VinFast của ông Phạm Nhật Vượng lọt top 3 thương hiệu xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Indonesia

Xuất khẩu vượt loạt tên tuổi lớn

Theo số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Indonesia (GAIKINDO), trong giai đoạn từ tháng 1 đến hết tháng 8/2025, tổng lượng xe nguyên chiếc (CBU) nhập khẩu vào Indonesia đạt 99.257 chiếc. Trong đó, VinFast – hãng xe điện Việt Nam – đã xuất khẩu 13.372 xe, chiếm 13,5% tổng lượng nhập khẩu, xếp vị trí thứ ba toàn thị trường sau BYD (22.964 xe, 23,1%) và Toyota (22.132 xe, 22,3%).

Điều này cho thấy VinFast đã vượt qua nhiều tên tuổi lớn như Chery (8.557 xe), Mitsubishi (8.525 xe), Suzuki (5.596 xe) và Hyundai (1.762 xe) để trở thành một trong những thương hiệu có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong mảng xe nhập khẩu tại Indonesia.

Một điểm đáng chú ý là trong danh sách top 10 thương hiệu nhập khẩu nhiều nhất, ngoài VinFast, chỉ có một số ít hãng tập trung vào xe điện như BYD hay Aion. Sự hiện diện của VinFast cho thấy xe điện đang trở thành xu hướng rõ rệt ngay cả ở những thị trường mới nổi như Indonesia.

Đặc biệt, tính riêng tháng 8, tổng cộng 4.589 xe VinFast đã được vận chuyển bằng tàu Silver Queen nhập khẩu vào Indonesia. Kết quả này đưa VinFast vươn lên vị trí dẫn đầu, vượt qua cả Toyota (3.459 xe) và BYD (1.440 xe).

Trái ngược với vị trí cao trong bảng xếp hạng nhập khẩu, doanh số bán hàng của VinFast tại Indonesia trong 8 tháng đầu năm 2025 vẫn còn khiêm tốn do là thương hiệu mới. Theo GAIKINDO, VinFast bán ra được 2.685 xe, chiếm 0,5% tổng doanh số 500.951 xe toàn thị trường.

Cơ hội có rộng mở cho VinFast?

Indonesia là thị trường ô tô lớn thứ hai Đông Nam Á, chỉ sau Thái Lan, với quy mô tiêu thụ nửa triệu xe chỉ trong 8 tháng. Đây cũng là quốc gia có chiến lược phát triển xe điện mạnh mẽ, nhờ trữ lượng niken lớn phục vụ sản xuất pin. Vì vậy, việc VinFast trở thành thương hiệu xuất khẩu nhiều xe thứ ba sang thị trường này là một bước tiến quan trọng, khẳng định vị thế của hãng xe Việt Nam trong khu vực.

Mới đây, Mẫu VF 3 vừa giành danh hiệu “Tân binh xe điện ấn tượng nhất” tại Carvaganza Editors’ Choice Awards 2025 - giải thưởng ô tô uy tín hàng đầu Indonesia. Hội đồng giám khảo đánh giá cao thiết kế hiện đại, khả năng vận hành linh hoạt cùng mức giá và tính năng cạnh tranh so với nhiều đối thủ đến từ Mỹ, Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Không dừng lại ở đó, VF 3 còn lọt Top 3 “Mẫu xe giá trị nhất” và trước đó từng được AutoFun Indonesia trao giải “Xe điện đầu tiên lý tưởng nhất”, khẳng định sức hấp dẫn bền vững của dòng xe mini này.

Chỉ sau hơn 1 năm, VinFast đã mở rộng danh mục sản phẩm tại Indonesia, từ VF 3, VF 5, VF 6, VF e34 đến VF 7, đi kèm nhiều chính sách ưu đãi mạnh như miễn phí sạc, cam kết mua lại đến 90% giá trị xe và hỗ trợ vay lãi suất 0%. Cùng với đó, hãng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy tại Subang, hợp tác với Green SM và V-Green để phát triển hạ tầng sạc, hướng tới tỷ lệ nội địa hóa cao hơn và đóng góp trực tiếp cho ngành xe điện quốc gia.

Chiến lược tiếp theo của VinFast nhiều khả năng sẽ tập trung vào mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, kết nối với chính sách khuyến khích xe điện của chính phủ Indonesia, đồng thời cạnh tranh trực tiếp với các hãng Trung Quốc – vốn có tốc độ phủ thị trường rất nhanh.



