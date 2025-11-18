Nhận tin mật rồi đột kích 1 kho hàng, cảnh sát triệt phá đường dây sản xuất hơn 8.000 lít bơ giả pha tạp từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc, 4 đối tượng bị bắt giữ cùng nhiều tang vật

Cảnh sát Bengaluru (Ấn Độ) vừa triệt phá một mạng lưới sản xuất và phân phối bơ ghee giả nhãn hiệu Nandini, thuộc Liên đoàn Sữa Karnataka (KMF). Chiến dịch đã dẫn đến việc bắt giữ 4 nghi phạm, đồng thời tịch thu hơn 8.136 lít bơ ghee giả, máy móc sản xuất, tiền mặt và nhiều phương tiện vận chuyển, với tổng giá trị tang vật lên tới khoảng 12,7 triệu INR.

Theo điều tra của cảnh sát, bơ ghee giả được sản xuất tại Tamil Nadu, sau đó đóng gói vào các bao bì và chai nhựa giả mạo nhãn hiệu Nandini. Những gói ghee này được chuyển đến Bengaluru và phân phối thông qua các kênh có giấy phép KMF hợp pháp.

Các cá nhân bị bắt giữ gồm Mahendra – nhà phân phối chính của KMF, con trai ông là Deepak, cùng Muniraj và Abhi Arasu – tài xế vận chuyển. Nhóm này bị cáo buộc đã tận dụng nhu cầu lớn đối với bơ ghee Nandini để pha trộn sản phẩm bằng dầu dừa, dầu cọ và có thể cả mỡ động vật, sau đó bán ra thị trường như hàng chính hãng.

Văn phòng Ủy viên Cảnh sát Bengaluru, Seemath Kumar Singh, cho biết: “Nhóm này đã lợi dụng sự tin tưởng của người tiêu dùng vào thương hiệu Nandini để sản xuất và bán ghee giả, gây thiệt hại cho người tiêu dùng và KMF.”

Vụ việc được khởi xướng dựa trên thông tin tình báo bí mật thu thập bởi Cục Điều tra Tội phạm Trung ương (CCB) phối hợp với đội điều tra đặc biệt và đơn vị giám sát của KMF.

Ngày 14/11/2025, một đội đặc nhiệm đã tiến hành đột kích vào kho hàng, cửa hàng và xe vận chuyển của Krishna Enterprises tại Nanjamba Agrahara, quận Chamarajpet, Bengaluru. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ:

- 8.136 lít ghee giả pha tạp với dầu dừa và dầu cọ

- 4 xe chở hàng

- Máy móc sản xuất ghee giả

- Tiền mặt khoảng 1,19 lakh rupee

- Một số điện thoại di động được sử dụng trong hoạt động mạng lưới.

Vụ việc đã được đăng ký tại “CCB Special Investigation Division”, và cảnh sát tiếp tục điều tra, bao gồm xét nghiệm thành phần ghee giả tại phòng thí nghiệm pháp y.

Vụ việc không chỉ ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu KMF, mà còn tiềm ẩn rủi ro sức khỏe người tiêu dùng, khi ghee giả có thể chứa các thành phần không được kiểm soát. KMF trước đây từng đối mặt với các vụ giả mạo sản phẩm và đã triển khai các giải pháp như thay đổi bao bì, in hologram và QR code để truy xuất nguồn gốc.

Các chuyên gia khuyến nghị người tiêu dùng mua ghee Nandini từ các cửa hàng uy tín và kiểm tra kỹ bao bì, giá cả bất thường có thể là dấu hiệu của hàng giả.