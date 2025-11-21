Chủ tịch Xiaomi cảnh báo người dùng: Smartphone năm sau sẽ còn đắt đỏ hơn nhiều

Xiaomi vừa công bố kết quả kinh doanh quý III và đồng thời đưa ra cảnh báo về biến động giá của thị trường smartphone trong năm tới. Theo hãng, giá bộ nhớ toàn cầu đang tăng nhanh do tác động từ làn sóng AI, kéo theo chi phí sản xuất điện thoại leo thang.

Xiaomi 17 Pro Max

Sự bùng nổ nhu cầu về hạ tầng AI khiến các nhà sản xuất bộ nhớ như Samsung ưu tiên sản xuất cho thị trường trung tâm dữ liệu thay vì smartphone, nơi biên lợi nhuận cao hơn. Việc nguồn cung bị thu hẹp khiến mức giá của chip nhớ không ngừng tăng và trở thành một trong những yếu tố gây áp lực lớn lên giá thành điện thoại.

Ông Lu Weibing, Chủ tịch Xiaomi, nhận định tình hình năm sau sẽ còn khó khăn hơn hiện tại. Ông cho biết: "Tôi dự đoán áp lực sẽ lớn hơn rất nhiều trong năm tới. Nhìn chung, người tiêu dùng có thể sẽ phải đối mặt với mức tăng giá đáng kể. Một phần áp lực có thể phải được xử lý thông qua việc tăng giá bán, nhưng chỉ tăng giá thôi sẽ không đủ để giải quyết bài toán chi phí".

Nhận định này cho thấy xu hướng giá smartphone tăng liên tục trong những năm gần đây khó có khả năng dừng lại vào năm 2026. Nếu những dự báo của Xiaomi trở thành hiện thực, người dùng sẽ tiếp tục chứng kiến mặt bằng giá của mọi phân khúc smartphone tăng thêm một lần nữa.