Lý do các thương hiệu "đu trend" chiến dịch săn tuần lộc nhưng không gây sốt như Jollibee

Sức hút của món quà khiến nhiều cửa hàng của Jolibee luôn quá tải, khách xếp hàng dài hoặc đặt qua ứng dụng chỉ để sở hữu tuần lộc.

Trước sức nóng của "trend" này, nhiều thương hiệu nhanh chóng tham gia để kích cầu, đặc biệt trong mùa cuối năm.

Một hãng nước giặt tung combo 287.000 đồng tặng tuần lộc cỡ lớn. Hay một chuỗi mì cay cũng áp dụng ưu đãi tặng gấu tuần lộc đến ngày 30-1-2026 khi mua combo 2 mì cay và 2 trà sữa, thừa nhận lấy ý tưởng từ Jollibee.

Ngoài ra, nhiều cá nhân tranh thủ bán sản phẩm qua tiếp thị liên kết, nhận hoa hồng 10.000 - 50.000 đồng/đơn. Tuy nhiên, phần lớn thương hiệu "đu trend" không đạt hiệu quả cao do lượng xem livestream và tương tác thấp, đơn hàng phát sinh rất ít.

Nhiều thương hiệu chạy theo chiến dịch săn tuần lộc của Jollibee

Theo chuyên gia F&B Nguyễn Quang Thái, nguyên nhân khiến các thương hiệu "đu trend" không đạt hiệu ứng như Jollibee đến từ sự chênh lệch về sức mạnh thương hiệu và cách triển khai chiến dịch.

Jolibee sở hữu độ nhận diện cao, tệp khách hàng ổn định và uy tín lâu năm, nhờ đó một món quà nhỏ cũng có thể tạo thành trào lưu. Lợi thế này giúp chương trình lan tỏa mạnh mẽ ngay khi vừa ra mắt.

Trong khi đó, các thương hiệu khác phần lớn chỉ sao chép quà tặng nhưng thiếu sáng tạo trong cách kể câu chuyện, thiết kế trải nghiệm hay gắn quà tặng với sản phẩm chính.

Điều này khiến chương trình không tạo động lực đủ mạnh để khách hàng quan tâm. Một yếu tố quan trọng khác là năng lực truyền thông. Jollibee đầu tư bài bản trên mạng xã hội và hệ thống cửa hàng, nhờ đó tạo độ phủ lớn.

Nhiều thương hiệu "đu trend" lại truyền thông rời rạc, nội dung thiếu hấp dẫn, dẫn tới lượng người xem livestream hay video bán hàng rất ít và không đạt hiệu quả như kỳ vọng.

"Trào lưu săn tuần lộc cho thấy khách hàng sẵn sàng tham gia các chương trình nếu thương hiệu mang lại trải nghiệm thú vị và cảm xúc tích cực. Tuy nhiên, việc chỉ bắt chước quà tặng mà không có ý tưởng riêng hay cách triển khai mới mẻ sẽ khó tạo ra sức hút" - ông nhận định.

Đại diện một công ty marketing tại TPHCM cho rằng trend chỉ hiệu quả khi thương hiệu biết biến nó thành điểm độc đáo của riêng mình. Nếu mọi thứ giống hệt nhau, người tiêu dùng sẽ luôn chọn thương hiệu mạnh nhất.