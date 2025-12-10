Xôn xao phòng trọ 2m2 giá thuê 500k/ tháng ở Hà Nội: Nhiều điểm bất thường

Giữa bối cảnh giá thuê nhà tại Hà Nội và các thành phố lớn không ngừng leo thang, câu chuyện về một căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn 2m² có giá 500k/ tháng bất ngờ gây xôn xao. Hình ảnh không gian chật hẹp đến mức chỉ đủ để nằm co người nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh căn phòng 2m2 đang được chia sẻ trên MXH (Ảnh chụp màn hình/ TikTok)

Theo giới thiệu từ người tự nhận là chủ nhân căn phòng, giá thuê là 500k/ tháng.

Nhưng thực tế thì không phải một căn phòng bình thường mà là phần xép nhỏ xíu phía trên phòng tắm. Để vào phòng phải chui qua một ô cửa nhỏ và cũng là ô cửa duy nhất trong phòng. Khi vào đến bên trong rồi thì cũng không thể đứng lên vì chiều cao hạn chế mà chỉ có thể ngồi hoặc bò lom khom.

Căn phòng chỉ có một tấm pallet sơ sài, đệm và gối đều cũ, bạc màu. Vỏ chai nhựa và mì ly không được dọn dẹp mà nằm lăn lóc bên cạnh. Vật giá trị nhất trong phòng là bình nóng lạnh của phòng tắm bên dưới. Ngoài ra dù thuê phòng chỉ 500k/ tháng nhưng chủ nhân lại muốn decor đèn led lung linh để ở lâu dài.

Căn phòng sau khi được decor (Ảnh chụp màn hình/ TikTok)

Sau khi được đăng tải lên MXH, căn phòng nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận về 6 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận chỉ sau hơn 1 ngày đăng tải. Nhiều người ngỡ ngàng vì không ngờ không gian nhỏ hẹp như vậy cũng có thể biến thành phòng trọ cho thuê. Song phần lớn bình luận là tranh cãi và cảnh báo xung quanh căn phòng này.

Đầu tiên, nhiều người hoài nghi về độ xác thực của đoạn clip, cho rằng đây chỉ là làm content. Bởi lẽ người đăng clip chuyên kinh doanh đèn led nên đây có thể là một cách để viral trên MXH. Trước đó người này cũng thường xuyên đăng các clip phòng trọ nhỏ, bẩn thay đổi sau khi cải tạo.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cho rằng nếu chỉ có đủ điều kiện thuê phòng 500k/ tháng thì chẳng ai lại chi tiền triệu để thuê team decor phòng như vậy.

Cũng trong căn phòng này, có nhiều chi tiết mâu thuẫn về tình hình tài chính của chủ nhân càng củng cố giả thuyết làm content. Chẳng hạn như thuê phòng 500k nhưng lại có vỏ hộp điện thoại xịn trong phòng, có chú mèo ngoại dù không rõ giá nhưng chắc chắn có giá trị không nhỏ,... Nghi ngờ “làm content” vì thế càng lan rộng, thay vì chỉ dừng lại ở câu chuyện khó khăn mưu sinh như ban đầu.

Tuy nhiên, bất chấp việc câu chuyện là thật hay chỉ nhằm mục đích câu view, mối lo lớn nhất vẫn nằm ở điều kiện an toàn. Nhiều ý kiến chỉ ra rằng kiểu phòng trọ siêu nhỏ, kín bưng, không lối thoát hiểm, lại bố trí thiết bị điện công suất lớn như bình nóng lạnh, ổ cắm chằng chịt là tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng. Chỉ cần một sự cố nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường, đặc biệt trong không gian không cho phép người bên trong kịp thời thoát thân.

Từ đó, câu chuyện về căn phòng trọ 2m² không còn đơn thuần là tranh cãi đúng - sai hay thật - giả trên mạng xã hội. Nó đặt ra cảnh báo về tiêu chuẩn an toàn dễ dàng bị bỏ qua, đồng thời nhiều người mong cơ quan chức năng vào cuộc để kiểm tra, chấn chỉnh và bảo vệ quyền lợi, tính mạng của người thuê trọ.