iPhone 18 bất ngờ lộ tin sẽ có Face ID "chìm" dưới màn hình

Một rò rỉ mới từ Trung Quốc đang khiến cộng đồng công nghệ chú ý khi cho biết Apple đã bắt đầu thử nghiệm hệ thống Face ID dưới màn hình trên các nguyên mẫu iPhone 18. Đây được xem là bước tiến quan trọng hướng tới việc tối giản thiết kế mặt trước, điều mà Apple đã theo đuổi trong nhiều năm.

Nguồn tin đến từ tài khoản Weibo Smart Pikachu cho biết Apple đang thử nghiệm phương án che giấu các cảm biến Face ID bằng một lớp "kính siêu trong suốt" (micro-transparent glass panel). Những cảm biến hồng ngoại này vốn là thành phần quan trọng trong hệ thống nhận diện chiều sâu, giúp Face ID tránh bị đánh lừa bởi ảnh chụp. Việc đưa chúng xuống dưới màn hình, đồng thời vẫn đảm bảo độ chính xác, được xem là thách thức lớn trong nhiều năm qua.

Thông tin này trùng với dự đoán mà nhà phân tích màn hình Ross Young từng đưa ra năm 2023, rằng hệ thống Face ID dưới màn hình có thể xuất hiện lần đầu trên dòng iPhone 2026. Một số báo cáo gần đây lại cho rằng tiến trình phát triển bị chậm, hoặc Apple chỉ thu nhỏ phần khoét hình "viên thuốc" trên iPhone 18 Pro. Tuy nhiên, cập nhật mới từ Smart Pikachu đang cho thấy mọi thứ có thể đang diễn ra nhanh hơn dự kiến.

Dẫu vậy, một màn hình hoàn toàn tràn viền không lỗ khoét, như những gì các máy RedMagic từng làm, vẫn chưa thể xuất hiện trong năm tới. Với việc Face ID chuyển xuống dưới màn hình, nhiều người kỳ vọng iPhone sẽ dùng kiểu đục lỗ giống Android, nhưng dự kiến Apple sẽ chờ đến thế hệ kỷ niệm 20 năm vào năm 2027 mới thực hiện bước chuyển này. Trên iPhone 18 series, phần khoét có thể sẽ được thu nhỏ nhưng vẫn giữ dạng "viên thuốc" quen thuộc, do Apple cần thêm thời gian tối ưu thuật toán xử lý hình ảnh cho camera selfie dưới màn hình.

Theo rò rỉ, các nhà cung ứng đã bắt đầu tăng tốc phát triển module mới cho công nghệ dưới màn hình. Tuy nhiên, vẫn chưa có gì đảm bảo phần cứng này sẽ đạt độ ổn định cần thiết để đưa vào sản xuất hàng loạt kịp mùa ra mắt năm sau. Nếu Apple thành công, đây sẽ là thay đổi đáng kể nhất trên mặt trước iPhone kể từ khi Dynamic Island xuất hiện.

Đối với những người dùng đã chờ đợi gần một thập kỷ để thấy một mặt trước gọn gàng hơn, đây có thể là tín hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy Apple cuối cùng cũng sẵn sàng tiến bước.