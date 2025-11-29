Chủ biệt thự 2 triệu USD ở VN có thể ở một lâu đài 20 triệu USD tại Pháp: 'Cha đẻ' của ThirdHome tiết lộ cơ chế trao đổi độc nhất thế giới

Xu hướng sở hữu ngôi nhà thứ hai đang phát triển nhanh tại Việt Nam, mở ra nhu cầu trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp ngày càng đa dạng. Trong bối cảnh ấy, ThirdHome – câu lạc bộ trao đổi kỳ nghỉ dành cho chủ sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng hạng sang – chuẩn bị gia nhập thị trường với tham vọng xây dựng một cộng đồng tinh lọc, nơi các chủ nhà có thể sử dụng tài sản của mình để "đổi" những kỳ nghỉ tương xứng tại hơn 20.000 bất động sản trên toàn thế giới.



Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Wade Shealey, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch ThirdHome, và ông Giles Adams, Giám đốc Chiến lược & Vận hành ThirdHome, để hiểu rõ hơn mô hình độc đáo này.

Ông Wade Shealey, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch ThirdHome (áo đen, bên phải) và ông Giles Adams, Giám đốc Chiến lược & Vận hành ThirdHome (áo trắng, bên phải).

Cơ chế trao đổi và trải nghiệm thành viên: "Ai cũng là chủ nhà"

ThirdHome có phải là một nền tảng đặt phòng như các ứng dụng OTA quen thuộc?

Ông Wade Shealey: ThirdHome không phải dịch vụ đặt phòng. Đây là câu lạc bộ dành cho những người sở hữu ngôi nhà thứ hai và muốn chia sẻ một số tuần trống mỗi năm. Đổi lại, họ có thể đặt kỳ nghỉ tại các bất động sản khác trong mạng lưới toàn cầu. Hoạt động giống như "mời bạn đến nhà", không phải thuê – vì ai cũng là chủ nhà, cùng tiêu chuẩn sống và phong cách.

Cơ chế trao đổi cụ thể hoạt động như thế nào, thưa ông?

Ông Wade Shealey: Mọi thứ được vận hành bằng hệ thống điểm. Giá trị bất động sản và số tuần mà chủ nhà đưa vào sẽ quy đổi thành điểm để đặt chỗ tại các nơi khác. Nếu chủ nhà sở hữu căn trị giá 2 triệu USD nhưng đóng góp số tuần lớn, họ hoàn toàn có thể tích điểm để ở một căn 20 triệu USD. Với các bất động sản phổ thông hệ thống xử lý tự động; với những nơi siêu sang như lâu đài hay penthouse, đội ngũ ThirdHome sẽ hỗ trợ trực tiếp.

Nếu nhiều người cùng muốn đặt một bất động sản, ThirdHome sẽ xử lý thế nào?

Ông Wade Shealey: Ở phân khúc thông thường, ai đủ điểm và đặt đúng thời điểm trống sẽ được xác nhận. Với bất động sản siêu sang, chúng tôi làm việc riêng với các bên để tìm thời gian phù hợp, nhất là mùa cao điểm.

Còn nguy cơ hư hỏng tài sản thì sao, thưa ông?

Ông Wade Shealey: Thành viên ThirdHome đều là chủ bất động sản, nên họ hiểu việc giữ gìn tài sản quan trọng thế nào. Tỷ lệ rủi ro cực thấp và phần lớn trường hợp được xử lý trực tiếp giữa chủ nhà và khách. ThirdHome có bảo hiểm lên đến 5 triệu USD nhưng hiếm khi phải dùng.

Thành viên điển hình của ThirdHome là ai?

Ông Wade Shealey: Họ là những người có tiềm lực tài chính, đã sở hữu second home và đi du lịch thường xuyên. Nhiều người gần như tuần nào cũng kiểm tra điểm đến mới trên hệ thống, đặc biệt trong các kỳ nghỉ gia đình.



Một số mô hình second home đang hợp tác cùng ThirdHome tại New Zealand (trên) và Bezile (dưới).

Tại Việt Nam, second home đang ở giai đoạn đầu nhưng tăng trưởng nhanh

Theo đánh giá của các ông, Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ phát triển second home?

Ông Giles Adams: Việt Nam mới bước vào giai đoạn phát triển second home hơn 10 năm, trẻ hơn nhiều so với Thái Lan (40 năm) hay các thị trường Âu – Mỹ. Hiện nguồn cung chủ yếu đến từ các nhà phát triển lớn như Vingroup, Sun Group, BIM, Novaland. Chủ nhà cá nhân tự xây villa hạng sang còn ít vì tiêu chuẩn thiết kế – vận hành rất cao. Nhưng thị trường đang thay đổi nhanh, thể hiện qua việc người mua chuyển từ chuộng tầng thấp sang thích tầng cao – dấu hiệu của sự trưởng thành trong nhu cầu.

