Hyundai Creta 2025: Đẹp, lái thú vị, trang bị đầy đủ hơn

Lột xác từ ngoài vào trong

Từ cái nhìn đầu tiên, người ta thấy được sự hoàn thiện một cách chỉn chu hơn trên Hyundai Creta 2025 với ngôn ngữ thiết kế được gọi là thể thao gợi cảm (Sensuous Sportiness).

So với thế hệ trước, chiều dài của xe tăng thêm 15mm đạt 4.330 mm, rộng 1.790 mm, cao 1.635 mm, với khoảng sáng gầm 200 mm. Xe sở hữu, dải đèn định vị ban ngày DRL ấn tượng và bộ mâm hợp kim 17 inch (hoặc 18 inch trên bản N Line).

Creta N Line đậm chất thể thao với cánh gió và bộ mâm hợp kim 18 inch.

Bên cạnh ngoại thất có phần thanh thoát hơn, khoang lái của Creta mới cũng rộng rãi và hiện đại với điểm nhấn là màn hình đôi liền khối 10.25 inch tích hợp Carplay, Android Auto không dây. Màn hình lái ngoài việc hiển thị các thông tin về thông số, còn có thể đọc biển báo tốc độ trên đường, hiển thị các điểm mù khi đánh lái.

Trong đó, Creta bản cao cấp và N Line được trang bị ghế chỉnh điện 8 hướng, với tính năng làm mát ghế đắt giá, đem lại sự thư giãn cho người lái ở vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm như Việt Nam. Đây là chi tiết mà ít xe trong tầm tiền có được. Trong khi, hệ thống âm thanh Bose 8 loa cho ra âm thanh khá chi tiết, sắc nét.

Xe trang bị sạc không dây, phanh tay điện tử với Auto Hold, điều hòa tự động và cửa gió hàng ghế sau đi kèm cổng sạc Type-C - đủ cho nhu cầu cơ bản của người dùng.

Nội thất đen chỉ đỏ trên Creta N Line đem lại cảm giác phấn khích khi ngồi trong khoang lái.

Vận hành linh hoạt trong phố xá lẫn ngoài xa lộ

Hyundai Creta 2025 trang bị động cơ Smartstream G1.5 cho công suất 115 PS, mô-men xoắn 144 Nm đi kèm hộp số thông minh CVT (iVT) và hệ thống lái đã được tinh chỉnh với 4 chế độ lái là Eco, Normal, Sport hay Smart.

Đầu tiên là nói đến trải nghiệm đi phố thị, người dùng thay đổi chế độ lái bằng phím xoay cạnh cần số tiện lợi. Tong điều kiện đi phố, rất dễ dàng để đạt tốc độ tối đa trong đô thị là 60km/h, lúc này tua máy của xe duy trì ở mức khoảng 2500 RPM và luôn trong trạng thái bứt phá, vô lăng cũng được xiết chặt hơn để đem lại cảm giác tin tay cho người dùng.

Trong khi hệ thống ADAS của nhiều xe được cho là quá nhạy, gây sự “giật mình” thì hệ thống an toàn chủ động Hyundai SmartSense hoạt động khá hiệu quả.

Trong những tình huống lùi xe, camera 360 bật quan sát rõ ràng quanh xe, màn hình taplo hiển thị tín hiệu radar rà soát chướng ngại vật, khi phát hiện vật cản sẽ nháy cảnh báo, nếu người dùng không có thao tác gì tiếp theo thì xe chủ động phanh khá an toàn.

Ra khỏi khu đô thị, Creta mất 9,8 giây để tăng tốc lên 100km/h và nhanh chóng đạt tốc độ 120km/h. Lúc này hệ thống hỗ trợ hỗ trợ giữ làn đường LFA & LKA và đặc biệt là hệ thống Smart Cruise Control (SCC) phát huy hết tác dụng.

Người lái thiết lập hệ thống giữ tốc độ tự động, hoặc vừa giữ tốc độ vừa giữa khoảng cách tự động với xe đằng trước, xe phía trước dừng thì New Creta dừng, xe phía trước đi thì New Creta đi (Stop & Go). Ngoài ra, chủ xe cũng có thể nhanh chóng chủ động kiểm soát hành trình của mình.

Gương chiếu hậu thiết kế vát từ viền ra trung tâm cho góc nhìn chữ A rất thoáng.

Ngoài hệ thống an toàn chủ động, thiết kế phục vụ việc quan sát chủ động của New Creta rất thoáng với góc nhìn cao, 2 ốp gương chiếu hậu có dạng viền mỏng vát từ trên ra trung tâm cho góc nhìn rất thoáng, đây là chi tiết nhỏ nhưng cho thấy Hyundai rất chăm chút đến sản phẩm của mình.

Hyundai Creta 2025 được phân phối tại Việt Nam với mức giá khởi điểm từ 599 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, cao nhất đến 715 triệu cho bản N-Line. Xen giữa sẽ là bản đặc biệt, giá 659 triệu và bản cao cấp giá 705 triệu. Chế độ bảo hành đi kèm 5 năm hoặc 100.000 km.