Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhận tin mật rồi đột kích 1 kho hàng, cảnh sát triệt phá đường dây sản xuất hơn 8.000 lít bơ giả pha tạp từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc, 4 đối tượng bị bắt giữ cùng nhiều tang vật

18-11-2025 - 06:33 AM | Thị trường

Cảnh sát cũng thu giữ nhiều tang vật gồm máy móc sản xuất, tiền mặt và nhiều phương tiện vận chuyển,…

Nhận tin mật rồi đột kích 1 kho hàng, cảnh sát triệt phá đường dây sản xuất hơn 8.000 lít bơ giả pha tạp từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc, 4 đối tượng bị bắt giữ cùng nhiều tang vật- Ảnh 1.

Cảnh sát Bengaluru (Ấn Độ) vừa triệt phá một mạng lưới sản xuất và phân phối bơ ghee giả nhãn hiệu Nandini, thuộc Liên đoàn Sữa Karnataka (KMF). Chiến dịch đã dẫn đến việc bắt giữ 4 nghi phạm, đồng thời tịch thu hơn 8.136 lít bơ ghee giả, máy móc sản xuất, tiền mặt và nhiều phương tiện vận chuyển, với tổng giá trị tang vật lên tới khoảng 12,7 triệu INR.

Theo điều tra của cảnh sát, bơ ghee giả được sản xuất tại Tamil Nadu, sau đó đóng gói vào các bao bì và chai nhựa giả mạo nhãn hiệu Nandini. Những gói ghee này được chuyển đến Bengaluru và phân phối thông qua các kênh có giấy phép KMF hợp pháp.

Các cá nhân bị bắt giữ gồm Mahendra – nhà phân phối chính của KMF, con trai ông là Deepak, cùng Muniraj và Abhi Arasu – tài xế vận chuyển. Nhóm này bị cáo buộc đã tận dụng nhu cầu lớn đối với bơ ghee Nandini để pha trộn sản phẩm bằng dầu dừa, dầu cọ và có thể cả mỡ động vật, sau đó bán ra thị trường như hàng chính hãng.

Văn phòng Ủy viên Cảnh sát Bengaluru, Seemath Kumar Singh, cho biết: “Nhóm này đã lợi dụng sự tin tưởng của người tiêu dùng vào thương hiệu Nandini để sản xuất và bán ghee giả, gây thiệt hại cho người tiêu dùng và KMF.”

Vụ việc được khởi xướng dựa trên thông tin tình báo bí mật thu thập bởi Cục Điều tra Tội phạm Trung ương (CCB) phối hợp với đội điều tra đặc biệt và đơn vị giám sát của KMF.

Ngày 14/11/2025, một đội đặc nhiệm đã tiến hành đột kích vào kho hàng, cửa hàng và xe vận chuyển của Krishna Enterprises tại Nanjamba Agrahara, quận Chamarajpet, Bengaluru. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ:

- 8.136 lít ghee giả pha tạp với dầu dừa và dầu cọ

- 4 xe chở hàng

- Máy móc sản xuất ghee giả

- Tiền mặt khoảng 1,19 lakh rupee

- Một số điện thoại di động được sử dụng trong hoạt động mạng lưới.

Vụ việc đã được đăng ký tại “CCB Special Investigation Division”, và cảnh sát tiếp tục điều tra, bao gồm xét nghiệm thành phần ghee giả tại phòng thí nghiệm pháp y.

Vụ việc không chỉ ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu KMF, mà còn tiềm ẩn rủi ro sức khỏe người tiêu dùng, khi ghee giả có thể chứa các thành phần không được kiểm soát. KMF trước đây từng đối mặt với các vụ giả mạo sản phẩm và đã triển khai các giải pháp như thay đổi bao bì, in hologram và QR code để truy xuất nguồn gốc.

Các chuyên gia khuyến nghị người tiêu dùng mua ghee Nandini từ các cửa hàng uy tín và kiểm tra kỹ bao bì, giá cả bất thường có thể là dấu hiệu của hàng giả.

Một loại sản vật thế giới rất hiếm nhưng riêng 1 tỉnh của Việt Nam đã trồng hơn 43.000 ha: Xuất khẩu thu về hơn 47 triệu USD, nước ta cùng Trung Quốc là ‘ông trùm’ toàn cầu

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một 'mỏ vàng' của Việt Nam được Trung Quốc tích cực săn lùng: thu về hàng tỷ USD, cả thế giới nuôi nhưng chỉ nước ta tạo ra ngành công nghiệp

Một 'mỏ vàng' của Việt Nam được Trung Quốc tích cực săn lùng: thu về hàng tỷ USD, cả thế giới nuôi nhưng chỉ nước ta tạo ra ngành công nghiệp Nổi bật

Rau dưa đắt 'khét lẹt', hơn cả thịt cá

Rau dưa đắt 'khét lẹt', hơn cả thịt cá Nổi bật

Trung Quốc giảm mua hàng, Nga gửi sang Việt Nam hơn 5 triệu tấn ‘báu vật’ quốc gia: Giá rẻ hấp dẫn, thuế nhập khẩu 5%

Trung Quốc giảm mua hàng, Nga gửi sang Việt Nam hơn 5 triệu tấn ‘báu vật’ quốc gia: Giá rẻ hấp dẫn, thuế nhập khẩu 5%

06:01 , 18/11/2025
Xăng E10 sẽ được bán trên toàn quốc từ 1-6-2026

Xăng E10 sẽ được bán trên toàn quốc từ 1-6-2026

20:26 , 17/11/2025
Đây là những sai lầm của phần lớn chủ xe khiến chiếc xe nhanh hỏng sau mùa mưa bão

Đây là những sai lầm của phần lớn chủ xe khiến chiếc xe nhanh hỏng sau mùa mưa bão

19:14 , 17/11/2025
Không phải Tesla, ai đang bán nhiều xe điện nhất thế giới?

Không phải Tesla, ai đang bán nhiều xe điện nhất thế giới?

18:30 , 17/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên