Công ty của ông Phạm Nhật Vượng hé lộ động thái mới: đăng ký bản quyền đồng loạt 3 mẫu robot, một chi tiết khẳng định dấu ấn 100% 'made in Vietnam'

29-09-2025 - 09:24 AM | Thị trường

Các mẫu robot của Vingroup đã đi qua giai đoạn ý tưởng và mô hình thử nghiệm, có khả năng các sản phẩm sẽ sớm ra mắt thị trường trong thời gian tới.

Công ty của ông Phạm Nhật Vượng hé lộ động thái mới: đăng ký bản quyền đồng loạt 3 mẫu robot, một chi tiết khẳng định dấu ấn 100% 'made in Vietnam'- Ảnh 1.

Thông tin từ Cục Sở hữu trí tuệ cho thấy, trong tháng 9/2025, hai công ty con thuộc Tập đoàn Vingroup là VinMotionVinRobotics đã đồng loạt nộp đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho ba mẫu robot mới. Động thái này cho thấy bước tiến mạnh mẽ trong chiến lược phát triển robot dịch vụ của tập đoàn, đồng thời hé lộ khả năng các sản phẩm sẽ sớm ra mắt thị trường trong thời gian tới.

Mẫu robot của VinMotion xuất hiện chỉ sau hơn 7 tháng thành lập công ty, đây cũng là mẫu robot đã xuất hiện nhiều trong các sự kiện quan trọng vài tháng qua. Gây chú ý nhất là màn trình diễn nhảy chào mừng sinh nhật 32 năm Tập đoàn Vingroup.

Trong khi đó, VinRobotics đưa vào đăng ký hai mẫu robot hình người khác nhau, được nghiên cứu và phát triển trong vòng 8 tháng kể từ khi thành lập. Trong đó mẫu VR-H3 có chiều cao 178 cm, nặng 75 kg, tích hợp 3 camera độ sâu cùng AI. Robot VR-H3 được cấu thành 31 động cơ thông minh cùng 2 bộ máy điều khiển hỗ trợ cân bằng, di chuyển và tác vụ AI. 

Công ty của ông Phạm Nhật Vượng hé lộ động thái mới: đăng ký bản quyền đồng loạt 3 mẫu robot, một chi tiết khẳng định dấu ấn 100% 'made in Vietnam'- Ảnh 2.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ nhóm tác giả thiết kế đều là người Việt Nam. Cụ thể, mẫu robot của VinMotion có 7 kỹ sư thiết kế, trong khi mẫu robot của VinRobotics có tới 18 kỹ sư thiết kế. 

Dấu hiệu rõ ràng cho thấy tham vọng của Vingroup trong việc xây dựng năng lực nghiên cứu – phát triển (R&D) robot ngay tại Việt Nam, thay vì phụ thuộc vào các trung tâm thiết kế nước ngoài như nhiều hãng công nghệ lớn khác.

Đây cũng là lần đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân lớn tại Việt Nam có chiến lược phát triển người máy đa năng một cách có hệ thống. Vingroup cho biết việc đầu tư vào robot nằm trong chiến lược dài hạn đưa tập đoàn trở thành doanh nghiệp công nghệ - công nghiệp - thương mại dịch vụ, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh công nghệ của Việt Nam.

Việc đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là bước đi quan trọng để chuẩn bị thương mại hóa sản phẩm. Bởi ngoài bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, động thái này cũng khẳng định các mẫu robot đã đi qua giai đoạn ý tưởng và mô hình thử nghiệm, sẵn sàng tiến gần tới khâu sản xuất hàng loạt.

Công ty của ông Phạm Nhật Vượng hé lộ động thái mới: đăng ký bản quyền đồng loạt 3 mẫu robot, một chi tiết khẳng định dấu ấn 100% 'made in Vietnam'- Ảnh 3.

Công ty của ông Phạm Nhật Vượng hé lộ động thái mới: đăng ký bản quyền đồng loạt 3 mẫu robot, một chi tiết khẳng định dấu ấn 100% 'made in Vietnam'- Ảnh 4.

Trong bối cảnh robot hình người đang trở thành xu hướng toàn cầu, từ Optimus của Tesla đến Atlas của Boston Dynamics, việc Việt Nam sớm góp mặt với các sản phẩm “made in Vietnam” mở ra kỳ vọng về ngành công nghiệp robot nội địa, nơi nhân lực Việt trực tiếp làm chủ quá trình sáng tạo và triển khai.

Sắp tới, VinMotion sẽ phát triển các robot phục vụ trong nhà máy, kho hàng, lễ tân hoặc hỗ trợ các nhiệm vụ nguy hiểm thay con người, như trong môi trường khắc nghiệt, vượt khả năng vận động về mặt vật lý so với các mẫu humanoid robot hiện nay.

Trong khi đó, VinRobotics giữ vai trò nghiên cứu nền tảng công nghệ và phát triển các nguyên mẫu robot phục vụ sản xuất và dịch vụ. Công ty này tập trung vào các giải pháp robot công nghiệp, robot dịch vụ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tự động hóa. Các sản phẩm của VinRobotics sẽ được thử nghiệm và xác thực thị trường trước khi thương mại hóa.

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

