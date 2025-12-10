Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xôn xao phòng trọ 2m2 giá thuê 500k/ tháng ở Hà Nội: Nhiều điểm bất thường

10-12-2025 - 19:18 PM | Thị trường

Sau hơn 1 ngày đăng tải, clip căn phòng 2m2 này đã có 6 triệu lượt xem cùng hàng loạt cảnh báo.

Giữa bối cảnh giá thuê nhà tại Hà Nội và các thành phố lớn không ngừng leo thang, câu chuyện về một căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn 2m² có giá 500k/ tháng bất ngờ gây xôn xao. Hình ảnh không gian chật hẹp đến mức chỉ đủ để nằm co người nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Xôn xao phòng trọ 2m2 giá thuê 500k/ tháng ở Hà Nội: Nhiều điểm bất thường- Ảnh 1.
Xôn xao phòng trọ 2m2 giá thuê 500k/ tháng ở Hà Nội: Nhiều điểm bất thường- Ảnh 2.
Xôn xao phòng trọ 2m2 giá thuê 500k/ tháng ở Hà Nội: Nhiều điểm bất thường- Ảnh 3.

Hình ảnh căn phòng 2m2 đang được chia sẻ trên MXH (Ảnh chụp màn hình/ TikTok)

Theo giới thiệu từ người tự nhận là chủ nhân căn phòng, giá thuê là 500k/ tháng.

Nhưng thực tế thì không phải một căn phòng bình thường mà là phần xép nhỏ xíu phía trên phòng tắm. Để vào phòng phải chui qua một ô cửa nhỏ và cũng là ô cửa duy nhất trong phòng. Khi vào đến bên trong rồi thì cũng không thể đứng lên vì chiều cao hạn chế mà chỉ có thể ngồi hoặc bò lom khom.

Căn phòng chỉ có một tấm pallet sơ sài, đệm và gối đều cũ, bạc màu. Vỏ chai nhựa và mì ly không được dọn dẹp mà nằm lăn lóc bên cạnh. Vật giá trị nhất trong phòng là bình nóng lạnh của phòng tắm bên dưới. Ngoài ra dù thuê phòng chỉ 500k/ tháng nhưng chủ nhân lại muốn decor đèn led lung linh để ở lâu dài.

Xôn xao phòng trọ 2m2 giá thuê 500k/ tháng ở Hà Nội: Nhiều điểm bất thường- Ảnh 4.

Xôn xao phòng trọ 2m2 giá thuê 500k/ tháng ở Hà Nội: Nhiều điểm bất thường- Ảnh 5.
Xôn xao phòng trọ 2m2 giá thuê 500k/ tháng ở Hà Nội: Nhiều điểm bất thường- Ảnh 6.

Căn phòng sau khi được decor (Ảnh chụp màn hình/ TikTok)

Sau khi được đăng tải lên MXH, căn phòng nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận về 6 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận chỉ sau hơn 1 ngày đăng tải. Nhiều người ngỡ ngàng vì không ngờ không gian nhỏ hẹp như vậy cũng có thể biến thành phòng trọ cho thuê. Song phần lớn bình luận là tranh cãi và cảnh báo xung quanh căn phòng này.

Đầu tiên, nhiều người hoài nghi về độ xác thực của đoạn clip, cho rằng đây chỉ là làm content. Bởi lẽ người đăng clip chuyên kinh doanh đèn led nên đây có thể là một cách để viral trên MXH. Trước đó người này cũng thường xuyên đăng các clip phòng trọ nhỏ, bẩn thay đổi sau khi cải tạo.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cho rằng nếu chỉ có đủ điều kiện thuê phòng 500k/ tháng thì chẳng ai lại chi tiền triệu để thuê team decor phòng như vậy.

Cũng trong căn phòng này, có nhiều chi tiết mâu thuẫn về tình hình tài chính của chủ nhân càng củng cố giả thuyết làm content. Chẳng hạn như thuê phòng 500k nhưng lại có vỏ hộp điện thoại xịn trong phòng, có chú mèo ngoại dù không rõ giá nhưng chắc chắn có giá trị không nhỏ,... Nghi ngờ “làm content” vì thế càng lan rộng, thay vì chỉ dừng lại ở câu chuyện khó khăn mưu sinh như ban đầu.

Tuy nhiên, bất chấp việc câu chuyện là thật hay chỉ nhằm mục đích câu view, mối lo lớn nhất vẫn nằm ở điều kiện an toàn. Nhiều ý kiến chỉ ra rằng kiểu phòng trọ siêu nhỏ, kín bưng, không lối thoát hiểm, lại bố trí thiết bị điện công suất lớn như bình nóng lạnh, ổ cắm chằng chịt là tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng. Chỉ cần một sự cố nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường, đặc biệt trong không gian không cho phép người bên trong kịp thời thoát thân.

Từ đó, câu chuyện về căn phòng trọ 2m² không còn đơn thuần là tranh cãi đúng - sai hay thật - giả trên mạng xã hội. Nó đặt ra cảnh báo về tiêu chuẩn an toàn dễ dàng bị bỏ qua, đồng thời nhiều người mong cơ quan chức năng vào cuộc để kiểm tra, chấn chỉnh và bảo vệ quyền lợi, tính mạng của người thuê trọ.

Theo S.A

Phụ nữ thủ đô

Từ Khóa:
phòng trọ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VinFast tiếp tục bán hơn 20.000 xe trong tháng 11, Limo Green lập 'siêu kỷ lục' chưa từng có trên thị trường

VinFast tiếp tục bán hơn 20.000 xe trong tháng 11, Limo Green lập 'siêu kỷ lục' chưa từng có trên thị trường Nổi bật

Không phải sầu riêng, đây là mặt hàng Việt làm mưa làm gió tại Trung Quốc: Nước ta bỏ túi hơn 1,2 tỷ USD, xuất khẩu đứng thứ 2 thế giới

Không phải sầu riêng, đây là mặt hàng Việt làm mưa làm gió tại Trung Quốc: Nước ta bỏ túi hơn 1,2 tỷ USD, xuất khẩu đứng thứ 2 thế giới Nổi bật

Giá RAM tăng mạnh vì AI, laptop và smartphone sắp đắt đỏ hơn

Giá RAM tăng mạnh vì AI, laptop và smartphone sắp đắt đỏ hơn

18:41 , 10/12/2025
Tin được không: 4 tháng mở bán, VinFast Limo Green đã bắt kịp doanh số Mitsubishi Xpander

Tin được không: 4 tháng mở bán, VinFast Limo Green đã bắt kịp doanh số Mitsubishi Xpander

18:26 , 10/12/2025
Người lái ô tô không được cho trẻ em dưới 10 tuổi ngồi cùng hàng ghế

Người lái ô tô không được cho trẻ em dưới 10 tuổi ngồi cùng hàng ghế

17:12 , 10/12/2025
Khoan sâu hơn 2.000 mét dưới biển, phát hiện mỏ dầu lớn trữ lượng gần 200 triệu thùng

Khoan sâu hơn 2.000 mét dưới biển, phát hiện mỏ dầu lớn trữ lượng gần 200 triệu thùng

16:26 , 10/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên