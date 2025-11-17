Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPSA), xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam trong tháng 10/2025 ghi nhận sự sụt giảm đáng kể so với tháng trước cả về sản lượng lẫn giá trị. Tuy nhiên, tính chung 10 tháng đầu năm, ngành hàng này vẫn duy trì được mức tăng trưởng ổn định nhờ nhu cầu bền vững từ một số thị trường chủ lực.

Trong tháng 10, Việt Nam đã xuất khẩu được 705 tấn hoa hồi, tương đương 3,4 triệu USD kim ngạch. So với tháng 9, lượng xuất khẩu giảm 25,4%, còn kim ngạch giảm 21,8%. Mức giảm này phản ánh bối cảnh thị trường nhập khẩu có xu hướng thận trọng hơn, đồng thời nguồn hàng trong nước chịu ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết và chu kỳ thu hoạch.

Ấn Độ tiếp tục giữ vai trò là thị trường xuất khẩu hoa hồi lớn nhất của Việt Nam trong tháng 10. Riêng thị trường này đã nhập 321 tấn, chiếm gần một nửa tổng sản lượng tháng. Nhu cầu ổn định từ Ấn Độ – quốc gia có ngành công nghiệp gia vị và chế biến thực phẩm phát triển mạnh giúp xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam duy trì được điểm tựa quan trọng, ngay cả khi nhiều thị trường khác chứng kiến biến động.

Ngoài Ấn Độ, hoa hồi Việt Nam còn được xuất khẩu sang các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Bangladesh, Pakistan, cũng như nhóm thị trường châu Âu phục vụ sản xuất thực phẩm, dược liệu và hương liệu. Tuy nhiên, trong tháng 10, các thị trường này đồng loạt giảm nhu cầu, tác động đáng kể đến tổng lượng xuất khẩu.

Dù có sự sụt giảm trong tháng 10, bức tranh của ngành hồi Việt Nam tính từ đầu năm vẫn khá tích cực. Trong 10 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng 11.898 tấn hoa hồi, đạt 47,9 triệu USD kim ngạch. Đây là mức tăng khả quan so với cùng kỳ năm trước trong bối cảnh nhiều mặt hàng nông sản khác gặp khó khăn về giá.

Thủ phủ hoa hồi của nước ta là tỉnh Lạng Sơn có hơn 43.370 ha rừng hồi, chiếm khoảng 70% diện tích hồi cả nước, trong đó hơn 28.000 ha hồi đang cho thu hoạch ổn định.

Theo nhận định của một số doanh nghiệp xuất khẩu, nhu cầu hoa hồi trên thị trường thế giới đang có xu hướng ngày càng đa dạng. Bên cạnh lĩnh vực chế biến thực phẩm, hoa hồi còn được sử dụng trong dược mỹ phẩm, sản xuất tinh dầu và các sản phẩm hương liệu cao cấp. Điều này mở ra cơ hội mở rộng thị trường mới, đặc biệt là các quốc gia có ngành công nghiệp thực phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe phát triển.

Tuy vậy, ngành hồi Việt Nam vẫn đối diện với nhiều thách thức. Đầu tiên là sự phụ thuộc lớn vào một số thị trường truyền thống khiến xuất khẩu dễ bị tác động khi nhu cầu từ các thị trường chủ lực giảm mạnh. Bên cạnh đó, chuỗi cung ứng hoa hồi vẫn chưa được tiêu chuẩn hóa hoàn toàn, đặc biệt trong các khâu sơ chế, bảo quản và kiểm soát chất lượng. Điều này hạn chế khả năng tiếp cận những thị trường có yêu cầu kiểm định cao hơn như EU hay Mỹ.

Các doanh nghiệp cũng cho biết, chi phí logistics và vận chuyển quốc tế vẫn ở mức cao, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của hàng Việt Nam. Ngoài ra, biến động tỷ giá tại một số quốc gia nhập khẩu khiến giá trị kim ngạch xuất khẩu có thể không phản ánh đầy đủ mức tăng về sản lượng.

Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng ngành hồi cần đẩy mạnh tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất, đặc biệt là ở vùng nguyên liệu trọng điểm tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn và Quảng Ninh. Việc ứng dụng quy trình canh tác bền vững, nâng cao tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu chất lượng cao sẽ giúp mở rộng thị trường, giảm phụ thuộc vào nhóm thị trường truyền thống và cải thiện giá trị sản phẩm.