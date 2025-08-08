Robot hình người 'Made in Vietnam' của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuất hiện thực tế, nhảy chào mừng sinh nhật Tập đoàn Vingroup

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Robot hình người đầu tiên ‘Made in Vietnam’ của VinMotion đã có màn xuất hiện ấn tượng tại Lễ kỷ niệm 32 năm thành lập Vingroup.

Ngày 8/8, CTCP Tập đoàn Vingroup đã chính thức kỷ niệm 32 năm thành lập. Tại sự kiện, mẫu robot hình người thuộc VinMotion bất ngờ xuất hiện và gây được nhiều sự quan tâm mạnh mẽ.

Không chỉ được trưng bày, mẫu robot có tên gọi tạm thời là Humanoid Robot còn thực hiện tiết mục nhảy sôi động để chào mừng sinh nhật của Tập đoàn. 

Đầu năm 2025, Tập đoàn Vingroup chính thức thành lập công ty VinMotion với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược chinh phục lĩnh vực công nghệ cao. Với tỷ lệ sở hữu 51% từ Vingroup và phần còn lại thuộc về tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng hai người con, VinMotion được giao trọng trách tiên phong thiết kế, thử nghiệm và phát triển những thế hệ robot hình người đa năng đầu tiên mang thương hiệu “Made in Vietnam”.

Chỉ sau hơn 3 tháng thành lập, đội ngũ kỹ sư Việt Nam của VinMotion đã cho ra đời nguyên mẫu robot đầu tiên. Robot này có khả năng thực hiện các thao tác cơ bản như đi bộ, vẫy tay và tương tác bằng cử chỉ, thể hiện tiềm năng lớn trong việc ứng dụng vào dây chuyền sản xuất, dịch vụ và đời sống.

VinMotion cho biết giai đoạn đầu, robot sẽ được triển khai trong các nhà máy sản xuất của VinFast - thương hiệu xe điện toàn cầu thuộc Vingroup, hỗ trợ công việc vận chuyển linh kiện, kiểm tra chất lượng và thao tác lặp đi lặp lại trên dây chuyền lắp ráp.

Trong trung và dài hạn, công ty đặt mục tiêu phát triển các dòng robot thông minh có khả năng giao tiếp, xử lý hình ảnh - ngôn ngữ, và ứng dụng trong lĩnh vực logistics, y tế, giáo dục, dịch vụ khách hàng và thậm chí là chăm sóc cá nhân tại gia đình.

Việc robot hình người đầu tiên “Made in Vietnam” chính thức lộ diện là tín hiệu cho thấy Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên công nghệ mới. Nếu tiếp tục duy trì được nhịp độ phát triển này, VinMotion có thể trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu trong khu vực.

Ở thời điểm hiện tại, VinMotion vẫn đang tích cực tuyển dụng kỹ sư và chuyên gia AI để mở rộng đội ngũ. Điều này cho thấy cuộc cách mạng robot hình người ở Việt Nam mới chỉ bắt đầu.

