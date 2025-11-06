Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

FPT Shop bắt tay TriGood triển khai chương trình “Thu cũ – Đổi mới” ứng dụng công nghệ định giá tự động

FPT Shop bắt tay TriGood triển khai chương trình “Thu cũ – Đổi mới” ứng dụng công nghệ định giá tự động

Khách hàng có thể mang iPhone cũ đến các cửa hàng của FPT Shop để đổi sang các sản phẩm khác với giá cạnh tranh.

FPT Shop vừa công bố hợp tác chiến lược cùng Công ty TNHH Công nghệ TriGood để triển khai chương trình “Thu cũ – Đổi mới” trên toàn hệ thống, mang đến cho người dùng giải pháp nâng cấp thiết bị dễ dàng, minh bạch và tiết kiệm hơn. Đây được xem là bước tiến mới trong chiến lược nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy tiêu dùng công nghệ bền vững tại Việt Nam.

Theo đó, khách hàng có thể mang iPhone cũ đến các cửa hàng FPT Shop để được định giá tự động thông qua nền tảng IMPROVED - công nghệ do TriGood phát triển, phân tích tình trạng thiết bị và đối chiếu với cơ sở dữ liệu hàng triệu giao dịch thu mua – bán lại trên thị trường. Hệ thống giúp xác định mức giá thu cũ cạnh tranh, minh bạch và chính xác chỉ trong vài phút. Sau khi đồng ý mức giá, khách hàng có thể đổi sang sản phẩm mới như iPhone, MacBook, iPad hoặc các mẫu điện thoại Android, với giá trị thu cũ được trừ trực tiếp vào giá bán.

FPT Shop bắt tay TriGood triển khai chương trình “Thu cũ – Đổi mới” ứng dụng công nghệ định giá tự động- Ảnh 1.

Đại diện FPT Retail cho biết, việc hợp tác với TriGood là bước tiến trong hành trình số hóa toàn diện quy trình “thu cũ – đổi mới”, giúp khách hàng được định giá và nâng cấp thiết bị nhanh chóng, thuận tiện và an toàn dữ liệu. Trong khi đó, TriGood khẳng định sẽ mang đến nền tảng định giá tự động và quy trình kiểm định chuyên nghiệp, đảm bảo trải nghiệm giao dịch minh bạch, đáng tin cậy.

Chương trình được kỳ vọng sẽ mở ra xu hướng “thu cũ – đổi mới thông minh”, giúp người tiêu dùng tối ưu giá trị thiết bị, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường thông qua hoạt động tái sử dụng và tái chế sản phẩm công nghệ.


Tiêu Dao

An ninh tiền tệ

