từ xa, cốp điện thông minh.

Accent trang bị động cơ Smartstream G 1.5L cho công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động iVT tối ưu tiết kiệm nhiên liệu.

Về an toàn, xe có 6 túi khí, ESC, HAC, ABS, EBD, TCS, cùng gói Hyundai SmartSense gồm loạt công nghệ hỗ trợ như:

Cảnh báo và phòng tránh va chạm phía trước (FCA)

Cảnh báo điểm mù (BCA)

Hỗ trợ giữ và cảnh báo lệch làn (LFA, LKA)

Đèn pha tự động thích ứng (AHB)

Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCCA)

Cảnh báo mở cửa an toàn (SEW)

Có nên mua Hyundai Accent ngay thời điểm này?

Theo xu hướng thị trường, tháng 10-11 thường là giai đoạn các hãng và đại lý áp dụng ưu đãi sâu để đẩy hàng tồn trước mùa cao điểm cuối năm. Với mức giá lăn bánh hiện đang ở vùng thấp nhất trong năm và nguồn cung ổn định, nhiều chuyên gia nhận định đây là thời điểm hợp lý để mua Accent.

Trong khi đó, tháng cuối năm và giai đoạn gần Tết là thời điểm người tiêu dùng tăng cường mua sắm. Do đó khi lượng cầu tăng cao thì khả năng lớn các chương trình khuyến mại sẽ ít hoặc giá trị sẽ thấp hơn hiện nay. Đồng thời với lượng xe lớn thì việc giải ngân với những khách hàng vay mua xe sẽ lâu hơn, việc đăng kí sẽ có nguy cơ quá tải, làm chậm cơ hội lăn bánh, do đó thời điểm hiện tại mua xe đang là "thời điểm vàng".

Tiêu Dao







