Giá tiêu tăng khi Mỹ giảm thuế

Ngày 17-11, giá tiêu tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên nhích lên 1.000 đồng, đạt khoảng 146.000 đồng/kg. Động lực tăng giá đến từ thông tin Mỹ miễn thuế đối ứng đối với hồ tiêu và các loại gia vị - nhóm hàng nước này không sản xuất được.

Mỹ hiện là thị trường lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ chính sách thuế đối ứng, lượng tiêu xuất khẩu sang Mỹ trong 10 tháng qua giảm mạnh 28,5%, chỉ còn 45.800 tấn. Chính vì vậy, quyết định miễn thuế của Mỹ được kỳ vọng sẽ hỗ trợ xuất khẩu trong thời gian tới.

Dù tín hiệu tích cực, Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam vẫn khuyến cáo doanh nghiệp cần làm việc kỹ với các nhà nhập khẩu Mỹ, đặc biệt chú trọng truy xuất nguồn gốc và tuân thủ quy tắc xuất xứ. Trước đây, hàng chuyển khẩu vào Mỹ có thể bị áp thuế đến 40%.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu tiêu vào Việt Nam tiếp tục tăng mạnh. Tính đến cuối tháng 10-2025, Việt Nam đã nhập 37.783 tấn, tăng 32% so với cùng kỳ. Brazil dẫn đầu với 18.481 tấn, chiếm gần 49%; tiếp theo là Campuchia và Indonesia.