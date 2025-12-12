Sự kiện trao giải thưởng thường niên do Zee Media, tập đoàn truyền thông hàng đầu Ấn Độ tổ chức. VinFast VF 7, mẫu xe được thiết kế bởi studio Torino Design, đã vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký để giành chiến thắng ở hạng mục quan trọng này.

Theo ban tổ chức, giải thưởng này được đánh giá dựa trên sự tổng hòa của nhiều yếu tố, bao gồm tính thẩm mỹ, khả năng khí động học, sự sáng tạo trong thiết kế nội thất và sự tương thích với xu hướng di chuyển điện hóa toàn cầu.

Mẫu xe VF 7 mang triết lý thiết kế “Vũ trụ phi đối xứng”. Về ngoại thất của xe, phần mui xe vuốt dốc về phía sau theo phong cách coupe, kết hợp với các đường gân nổi ở phần thân xe. Điểm nhận diện đặc trưng là dải đèn LED hình cánh chim quen thuộc của VinFast, kéo dài từ logo trung tâm ra hai bên, tạo hiệu ứng thị giác khi di chuyển vào ban đêm.

VinFast VF7 liên tiếp nhận 2 giải thưởng danh giá tại đất nước tỉ dân.

Không gian nội thất của VF 7 tập trung vào sự tối giản và công nghệ, với cụm đồng hồ và màn hình giải trí được hợp nhất trên màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 12,9 inch.

Xe còn được trang bị màn hình hiển thị HUD (Head-Up Display) trên kính lái, giúp người lái dễ dàng theo dõi các thông tin như tốc độ, biển báo, cảnh báo lệch làn…vv. Phần vô lăng của xe được thiết kế vát hai cạnh, cùng với cần số dạng nút bấm nhằm tối ưu hóa không gian khu vực điều khiển trung tâm.

Ông Phạm Sanh Châu, Tổng Giám đốc VinFast châu Á, cho biết: “Giải thưởng này phản ánh nỗ lực không ngừng của toàn đội ngũ chúng tôi trong hành trình đổi mới sáng tạo. VF 7 đại diện cho cam kết bền bỉ của VinFast trong việc mang đến các giải pháp di chuyển vừa thời thượng vừa bền vững, phù hợp với thị trường Ấn Độ”.

Ông Rajiv Malik, Biên tập viên ô tô của Zee Media Publications chia sẻ: “VF 7 là hình mẫu tiêu biểu cho sự xuất sắc trong thiết kế ô tô đương đại, nổi bật nhờ tỷ lệ hài hòa và kỹ thuật chế tác tỉ mỉ. Sự ghi nhận này khẳng định tầm nhìn của VinFast trong việc tạo ra những mẫu xe kết hợp tinh tế giữa sự sang trọng và công nghệ tiên tiến, phù hợp với kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng”.

VF 7 được VinFast giới thiệu tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản: Base và Plus. Phiên bản Base sử dụng một mô-tơ điện, có công suất tối đa khoảng 130 kW, tương đương 174 mã lực, và mô-men xoắn cực đại đạt 250 Nm.

Phiên bản cao cấp hơn, VinFast VF 7 Plus, được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) với hai mô-tơ điện, mang lại tổng công suất tối đa khoảng 260 kW, tương đương 349 mã lực, và mô-men xoắn cực đại lên đến 500 Nm.

Khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h của phiên bản Plus có thể đạt trong khoảng 5,8 giây. Cả hai phiên bản đều được trang bị hệ thống pin có khả năng di chuyển quãng đường xa sau mỗi lần sạc đầy, tuân thủ tiêu chuẩn WLTP.

Việc VinFast VF 7 được vinh danh tại Ấn Độ là một dấu hiệu tích cực cho thấy khả năng cạnh tranh của VinFast trên thị trường ô tô quốc tế.

VinFast VF7 được trao giải thưởng "Xe điện đột phá của năm" tại Ấn Độ.

Gần đây nhất tại lễ trao giải Jagran Hi-Tech Awards 2025, mẫu xe VF 7 của hãng cũng nhận được giải thưởng "Xe điện đột phá của năm". Giải thưởng được công bố trong bối cảnh VinFast đang đẩy mạnh kế hoạch thâm nhập và đầu tư vào thị trường Ấn Độ, củng cố hình ảnh thương hiệu Việt Nam.

Ngoài việc liên tiếp nhận các giải thưởng về xe, VinFast tại thị trường Ấn Độ cũng ghi dấu với nhiều hoạt động như: ký kết biên bản ghi nhớ với Chính quyền bang Telangana, đề xuất đầu tư khoảng 3 tỷ USD theo từng giai đoạn để phát triển hệ sinh thái đa ngành, bao gồm, hệ thống taxi điện GSM (VinFast), các dự án đô thị thông minh, trường học (Vinschool) và bệnh viện (Vinmec).

VinFast cũng cam kết tiếp tục mở rộng nhà máy lắp ráp xe điện tại Tamil Nadu, đồng thời đầu tư thêm 500 triệu USD vào Thoothukudi để phát triển các xưởng và dây chuyền sản xuất mới cho xe buýt điện và xe máy điện (e-scooters).