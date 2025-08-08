Giá Hyundai Accent có 'đáy' mới tại đại lý: Bản cao cấp giảm 84 triệu đồng, giá thực tế rẻ ngang Vios bản giữa

Số lượng xe Hyundai Accent được ưu đãi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một đại lý Hyundai tại Hà Nội đang áp dụng chương trình ưu đãi sâu cho Hyundai Accent bản cao cấp sản xuất năm 2024 (VIN 2024), với mức giảm lên tới 84 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá bán thực tế của mẫu sedan hạng B này chỉ còn khoảng 485 triệu đồng, con số khó tìm trong phân khúc, đặc biệt với phiên bản nhiều trang bị.

Hyundai Accent đang giảm giá. Ảnh: Đại lý

Theo các tư vấn viên của đại lý, số lượng xe ưu đãi chỉ đếm trên đầu ngón tay và chỉ còn 2 phối màu đỏ và đen.

Trong phân khúc sedan giá khoảng 500 triệu, mức giảm của đại lý đưa ra dành cho Hyundai Accent thực sự đáng cân nhắc. Như vậy, giá thực tế của Accent Cao cấp chỉ tương đương với Vios E CVT (488 triệu đồng), Honda City G (499 triệu đồng).

Trong nửa đầu năm 2025, Hyundai Accent bán ra 3.793 xe, đứng thứ hai toàn phân khúc sedan hạng B. Tuy nhiên, Hyundai Accent vẫn còn cách khá xa vị trí dẫn đầu của Toyota Vios với khoảng cách lên tới 1.472 xe. Bên cạnh đó, Honda City cũng bám đuổi rất sát sao với doanh số 3.585 xe, khiến cho cuộc cạnh tranh trong phân khúc này trở nên vô cùng sôi động và hấp dẫn.

Doanh số Hyundai Accent đang dần đuối sức so với Toyota Vios. Ảnh: Bảo Lâm

Đợt giảm giá sâu lần này không chỉ giúp đại lý giải phóng kho hàng tồn cuối cùng của Hyundai Accent 2024 mà còn tạo cơ hội lớn cho người tiêu dùng muốn sở hữu mẫu xe sedan hạng B với mức giá hợp lý cùng nhiều trang bị hiện đại và thương hiệu uy tín. Tuy nhiên, do số lượng xe giảm giá rất hạn chế, người mua nên nhanh chóng liên hệ với đại lý để tránh bỏ lỡ cơ hội sở hữu chiếc xe với mức giá hấp dẫn này.

Nội thất xe hiện đại và tiện nghi. Ảnh: Đại lý

Hyundai Accent Cao cấp sở hữu nhiều trang bị nổi bật như đèn trước/sau dạng LED, la-zăng 16 inch, màn hình giải trí trung tâm 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động, sạc không dây, khởi động động cơ từ xa và máy lọc không khí. Đây là những tính năng khó tìm trên các mẫu xe cùng tầm giá.



