Hàn Quốc vừa quyết chi hơn 6,5 triệu USD mua "quốc bảo" Việt Nam

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khối lượng xuất khẩu gạo tháng 11 năm 2025 ước đạt 320.000 tấn với giá trị đạt 169,8 triệu USD.

Tính tổng 11 tháng năm 2025, Việt Nam xuất khẩu 7,5 triệu tấn gạo, giá trị 3,83 tỷ USD, giảm 11,5% về khối lượng và giảm 27,7% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Giá gạo xuất khẩu bình quân 11 tháng năm 2025 ước đạt 512,1 USD/tấn, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm trước.

Philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với thị phần chiếm 39,8%, Gana và Bờ Biển Ngà là hai thị trường lớn tiếp theo với thị phần tương ứng là 12,8% và 11,5%.

So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu gạo 11 tháng năm 2025 sang thị trường Philippines giảm 34,9%, trong khi thị trường Gana tăng 29,8%, thị trường Bờ Biển Ngà tăng 79,8%.

Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu gạo tăng mạnh nhất ở thị trường Bangladesh với mức tăng 155 lần và giảm mạnh nhất ở thị trường Malaysia với mức giảm 51,3%.

Trong bối cảnh xuất khẩu gạo gặp khó, thì tin vui từ thị trường Hàn Quốc. Kết quả phiên thầu nhập khẩu gạo mới nhất của Hàn Quốc cho thấy Việt Nam tiếp tục là nhà cung cấp chủ lực ở phân khúc gạo tấm.

Trong phiên thầu quốc tế 78.744 tấn, kết thúc vào ngày 5/11, Tập đoàn Thương mại Nông-Thủy sản và Thực phẩm Nhà nước của Hàn Quốc (AgroFisheries & Food Trade Corp.) đã quyết định mua 20.500 tấn gạo. Trong đó, gạo Việt Nam chiếm 20.000 tấn, phần còn lại là 500 tấn gạo Thái Lan.

Các lô hàng được yêu cầu giao đến Hàn Quốc trong khoảng thời gian kéo dài từ ngày 15/12/2025 đến 30/6/2026. Toàn bộ 20.000 tấn gạo từ Việt Nam được chia thành 4 lô hàng, mỗi lô 5.000 tấn, với các mức giá cạnh tranh dao động từ 328,4 USD/tấn đến 344,9 USD/tấn.

Như vậy, Việt Nam dự thu được từ khoảng 6,568 triệu USD đến 6,898 triệu USD từ hợp đồng 20.000 tấn gạo này.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho rằng, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2025 có thể đạt 8,2 triệu tấn, tăng thêm 300.000 tấn so với dự báo.

“Xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ tăng mạnh trong những tháng cuối năm 2025 nhờ nhu cầu cao từ châu Phi và Trung Quốc. Trong khi đó, đối tác quan trọng nhất của Việt Nam là Philippines áp dụng chính sách hạn chế nhập khẩu 60 ngày sẽ khiến lượng nhập khẩu giảm khoảng 500.000 tấn. Lượng gạo nhập khẩu trong năm 2025 của Philippines vẫn ở mức 4,9 triệu tấn, cao nhất thế giới”, USDA giải thích.