Còn về loại hình bất động sản nghỉ dưỡng, tại sao biệt thự biển lại có vẻ phổ biến hơn so với nhà ở trung tâm thành phố?

Ông Giles Adams: Vì second home thường phục vụ nghỉ dưỡng nên villa biển là lựa chọn tự nhiên. Nhà ở trung tâm đô thị thường là primary home, ít đưa vào hệ thống. Nhận thức về "xa xỉ" cũng khác nhau: người châu Âu xem villa biển là trải nghiệm hiếm, còn với người Việt, lâu đài châu Âu mới là xa xỉ. Quan trọng nhất là bất động sản phải có vị trí đặc sắc và chất lượng vượt trội để phù hợp cộng đồng thành viên.

Vậy ThirdHome chọn bất động sản đưa vào "bộ sưu tập" theo những tiêu chí nào?

Ông Wade Shealey: Vị trí nổi bật, cơ sở vật chất đạt chuẩn cao cấp và phù hợp gu của cộng đồng. Villa biển đẹp, nhà trong đô thị di sản như Hội An hay căn hộ sang trọng ở trung tâm đều có thể được đưa vào nếu đáp ứng tiêu chuẩn.

Tại sao ThirdHome lại chọn thời điểm này để bước vào Đông Nam Á, và vì sao Việt Nam là một thị trường trọng điểm?

Ông Giles Adams: Tầng lớp thượng lưu Việt Nam tăng nhanh, nhu cầu du lịch xa xỉ và sở hữu second home ngày càng rõ rệt. Hạ tầng du lịch, đường bay, dịch vụ đã thuận tiện hơn nhiều so với 10–15 năm trước. Thành viên của chúng tôi ở châu Âu, Mỹ, Úc đều quan tâm đến Việt Nam, nên đây là bước đi tự nhiên.

ThirdHome hiện có những bất động sản nào tại Việt Nam, và kế hoạch mở rộng ra sao?

Ông Wade Shealey: Chúng tôi đã có 12 villa và dinh thự, gồm các căn ven biển tại Six Senses Côn Đảo và nhà sang trọng ở Hội An. Đây mới là khởi đầu. ThirdHome sẽ mở rộng nhanh ra các đô thị và điểm đến mới như Quy Nhơn, Phú Quốc, Đà Nẵng sau khi ra mắt chính thức.

Lợi ích cho chủ sở hữu và định hướng phát triển tại Việt Nam

Chủ sở hữu second home tại Việt Nam được lợi gì khi tham gia ThirdHome?

Ông Giles Adams: Họ được tiếp cận bộ sưu tập hơn 20.000 bất động sản toàn cầu trị giá trung bình 2,4 triệu USD. Thay vì mỗi năm chỉ quay lại căn nhà đã mua, họ có thể du lịch toàn cầu mà không phải chi phí tương đương giá trị tài sản. Có thành viên từng thực hiện hơn 100 chuyến đi trong 2,5 năm và tiết kiệm khoảng 1 triệu USD tiền lưu trú.

Trong một phát biểu, ông có nói "sở hữu second home không hẳn là khoản đầu tư tài chính hấp dẫn", ông có thể giải thích rõ hơn được không?

Ông Wade Shealey: Nếu tính lợi suất, second home chỉ mang lại khoảng 3–4%/năm. Giá trị lớn nhất nằm ở trải nghiệm và sự gắn kết gia đình. Khi kết hợp với mô hình trao đổi kỳ nghỉ như ThirdHome, trải nghiệm ấy được nhân lên vì chủ nhà không bị cố định ở một điểm đến.

ThirdHome sẽ hợp tác với ai tại Việt Nam?

Ông Giles Adams: Với cả chủ đầu tư các dự án branded residences và chủ nhà cá nhân. Với chủ đầu tư, đây là quyền lợi bổ sung để tăng sức hút dự án. Với chủ nhà cá nhân, điều kiện tiên quyết là bất động sản phải đạt chuẩn luxury. Hiện nguồn cung cá nhân còn ít nên bộ sưu tập chủ yếu đến từ các nhà phát triển lớn.

Mục tiêu của ThirdHome trong những năm tới là gì?

Ông Wade Shealey: Không phải số lượng thành viên. Điều quan trọng nhất là chất lượng bất động sản và sự phù hợp cộng đồng. Chúng tôi hướng tới mạng lưới đủ lớn để đa dạng điểm đến nhưng vẫn giữ được tính riêng tư và đẳng cấp – giống cách ThirdHome đã xây dựng tại các thị trường khác.



