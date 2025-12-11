Mazda CX-90 chốt ra mắt Việt Nam tháng 4/2026: 2 tùy chọn động cơ, có bản PHEV đi 42km không cần xăng, mâm 21 inch, đối đầu VW Teramont

Mazda CX-90 sẽ ra mắt Việt Nam năm sau. Ảnh: Quốc Minh

Mazda đã xác nhận thời điểm ra mắt CX-90 tại thị trường Việt Nam, dự kiến vào tháng 4/2026. Đây sẽ là mẫu SUV lớn nhất và cao cấp nhất của hãng xe Nhật Bản, đồng thời là sản phẩm đầu bảng trong danh mục SUV của Mazda. Giá bán và cấu hình chi tiết của Mazda CX-90 tại thị trường Việt Nam chưa được tiết lộ.

Chiếc Mazda CX-90 xuất hiện trong bài viết chỉ là xe trưng bày, chưa phải phiên bản thương mại. CX-90 sẽ đối đầu với Volkswagen Teramont tại thị trường Việt Nam.

Thiết kế Kodo thế hệ mới mang lại diện mạo bề thế cho CX-90. Ảnh: Quốc Minh

Về ngoại thất, Mazda CX-90 áp dụng ngôn ngữ thiết kế Kodo thế hệ mới, với thân xe trường dài và tỷ lệ tổng thể vững chãi, tạo cảm giác bề thế đúng chất một mẫu SUV cỡ lớn. Các chi tiết như mâm 21 inch, gương chiếu hậu sơn đen, viền ngoại thất tối màu, đèn LED trước – sau hay cửa hậu chỉnh điện rảnh tay mang lại sự cao cấp và hiện đại. Cửa sổ trời toàn cảnh cũng là một điểm nhấn quan trọng hứa hẹn sẽ xuất hiện trên phiên bản thương mại.

Nội thất của CX-90 tiếp tục theo đuổi triết lý tối giản nhưng tinh tế. Theo những thông tin trình chiếu tại sự kiện, xe được trang bị màn hình giải trí 12,3 inch kết hợp màn hình HUD hiển thị tốc độ lên kính lái. Hệ thống camera 360 độ có khả năng mở rộng vùng quan sát, hỗ trợ tối đa khi di chuyển trong không gian hẹp. Điều hòa không khí độc lập cho tất cả hàng ghế, sạc không dây và dàn âm thanh Bose 12 loa góp phần tạo nên không gian tiện nghi đúng chuẩn SUV cao cấp.

Khoang nội thất hiện đại với màn hình 12,3 inch và HUD. Ảnh: Quốc Minh

Về vận hành, thông tin từ sự kiện xác nhận CX-90 tại Việt Nam sẽ có hai tùy chọn động cơ, tương đồng với Mazda CX-60. Đầu tiên là động cơ 3.3L Turbo I6 e-Skyactiv M-Hybrid, cho công suất tối đa 340 mã lực và mô-men xoắn 500Nm, hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh i-Activ AWD. Tùy chọn thứ hai là động cơ 2.5L e-Skyactiv PHEV với công suất 323 mã lực và mô-men xoắn 500Nm, cho phép xe di chuyển thuần điện khoảng 42km.

Về an toàn, Mazda CX-90 được trang bị đầy đủ các công nghệ thuộc gói i-Activsense mới. Một trong những điểm đáng chú ý là hệ thống giám sát người lái DMS, có khả năng nhận biết trạng thái tập trung của tài xế để đưa ra cảnh báo kịp thời. Hệ thống camera 360 độ được nâng cấp với khả năng mở rộng vùng quan sát, giúp cải thiện tầm nhìn xung quanh xe ở những tình huống khó quan sát.

Động cơ I6 3.3L e-Skyactiv – điểm khác biệt lớn trong phân khúc. Ảnh: Quốc Minh

Bên cạnh đó, CX-90 sử dụng bộ khung xe thế hệ mới với khả năng hấp thụ va chạm tốt hơn, đi kèm 7 túi khí gồm túi khí trước, bên, rèm và túi khí đầu gối người lái. Các tính năng quen thuộc như cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau hay hỗ trợ phanh khẩn cấp đều được tích hợp.

Nếu Mazda giữ nguyên các cấu hình động cơ, trang bị nội thất và bộ công nghệ an toàn như những gì xuất hiện tại sự kiện, CX-90 hứa hẹn sẽ tạo sức ép lớn lên các đối thủ cùng phân khúc, đồng thời là lựa chọn phù hợp cho những khách hàng muốn một chiếc SUV cao cấp, rộng rãi nhưng vẫn giữ được chất cảm giác lái đặc trưng của Mazda.

Một số hình ảnh khác về Mazda CX-90 có mặt tại Việt Nam: