Động thái lạ của kênh Quang Linh Vlogs

Giữa thời điểm các thông tin liên quan đến vụ án của Quang Linh Vlogs vẫn thu hút sự chú ý, kênh YouTube gắn liền với tên tuổi của anh là Quang Linh Vlogs-Cuộc sống ở châu Phi bất ngờ đăng tải video chúc mừng sinh nhật vào ngày 10/12.

Video có tiêu đề “Chúc Mừng Sinh Nhật !!! Điều Đẹp Đẽ Nhất Không Phải Ở Đích Đến… Mà Ở Hành Trình Đã Đi Qua”, dài hơn 3 phút, tổng hợp lại những hình ảnh, khoảnh khắc quen thuộc của Quang Linh trong nhiều năm hoạt động tại Angola, từ việc xây trường, làm nhà cho người dân đến phát triển nông trại tại vùng bản địa.

Động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội bởi đây là lần hiếm hoi kênh đăng video có sự xuất hiện trực tiếp của Quang Linh kể từ khi anh vướng vào vòng lao lý hồi tháng 11. Nhiều bình luận để lại dưới video thể hiện sự xúc động, gửi lời chúc đồng thời mong muốn những vấn đề cá nhân của YouTuber này sớm được giải quyết ổn thỏa.

Ngoài video mới trên Youtube, trên mạng xã hội cũng xuất hiện video cậu bé Lôi con chúc mừng sinh nhật Quang Linh, với lời chúc và gửi gắm sự nhớ nhung.﻿

Trước đó, ngày 19/11, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Quang Linh Vlogs 2 năm tù và 50 triệu đồng tiền phạt bổ sung trong vụ án liên quan sản phẩm kẹo Kera với tội danh “Lừa dối khách hàng”. Tại tòa, Quang Linh thừa nhận hành vi sai phạm, cho rằng do thường xuyên ở nước ngoài nên việc vận hành sản phẩm chủ yếu giao cho trợ lý theo dõi, còn anh chỉ tham gia livestream quảng bá. Những hình ảnh tại phiên xử cho thấy YouTuber này xuất hiện với vẻ mệt mỏi.

Sau bản án, các thông tin về tình hình sức khỏe và tâm lý của Quang Linh được dư luận đặc biệt chú ý. Theo chia sẻ từ Tiến Nguyễn – người đồng hành lâu năm cùng Quang Linh – hiện anh chưa thể trực tiếp thăm hỏi mà chỉ nắm được tình hình qua những lần tiếp xúc ngắn trước khi Quang Linh bị dẫn giải. Tiến Nguyễn cho biết gương mặt của Quang Linh có dấu hiệu nổi mụn, có thể do căng thẳng và thay đổi môi trường sinh hoạt, nhưng chưa ghi nhận vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Dự kiến phải khoảng một tháng nữa bạn bè mới có thể vào trại thăm nom.

Trong khi đó, hệ sinh thái nội dung của kênh YouTube Quang Linh Vlogs – hơn 4 triệu người đăng ký – thời gian qua ghi nhận nhiều biến động. Theo thống kê được các trang phân tích mạng xã hội tổng hợp, kênh đã mất hơn 50.000 lượt đăng ký so với thời điểm trước khi vụ án diễn ra.

Lượng tương tác trên các video mới cũng giảm rõ rệt, đặc biệt sau ngày Quang Linh bị khởi tố và tuyên án. Một số nội dung gần đây do các thành viên Team Châu Phi thực hiện đạt lượng xem khiêm tốn, dù vẫn duy trì nhịp sản xuất video với chủ đề quen thuộc: cập nhật tiến độ nông trại, hỗ trợ người dân địa phương hay thăm con nuôi của Quang Linh tại Angola.

Bên cạnh đó, Team Châu Phi mới đây cũng gây chú ý khi công bố dự án xây dựng trường học cho trẻ em tại Angola, sử dụng nguồn kinh phí đóng góp từ các mạnh thường quân. Nhóm cho biết công trình đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng và sẽ tiếp tục minh bạch danh sách nhà hảo tâm để đảm bảo uy tín.

Việc đăng tải video chúc mừng sinh nhật mới đây được nhiều người xem như một thông điệp giữ nhịp kênh, đồng thời nhấn mạnh hành trình thiện nguyện của Quang Linh – yếu tố đã góp phần đưa anh trở thành một trong những Youtuber Việt Nam được theo dõi nhiều nhất.