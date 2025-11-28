Xe điện tạo đà cho phân khúc SUV cỡ C bứt phá doanh số

Bên cạnh nhóm xe SUV và sedan hạng B hay MPV cỡ nhỏ giá rẻ, SUV cỡ C cũng là một phân khúc có sức bán tốt tại Việt Nam trong năm 2025. Theo báo cáo số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), TC Motor và VinFast, lượng tiêu thụ xe SUV cỡ C của khách Việt đạt 42.844 xe trong 10 tháng đầu năm 2025, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số này, Mazda CX-5 vẫn tỏ ra áp đảo so với phần còn lại của phân khúc. Mẫu xe “vua doanh số” của nhóm SUV cỡ C đã bán được tổng cộng 12.900 chiếc từ đầu năm 2025, chiếm 30% thị phần phân khúc.

Mazda CX-5 đứng vững ở ngôi đầu phân khúc SUV cỡ C.

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số lũy kế của Mazda CX-5 đã tăng gần 15%. Đà tăng này được thúc đẩy bởi chương trình khuyến mãi trong nhiều tháng của hãng và đại lý, qua đó giúp CX-5 giữ vững vị thế dẫn đầu phân khúc.

Xếp sau mẫu xe Nhật này là Ford Territory với doanh số lũy kế đạt 9.585 chiếc, chiếm 22% thị phần phân khúc. Tương tự CX-5, Territory cũng hưởng lợi nhiều từ chính sách giảm giá. Đây cũng là mẫu xe duy nhất từng vượt qua CX-5 về lượng bán ra trong một tháng của năm nay.

Vị trí thứ ba thuộc về VinFast VF 7 với doanh số lũy kế đến tháng 10 đạt hơn 7.067 xe, nhiều hơn đối thủ xếp sau là Tucson khoảng gần 700 xe. Do VinFast không công bố số liệu bán hàng chi tiết của các mẫu xe trong năm 2024 nên chưa thể đánh giá mức tăng trưởng doanh số của VF 7.

Dẫu vậy, việc VF 7 vươn lên đứng thứ ba phân khúc trong khoảng 2 năm đầu ra mắt cho thấy sức hút cũng như sự đón nhận của người dùng đối với mẫu xe này ngày càng tăng. Doanh số hơn 7.000 xe của VF 7 cũng chính là yếu tố thúc đẩy giúp phân khúc SUV cỡ C đạt tăng trưởng 42% từ đầu năm.

Sự vươn lên của VF 7 đang khiến cho cuộc cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ C trở nên nóng hơn.

Tại Việt Nam, VinFast VF 7 được đánh giá cao về ngoại hình và khả năng vận hành giống như một mẫu xe thể thao (phiên bản hai cầu) bên cạnh ưu thế về chi phí sử dụng tiết kiệm. Nếu giữ được đà tăng trưởng hiện tại, vị thế của VinFast VF 7 hoàn toàn có thể được nâng cao hơn nữa trong tương lai.

Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Hyundai Tucson (6.389 xe), Honda CR-V (4.895 xe), Kia Sportage (1.146 xe) và Mitsubishi Outlander (362 xe). Ngoài ra, nhóm SUV cỡ C còn nhiều cái tên khác như Skoda Karoq, Subaru Forester, BYD Sealion 6, Jaecoo J7, Haval H6... nhưng không được hãng công bố số liệu bán hàng.

Mẫu xe Lũy kế 2025 Lũy kế 2024 Tăng trưởng Mazda CX-5 12.900 11.248 +14,6% Ford Territory 9.585 6.257 +53% VinFast VF 7 7.067 Hyundai Tucson 6.389 4.087 +56% Honda CR-V 4.895 4.987 -1,8% Kia Sportage 1.646 2.373 -30% Mitsubishi Outlander 362 1.129 -72%

Trong nhóm có công bố doanh số, Ford Territory và Hyundai Tucson ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất, lần lượt đạt 53% và 56%. Ngược lại, giảm nhiều nhất là Kia Sportage và Mitsubishi Outlander , lần lượt ít hơn 30% và 72% so với cùng kỳ 2024.

Riêng mẫu Outlander đã không phát sinh doanh số kể từ tháng 9. Mitsubishi Việt Nam dự kiến sẽ thay thế Outlander bằng mẫu Destinator hoàn toàn mới sắp ra mắt vào đầu tháng 12.

Về cuộc đua doanh số đến cuối năm, Mazda CX-5 đang tạo được khoảng cách hơn 3.300 xe so với nhóm bám đuổi trong khi năm 2025 chỉ còn hơn một tháng. Như vậy, nhiều khả năng mẫu xe Nhật này sẽ có năm thứ 6 liên tiếp bán chạy nhất phân khúc.

Dẫu vậy, cách biệt này đã được thu hẹp đáng kể so với năm 2024, khi mà Mazda CX-5 bỏ xa mẫu xe thứ hai phân khúc là Ford Territory tới hơn 6.600 xe. Cộng với việc doanh số chung của phân khúc cũng tăng, và sự góp mặt của một mẫu xe điện ở top đầu cho thấy sự phát triển, sôi động và cạnh tranh hơn của nhóm SUV cỡ C tại Việt Nam.