V-Green của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn đặt trạm sạc xe điện tại cửa hàng, văn phòng và nhà máy của PNJ

25-09-2025 - 15:15 PM | Thị trường

Sau FPT Shop và Thế Giới Di Động, V-Green đang có kế hoạch phát triển hạ tầng trạm sạc điện với PNJ.

V-Green của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn đặt trạm sạc xe điện tại cửa hàng, văn phòng và nhà máy của PNJ- Ảnh 1.

Trong bối cảnh giao thông xanh và chuyển đổi năng lượng sạch đang được quan tâm tại Việt Nam, công ty V-Green, đơn vị phát triển hệ thống trạm sạc xe điện thuộc hệ sinh thái Vingroup, tiếp tục mở rộng hợp tác sang những ngành ngoài lĩnh vực ô tô. 

Theo thông tin, doanh nghiệp này đã ký kết thỏa thuận hợp tác với PNJ nhằm triển khai các trạm sạc tại hệ thống cửa hàng, văn phòng và nhà máy của thương hiệu này. Phương án được thiết kế theo hướng tạo thuận lợi cho cả nhân viên lẫn khách hàng của PNJ, đồng thời lan tỏa mô hình di chuyển xanh trong toàn bộ hệ sinh thái doanh nghiệp.

Thoả thuận này được công bố tại tọa đàm "Chuyển đổi giao thông xanh – Cơ hội đầu tư bứt phá" ngày 25/9 tại TP.HCM. Cụ thể, V-Green sẽ phối hợp với PNJ xây dựng hạ tầng trạm sạc phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu kỹ thuật. Bên cạnh hợp tác về trạm sạc, PNJ cũng đồng thời làm việc với VinFast và GSM trong việc khuyến khích nhân viên chuyển đổi sang xe điện và ưu tiên sử dụng taxi điện GSM cho logistics kinh doanh.

V-Green của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn đặt trạm sạc xe điện tại cửa hàng, văn phòng và nhà máy của PNJ- Ảnh 2.

Việc hợp tác với PNJ nối dài chuỗi mở rộng hợp tác hạ tầng mà V-Green đã thực hiện trong thời gian qua. Trước đó, doanh nghiệp này đã ký thỏa thuận với Thế Giới Di Động để biến khoảng 2.000 cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh thành điểm trạm sạc và đổi pin cho xe điện, với kế hoạch lắp đặt hơn 1.000 điểm sạc ô tô điện và hơn 1.000 tủ đổi pin xe máy từ nay đến hết năm 2026. Song song, V-Green cũng ký kết với FPT Retail nhằm triển khai mạng lưới trạm sạc và trạm đổi pin tại chuỗi FPT Shop trên toàn quốc, dự kiến đưa vào vận hành từ tháng 11/2025.

Theo số liệu công bố, tính đến năm 2025, V-Green đã phát triển hơn 150.000 cổng sạc trên 63 tỉnh, thành và đặt mục tiêu đạt 500.000 cổng sạc trong vòng ba năm tới. Đơn vị này cũng liên tục vận hành các trạm quy mô lớn, trong đó có trạm siêu nhanh tại Hà Nội với 84 cổng công suất 120 kW mỗi trụ, cũng như trạm tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam với gần 1.200 cổng sạc, bao gồm cả ô tô và xe máy điện.

V-Green là công ty chuyên phát triển hạ tầng trạm sạc, cung cấp các sản phẩm từ sạc tại nhà (7,4 kW và 11 kW) đến trạm sạc công cộng AC và DC (20–250 kW), đi kèm phần mềm quản lý thông minh và công nghệ LINK tối ưu công suất. Doanh nghiệp hiện mở rộng sang các thị trường Lào, Indonesia, Philippines.


Theo Thúy Hạnh

An ninh tiền tệ

