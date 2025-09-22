Ra mắt câu lạc bộ trao đổi biệt thự nghỉ dưỡng ThirdHome tại Việt Nam

Lần đầu tiên, câu lạc bộ trao đổi biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp ThirdHome chính thức giới thiệu tại Việt Nam. Động thái này diễn ra trong bối cảnh xu hướng sở hữu căn hộ nghỉ dưỡng và nhu cầu du lịch cao cấp tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ.

ThirdHome được thành lập vào năm 2010, hiện được xem là hệ thống tư nhân lớn nhất thế giới dành cho chủ sở hữu ngôi nhà nghỉ dưỡng thứ hai. Câu lạc bộ quản lý danh mục hơn 20.000 biệt thự tại hơn 100 quốc gia, với giá trị từ 500.000 đến 50 triệu USD. Từ khi ra đời, ThirdHome đã tổ chức hơn 50.000 kỳ nghỉ cho hội viên và nhận về hơn 20.000 đánh giá 5 sao.

Mô hình hoạt động của ThirdHome cho phép các thành viên chia sẻ căn hộ hoặc biệt thự nghỉ dưỡng của mình trong một số tuần nhất định để đổi lấy quyền lưu trú tại những bất động sản khác trong hệ thống.

Bộ sưu tập trải dài từ biệt thự, penthouse đến du thuyền, và được bổ sung bởi sự hợp tác với nhiều thương hiệu khách sạn quốc tế như The Ritz-Carlton Destination Club, Hyatt Vacation Club hay Four Seasons Private Residences.

Tại Việt Nam, ThirdHome hiện đã có 12 bất động sản trong danh mục, gồm các villa ven biển tại Six Senses Côn Đảo và một số căn nhà cao cấp tại Hội An. Đội ngũ lãnh đạo của công ty cho biết bộ sưu tập này sẽ tiếp tục được mở rộng sau khi chính thức hiện diện tại thị trường. Ông Wade Shealey, Nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc ThirdHome, nhận định việc mở rộng sang Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, là bước đi tất yếu trong chiến lược phát triển toàn cầu.

Biệt thự trong câu lạc bộ ThirdHome tại Paradise Valley, Arizona, Châu Mỹ.

Theo báo cáo của C9 Hotelworks, Việt Nam hiện chiếm tới 41% nguồn cung tương lai của các dự án bất động sản hàng hiệu tại châu Á. Cùng với đó, thị trường du lịch xa hoa tại Việt Nam được dự báo tăng trưởng trung bình 6,5% mỗi năm giai đoạn 2025–2033. Những yếu tố này được cho là nền tảng quan trọng để ThirdHome mở rộng hoạt động.

Sau khi gia nhập Việt Nam, các chủ sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp trong nước có cơ hội tham gia cộng đồng toàn cầu của ThirdHome, nơi các dinh thự có giá trị trung bình 2,4 triệu USD. Công ty cũng ghi nhận nhu cầu lớn từ hội viên quốc tế đối với các điểm đến tại Việt Nam, từ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội đến Côn Đảo và Phú Quốc.