Hyundai Tucson giảm hơn 50 triệu đồng tại đại lý: Giá thấp nhất còn rẻ hơn cả Mazda CX-5 tiêu chuẩn
Giá bán thực tế của Hyundai Tucson bản Xăng Tiêu chuẩn còn thấp hơn cả Mazda CX-5 bản thấp nhất.
Một số đại lý Hyundai tại khu vực miền Bắc và miền Trung đang giảm giá Hyundai Tucson hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, mức giảm ở từng đại lý là khác nhau tùy phiên bản.
Cụ thể, tại miền Trung, phiên bản N Line và Dầu đặc biệt được giảm nhiều nhất lên đến 52 triệu đồng, từ 989 triệu đồng chỉ còn 937 triệu đồng. Phiên bản Turbo giảm 42 triệu đồng, từ mức 979 triệu đồng chỉ còn 937 triệu đồng. Phiên bản Xăng đặc biệt giảm 27 triệu đồng, từ mức 859 triệu đồng chỉ còn 832 triệu đồng.
|Phiên bản
|Giá niêm yết
|Giá miền Bắc
|Giá miền Trung
|Tucson N Line
|989 triệu
|945 triệu
|937 triệu
|Turbo
|979 triệu
|935 triệu
|937 triệu
|Dầu đặc biệt
|989 triệu
|945 triệu
|937 triệu
|Xăng đặc biệt
|859 triệu
|818 triệu
|832 triệu
Trong khi đó, mức giảm ở các đại lý miền Bắc đối với phiên bản N Line và Dầu đặc biệt chỉ là 44 triệu đồng, từ 989 triệu đồng chỉ còn 945 triệu đồng. Mức giảm này cũng áp dụng đối với phiên bản Turbo, đưa giá từ 979 triệu đồng chỉ còn 935 triệu đồng. Đối ới phiên bản Xăng đặc biệt, các đại lý miền Bắc giảm 41 triệu đồng, đưa giá bán từ 859 triệu đồng chỉ còn 818 triệu đồng.
Ngoài ra, phiên bản Tucson Xăng tiêu chuẩn cũng được một số đại lý giảm 37 triệu đồng, từ mức 769 triệu đồng nay chỉ còn 732 triệu đồng. Với mứ giá này, phiên bản Tucson Xăng tiêu chuẩn có giá còn thấp hơn CX-5 Deluxe thấp nhất (749 triệu đồng).
Đáng chú ý, tất cả xe được áp dụng giảm giá đều sản xuất trong năm 2025, không phải là xe cũ tồn kho từ năm ngoái. Theo chia sẻ của một tư vấn bán hàng, đợt giảm giá này nhằm mục đích "đón Ngâu", ý chỉ trước thời điểm tháng 7 âm lịch vốn ít người quan niệm không nên mua xe.
Hyundai Tucson là mẫu xe thuộc phân khúc CUV cỡ C tại Việt Nam, cạnh tranh cùng với các đối thủ như Mazda CX-5, Ford Territory, Kia Sportage, Honda CR-V,... Theo thống kê nửa đầu năm 2025, mẫu xe này chỉ đứng thứ 4 về doanh số với 2.084 chiếc. Với đợt khuyến mãi này, nhiều người hy vọng Tucson sẽ sớm cải thiện vị trí của mình.
